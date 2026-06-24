Każdy, kto w ogrodzie zakłada trawnik, chciałby cieszyć się jego pięknym, efektownym wyglądem przez lata. Aby to osiągnąć, nie wystarczy tylko dobrać odpowiednią mieszankę nasion traw czy dobrej jakości darń w rolce. Trzeba bowiem o trawnik odpowiednio dbać. Często nie zdajemy sobie sprawy, ile czasu w sezonie pochłania pielęgnacja trawnika.

Dlaczego trawnik trzeba zasilać nawozami?

Jednym z bardzo ważnych zabiegów pielęgnacyjnych, których potrzebuje trawnik, jest jego nawożenie. Trawy, z których powstał trawnik, korzenią się płytko, a przy sprzyjających warunkach rosną intensywnie. A to sprawia, że bardzo szybko zużywają zapasy substancji odżywczych znajdujące się w wierzchniej warstwie podłoża, na którym trawnik założono.

Kiedy nawozi się trawnik?

Trawnik nawozi się przynajmniej trzy razy w roku. Pierwszy raz nawozimy wiosną na otwarcie sezonu ogrodowego (zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia, gdy tylko ziemia rozmarznie). Zabieg wykonujemy zaraz po pierwszym wiosennym koszeniu trawy i po przeprowadzeniu wertykulacji (dzięki usunięciu filcu z trawy sprawiamy, że zastosowane nawozy łatwiej przedostaną się w głąb gleby i dotrą w pobliże korzeni traw). Drugie nawożenie trawnika zwykle przeprowadza się w pełni sezonu (w czerwcu), a ostatnie - najlepiej w połowie sierpnia. Pamiętajmy, by po 15. sierpnia do nawożenia stosować wyłącznie nawozy jesienne do trawy.

O tym, jakimi nawozami zasilać trawnik przeczytaj w artykule: Nawożenie trawnika - jaki nawóz do trawy? Kiedy i czym nawozić trawnik w ogrodzie?

Jak nawozić trawnik?

Aplikując nawóz na trawniku pamiętajmy, by zawsze rozprowadzić go równomiernie po całej powierzchni murawy. Pomocny będzie w tym siewnik, ale jeśli go nie mamy, to możemy podzielić ilość nawozu przeznaczonego na daną powierzchnię (na opakowaniu nawozu powinna być podana zalecana ilość preparatu na 1 m2) na dwie porcje i rozsypać je prostopadle do siebie.

Nawozimy trawnik, gdy darń jest sucha. Po rozsypaniu nawozu trawnik podlewamy.

Galeria zdjęć: Nawożenie trawnika

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Kiedy nie nawozić trawnika?

Nie wolno nawozić trawnika nawozem w formie sypkiej, gdy murawa jest przesuszona. Preparat będzie bowiem zalegał na powierzchni roślin, co może skutkować wypaleniem trawy. Musielibyśmy zużyć bardzo dużo wody, aby dobrze rozpuścić nawóz. Dodatkowo wyschnięta ziemia może na powierzchni utworzyć skorupę, przez którą trudno będzie przedostać się wodzie z rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi. Nawożenie będzie więc nieefektywne. Dlatego nie nawozimy trawnika podczas suszy! Popaleniem trawy może także skutkować rozsiewanie nawozów podczas silnego nasłonecznienia.

Z drugiej strony nie należy rozsypywać nawozów sypkich na mokry trawnik, ponieważ granulki nawozu przyklejają się wtedy do źdźbeł traw, przez co efektywność nawożenia jest mniejsza.

Najlepiej zastosować nawozy niedługo przed zbliżającym się deszczem. Woda opadowa spłucze bowiem dokładnie preparat ze źdźbeł trawy, rozpuści go i ułatwi przeniknięcie nawozu do gleby, w strefę korzeniową traw.

Jeśli planujemy nawozić trawnik, a deszcz nie jest zapowiadany, to po aplikacji nawozu należy murawę dokładnie podlać, dbając o to, by wodę równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni trawnika.

Do kiedy można nawozić trawnik?

Nawozy zawierające azot stosujemy tylko do połowy sierpnia. Później możemy już tylko aplikować tzw. jesienne nawozy do trawy. Je z kolei stosujemy najpóźniej do przełomu września i października. Potem nawożenia zaprzestajemy - aż do wiosny!

Przeczytaj też: Azot na trawnik - kiedy i jak stosować nawozy azotowe na trawniku?

Uwaga na przenawożenie trawnika

Jeśli będziemy zbyt często nawozić trawnik, może dojść do jego przenawożenia. Starajmy się tego unikać! Przenawożona trawa jest mniej odporna na choroby, a także wymaga częstszego niż zazwyczaj koszenia. Poza tym przenawożony trawnik po przezimowaniu traci na atrakcyjności, a darń nie jest tak gęsta, jak być powinna.

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