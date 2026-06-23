Marzy ci się pachnący, fioletowy dywan lawendy w ogrodzie, który co roku zachwyca obfitością kwiatów? Sekret jej bujnego wzrostu nie tkwi w drogich nawozach, ale w czymś znacznie prostszym – odpowiedniej ziemi. W przeciwieństwie do większości roślin ogrodowych, lawenda najlepiej czuje się w podłożu, które jest zaskakująco ubogie i suche. Podpowiadamy, jak odtworzyć jej naturalne, śródziemnomorskie warunki, by uniknąć rozczarowań i cieszyć się jej pięknem przez lata.

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Jaka jest odpowiednie podłoże dla lawendy?

Sekret bujnie kwitnącej lawendy tkwi w odtworzeniu warunków, w jakich rośnie w swoim naturalnym, śródziemnomorskim środowisku. Lawenda potrzebuje przede wszystkim podłoża lekkiego, przepuszczalnego i dobrze zdrenowanego, które nie zatrzymuje nadmiaru wody. Stojąca woda to jej największy wróg, prowadzący do gnicia korzeni, dlatego ciężka, gliniasta ziemia jest dla niej receptą na porażkę.

Równie ważny jest odczyn gleby – lawenda uwielbia podłoże zasadowe lub obojętne (o pH w zakresie 6,5–7,5), bogate w wapń. Jeśli ziemia w ogrodzie jest zbyt kwaśna, konieczne będzie jej zwapnowanie na kilka tygodni przed sadzeniem, używając kredy ogrodniczej lub dolomitu.

W przypadku gleby zbitej i słabo przepuszczalnej, kluczowe jest przygotowanie odpowiedniego drenażu – na dnie wykopanego dołka należy usypać kilkucentymetrową warstwę keramzytu, drobnych kamieni lub potłuczonych doniczek, która odprowadzi nadmiar wilgoci z dala od wrażliwych korzeni.

W jakiej ziemi lawenda będzie źle rosła?

Lawenda źle rośnie w ziemi ciężkiej, gliniastej, która zatrzymuje wilgoć wokół delikatnych korzeni, odcinając im dostęp do powietrza i prowadząc do ich gnicia. Jeśli podłoże w ogrodzie jest zbite i po deszczu długo utrzymuje wodę, koniecznie musisz je rozluźnić, przekopując głęboko z gruboziarnistym piaskiem lub drobnym żwirem. Niewielki dodatek kompostu jest dopuszczalny, ale kluczem jest poprawa drenażu, a nie żyzności.

Z tego samego powodu lawenda nie znosi miejsc podmokłych i zagłębień terenu, gdzie naturalnie zbiera się woda. Pamiętaj o złotej zasadzie: lepiej posadzić lawendę tam, gdzie jest za sucho, niż tam, gdzie jest za mokro.

Kolejnym zagrożeniem dla lawendy jest brak cyrkulacji powietrza i konkurencja chwastów. Gęste zarośla i sadzenie w dołkach tworzą wilgotny mikroklimat wokół podstawy rośliny, co jest prostą drogą do rozwoju chorób grzybowych. Dlatego idealnym miejscem dla lawendy są słoneczne skarpy, podwyższone rabaty i murki oporowe, które gwarantują naturalny odpływ wody i swobodny przepływ powietrza.

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Jak przygotować ziemię dla lawendy?

Aby prawidłowo przygotować ziemię dla lawendy, musisz ocenić jej trzy kluczowe cechy i odpowiednio zareagować. Po pierwsze, jeśli Twoja ziemia jest ciężka i gliniasta, musisz ją rozluźnić, przekopując ją z piaskiem i dobrze rozłożonym kompostem. Po drugie, aby zapobiec gniciu korzeni w słabo przepuszczalnym podłożu, na dnie wykopanego dołka stwórz warstwę drenażu, używając do tego drobnych kamieni, keramzytu lub kawałków potłuczonej doniczki. Po trzecie, w przypadku ziemi zbyt kwaśnej, niezbędne jest jej zwapnowanie kredą lub dolomitem – zabieg ten należy wykonać przed posadzeniem lawendy, aby dać glebie czas na reakcję.

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