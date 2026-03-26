Czy piwonie przycina się na wiosnę?

Piwonie kwitną na pędach tegorocznych, dlaczego powinno się je przycinać tuż nad ziemią po zakończeniu okresu wegetacyjnego. Optymalny termin wykonania zabiegu to listopad. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostało to zrobione, pędy należy przyciąć na przedwiośniu lub wczesną wiosną (w taki sposób, aby nie uszkodzić nowych przyrostów).

Jedynie piwonia drzewiasta nie wymaga przycinania. Można skrócić jej pędy na wys. 20 cm w przypadku, gdy z roku na rok coraz słabiej kwitnie. To odmładza roślinę.

Co zrobić z piwoniami na wiosnę?

Przy nowych pędach piwonii ostrożnie usuwa się martwe resztki roślinne i inne odpady. Przy okazji trzeba usunąć chwasty. Ziemię wokół kępy warto przekopać płytko i spulchnić.

Piwonie - pielęgnacja wiosną

Podlewanie piwonii wiosną: kiedy i czym podlewać?

Jeśli pogoda jest bezdeszczowa piwonię należy obficie podlać. Przyspieszy to wzrost. Zabieg powtarza się w razie potrzeby. W praktyce najważniejsze jest zapewnienie piwoniom dostępu do wody w fazie tworzenia kwiatów, a później kwitnienia. Poza wodą z powodzeniem można używać do nawadniania rozcieńczonej (1:5, 1:10) gnojówki z pokrzywy lub skrzypu. Potencjalne korzyści:

Odstrasza się szkodniki glebowe, które mogą niszczyć karpy.

Gnojówki z chwastów to lekko działające nawozy. Dla przykładu pokrzywa zapewnia m.in. azot, z kolei skrzyp to bogate źródło krzemionki, które wzmacnia odporność rośliny.

Poprawia się parametry ziemi zapobiegając wystąpieniu niekorzystnego efektu „zmęczenia gleby”.

Podlewanie u piwonii nie jest potrzebne, gdy gleba jest lekko wilgotna. Piwonia źle reaguje na nadmierne zalewanie karpy i stale mokre podłoże. Nie można być nadgorliwym!

Wczesnowiosenne nawożenie piwonii – co zastosować?

Piwonie nawozi się zwykle nie więcej niż 2-3 razy w roku, a pierwsze nawożenie wykonuje się w kwietniu. Można zastosować nawóz uniwersalny granulowany, który w swoim składzie ma przewagę azotu, a wyraźnie niższe stężenie potasu i fosforu w zbliżonych proporcjach. Opcjonalnie stosuje się najpierw nawóz azotowy, a następnie – po kilku tygodniach - nawóz potasowo-fosforowy.

Azot to główny pierwiastek, który stymuluje wzrost i pomaga roślinie „nabrać sił” po zimie.

Potas poprawia krzewienie, przyczynia się do lepszego kwitnienia i zwiększa odporność roślin na niekorzystne czynniki, np. suszę.

Fosfor ma wpływ m.in. na kwitnienie i tworzenie systemu korzeniowego.

Do często stosowanych nawozów zalicza się mocznik. W tej fazie wzrostu piwonii stosuje się go doglebowo. Granulki należy usypać równomiernie w promieniu 50-100 cm (w zależności od wielkości karpy piwonii). Nawóz stosuje się przy bezdeszczowej pogodzie. Młode przyrosty rośliny nie powinny być mokre, gdyż granulki (podobnie jak nawóz pylisty) mogą przyklejać się do nich powodując poparzenia. Tam gdzie jest to możliwe, granulki warto przykryć cienką warstwą podłoża, wtedy szybciej rozkładają się uwalniając składniki pokarmowe.

Ściółkowanie piwonii – kiedy i po co to robić?

Po wykonaniu powyższych prac podstawę krzewu piwonii warto lekko okryć ściółką. Dobrze sprawdza się kompost (częściowo lub całkowicie przerobiony). W ten sposób chroni się podstawę pędów przed niskimi temperaturami, a w dodatku przyspiesza wzrost. Ściółkę można uzupełniać nawet kilkukrotnie w ciągu roku. Minus ściółki z kompostu – nie zmniejsza zachwaszczenia tak jak kora sosnowa lub inne materiały ściółkujące.

Dodatkowe wiosenne zabiegi pielęgnacyjne u piwonii

Piwonia jest rzadko atakowana przez szkodniki, ale nie można wykluczyć gatunków żyjących w glebie. Częściej szkody występują u starszych bylin rosnących w jednym miejscu przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Jednym ze sposobów odstraszania/zwalczania szkodników glebowych jest powyżej wspomniane stosowanie ekologicznych gnojówek. Dodatkowo, raz na kilka lat warto posadzić sadzonki aksamitki bezpośrednio przy piwonii. Nie będą szczególnie atrakcyjne, gdyż mogą cierpieć na niedobór światła, natomiast uprawia się je z jednego zasadniczego powodu – ich korzenie wydzielają substancje, które likwidują chorobotwórcze nicienie glebowe.

Inną metodą ochrony jest stosowanie preparatów mikrobiologicznych, np. zawierających pożyteczne bakterie. Taką profilaktykę zaleca się stosować u najcenniejszych roślin w ogrodzie oraz w mocno eksploatowanych obszarach ogrodu (głównie w warzywniku), przynajmniej raz na kilka lat.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że piwonie mocno rozrastają się, w dodatku często uprawia się odmiany wysokie, podatne na wyginanie i łamanie pędów. Aby tego uniknąć wiosną podwiązuje się je do podpórek czy nawet ogrodzenia (jeśli rosną blisko niego).

