Mączniak prawdziwy jabłoni to choroba grzybowa wywoływana przez Podosphaera leucotricha. Jest powszechna, w profesjonalnych sadach powoduje duże straty ekonomiczne, w ogródkach czy na działkach letniskowych może doprowadzić właściciela do łez. Trzeba z nią walczyć od razu po zauważeniu niepokojących objawów.

Cykl mączniaka prawdziwego jabłoni

Patogen zimuje w formie strzępek grzybni na pędach i pąkach. Potrafi przetrwać duże mrozy. Wiosną „budzi się” i wytwarza zarodniki konidalne, które rozprzestrzeniają się na kolejne pędy, pąki, a przy okazji także na młode liście. Zarodnikowanie odbywa się przez cały sezon. Pozostawienie porażonych pędów prowadzi do kolejnych infekcji.

Objawy porażenia jabłoni mączniakiem prawdziwym

Mączniak prawdziwy poraża pąki, liście, kwiaty i owoce jabłoni. Rzadziej występuje na gruszach. Silnie porażone pąki nie rozwijają się i z czasem zamierają. Przy mniejszych infekcjach dochodzi do rozwoju pąków, ale infekcja występuje na rozwiniętych liściach. Blaszki liściowe są mniejsze, zwijają się łódkowato, marszczą i w konsekwencji zamierają. Na wierzchniej stronie występuje biały, mączysty nalot (stąd nazwa). Mączyste plamy zlewają się. Nalot czasem występuje także na pędach, zwłaszcza na wierzchołkowej części. To hamuje wzrost, końce pędów mogą zamierać. Choroba prowadzi do deformacji i sterylizacji kwiatów. Kwiaty są zdrobniałe, szybko zamierają i nie zawiązują owoców.

Owoce są porażane w różnych stadiach – od zawiązków po dojrzewanie. Objawy są trudne do rozpoznania na owocach, gdyż przypominają „poparzenia” spowodowane m.in. przez niewłaściwe użycie pestycydów. Skórka jest ordzawiona i pokryta delikatną, biało-beżową siatką. W przypadku silnych ordzawień dochodzi do pękania skórki. Owoce są wtedy narażone na pojawienie się innej choroby – brunatnej zgnilizny jabłoni.

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Autor: Getty Images Mączniak prawdziwy na jabłoni

Zwalczanie mączniaka na jabłoni - profilaktyka

Z mączniakiem jabłoni walczy się profilaktycznie i doraźnie. Do powszechnych działań należy m.in. prawidłowe wykonywanie cięcia i usuwanie porażonych pędów. Pędy usuwa się na bieżąco – od ukazywania się pierwszych liści do kwitnienia. Pewnie znaczenie ma także zapewnienie drzewom optymalnych warunków (przestrzeń, stanowisko, podłoże).

Ryzyko spowodowania dużych szkód przez mączniaka prawdziwego jabłoni uda się ograniczyć poprzez uprawę odmian mało podatnych (np. 'Delikates', 'Goldstar', 'Oliwka żółta', 'Topaz' i wiele innych).

Chemiczne opryski przeciw mączniakowi jabłoni

Walka chemiczna z mączniakiem jabłoni obejmuje wykonanie kilku zabiegów. Zapobiegawczo stosuje się preparaty siarkowe. Warto pamiętać jednak, że działają kontaktowo i są szybko zmywane po intensywnych deszczach. W okresie kwitnienia (różowy pąk) do dwóch tygodni po kwitnieniu warto zastosować Nimrod 250 EC. Jest o tyle cenny, że wykazuje dobrą skuteczność już przy 10 stopniach Celsjusza. Kolejne zabiegi wykonuje się w odstępach 7-10 dniowych. Dobrymi preparatami są także Domark 100 EC i Kendo 50 EW. Wybierając produkt trzeba zapytać w sklepie o fazy, w jakich można go stosować i zakres temperatur, w których działa.

Oprócz tego znaczenie ma dobór dobrej jakości sprzętu. Opryskiwacz do ochrony jabłoni musi być precyzyjny (gdyż ciecz może rozpylać się na inne rośliny), a przy tym powinien umożliwić opryskanie wszystkich pędów.

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