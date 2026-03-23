Kiedy sadzić czosnek wiosenny (jary) do gruntu?

Czosnek wiosenny należy sadzić w marcu bądź na początku kwietnia (zależy to od warunków pogodowych). Luty nie jest dobrym miesiącem do sadzenia czosnku wiosennego - to zdecydowanie za wcześnie.

Czosnek sadzony wiosną zbiera się w sierpniu. Zawsze po zbiorze główki czosnku należy oczyścić. Przechowuje się je w chłodnych pomieszczeniach (najlepiej o temperaturze 0-10°C i wilgotności powietrza około 70 proc.).

Jakie odmiany czosnku sadzi się wiosną?

W terminie wiosennym sadzi się odmiany jare czosnku, które nie wytwarzają pędów kwiatostanowych.

Gdzie sadzić czosnek w ogrodzie?

Do uprawy czosnku wybieramy w ogrodzie miejsce słoneczne o żyznej, próchnicznej, wilgotnej, przepuszczalnej ziemi.

Jakie główki czosnku wybrać do sadzenia?

Do sadzenia przeznaczamy wyłącznie główki czosnku zdrowe, twarde i nieuszkodzone mechanicznie, bez śladów gnicia i żerowania szkodników czy porażenia chorobami.

Jak sadzić czosnek do gruntu? Na jaką głębokość?

Bezpośrednio przed sadzeniem (nie wcześniej!) należy główki czosnku podzielić na pojedyncze ząbki. Ząbki czosnku sadzi się w rozstawie co 15 cm, wciskając je pionowo do gleby na głębokość 3–5 cm, piętką w dół, dobrze ugniatając ziemię wokół.

Pamiętajmy, aby nie sadzić czosnku w miejscu, na którym poprzednio rosły warzywa cebulowe, warzywa korzeniowe czy ziemniaki. Wskazane jest natomiast sadzenie czosnku na stanowisku po pomidorze, ogórku czy sałacie.

Kiedy sadzić czosnek jesienią?

Jesienią sadzi się czosnek w październiku lub na początku listopada. W tym terminie sadzi się odmiany ozime czosnku, które są odporne na mróz. Przed zimą rośliny wytworzą mocny system korzeniowy. Czosnki sadzone na jesieni tworzą większe główki. Czosnek posadzony jesienią zbiera się w lipcu.

8

