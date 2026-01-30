Wybieramy bramy wjazdowe - brama przesuwna, czy uchylna? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Skrzydła bramy wjazdowej mogą mroźną nocą zamarznąć i przymarznąć do podłoża w pozycji zamkniętej. Czasem nawet nieduży mróz i opady śniegu spowodują trudności z jej otwarciem i zamknięciem. Brama wjazdowa może zamarznąć w różnych miejscach. Przed działaniem mrozu i śniegu trzeba zabezpieczyć nie tylko zawiasy i zamki, lecz przede wszystkim powierzchnię, po której porusza się sama brama.

Oczyszczenie pola dla bramy rozwiernej

Żeby skrzydła bramy płynnie poruszały się bez względu na pogodę, powinny mieć zapewnione oczyszczone pole. W przypadku bram rozwiernych dobrze jest porządnie oczyścić podjazd jesienią - pas pod skrzydłami będącymi w pozycji zamkniętej, a także pole, po którym będą się one poruszać w trakcie otwierania i zamykania bramy. Należy zamieść piasek i grubsze śmieci, usunąć trawę i inne rośliny, które mogą wyrastać w szczelinach między kostkami nawierzchni. Jeszcze staranniej trzeba oczyścić pole przed bramą, gdy jest tam zwykły grunt, który może być porośnięty wyższą trawą i chwastami. W razie opadów śniegu trzeba usuwać je na bieżąco, żeby nie powstała zlodowaciała grubsza warstwa. Nie należy usuwać śniegu skrzydłem bramy, bo może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Oczyszczenie toru ruchu bramy przesuwnej

W przypadku bramy przesuwnej musimy zapewnić drożność nie tylko w pasie przesuwu skrzydła we wjeździe na posesję, lecz także wzdłuż ogrodzenia, tam gdzie znajdzie się skrzydło w pozycji otwartej. Jest to trudniejsze, gdy przy płocie nie ma utwardzonej powierzchni, tylko zwykły grunt. Trzeba wygrabić tam wszelkie liście i drobne gałązki, które mogłyby przymarznąć do gleby lub kostki i uniemożliwić wsunięcie skrzydła. Dobrze jest to zrobić, gdy już opadną wszystkie liście z drzew i krzewów rosnących w tym miejscu. Pas do oczyszczenia jest dość długi, bo odpowiada długości skrzydła wraz z przeciwwagą. Szczególnie trudne do oczyszczenia jest miejsce pod przeciwwagą, ponieważ zawsze jest zasłonięte. Gdy będą opady śniegu, trzeba na bieżąco je usuwać z tej powierzchni. Jeśli mieszkamy w okolicy, gdzie śnieg pada bardzo często, możemy wzdłuż szyny bramy przesuwnej ułożyć przewód grzejny, który będzie szybko rozpuszczał śnieg.

Warto wiedzieć Preparaty z solą to ostateczność Używanie preparatów z solą powinno być ostatecznością. Sól nie tylko niszczy nawierzchnię i bramę, która jest zbudowana z metalu, jest także szkodliwa dla roślin w ogrodzie oraz naszych butów. Również zwierzęta domowe mogą cierpieć, gdy rozpuszczona sól podrażni ich skórę.

Jak dbać zimą o zawiasy i zamki

Jeśli jesienią w chłodniejsze dni skrzydła bramy rozwiernej trudniej się otwierają, to znak, że powinno się je przed zimą nasmarować gęstym preparatem mrozoodpornym. Rolki, po których porusza się brama przesuwna trzeba oczyścić z piasku i innych zanieczyszczeń. Nie wymagają one smarowania. W przypadku zamków można przygotować je na mrozy przez wstrzyknięcie lub posmarowania preparatami silikonowymi. Jeśli zamek w bramie zamarznie, do jego otworzenia można wykorzystać samochodowy odmrażacz do zamków.

Co z napędem do bramy zimą?

Napęd bramy wjazdowej umieszczony obok niej jest przystosowany do działania w niskich temperaturach, a także zamknięty szczelną obudową. Przed zimą warto sprawdzić jej stan. W przypadku fotokomórki i lampy ostrzegawczej na bramie trzeba pamiętać o regularnym odśnieżaniu, żeby działały i były widoczne.