Wiecie już, ile kosztuje najtańsze ogrodzenie działki lub domu i ile trzeba wydać na ponadczasowe, nie najtańsze ogrodzenie. Zanim zaczniecie stawiać płot, brakuje Wam tylko wiedzy: co jest aktualnie modne, a co już passe. Wiadomo, płotu nie stawia się na 2 czy trzy lata, rozsądniej jest wybrać rozwiązanie ponadczasowe, ale - i w tej dziedzinie pewne mody wchodzą mocno i... gwałtownie mijają. Pamiętacie hitowe gabiony? One właśnie odchodzą. Ale po kolei - najpierw - co jest modne i jakie trendy w ogrodzeniach właśnie się rozpędzają.

Podstawowe obowiązujące dziś zasady:

długa żywotność,

możliwość naprawy,

odporność na warunki atmosferyczne,

brak plastikowego połysku,

ograniczenie konserwacji,

odpowiedzialne pochodzenie materiału.

Ogrodzenia, trend nr 1: Prosta geometria

Najsilniejszym trendem są ogrodzenia o prostych, regularnych liniach: pionowych lub poziomych profilach, bez łuków, grotów, ornamentów i imitacji kutego żelaza. Na czasie jest minimalizm, czyste linie i dopasowanie ogrodzenia do architektury domu. Jest to jednocześnie rozwiązanie najbardziej ponadczasowe. Najszybciej starzeją się wzory bardzo dekoracyjne albo charakterystyczne dla jednego krótkiego trendu.

Smukłe Pionowe profile zamiast szerokich poziomych desek

Przez ostatnie lata modne były szerokie, poziome lamele. Nadal są popularne, ale bardziej ponadczasowo wyglądają proste, wąskie profile pionowe. Pionowe wypełnienie dobrze komponuje się zarówno z domami nowoczesnymi, jak i z tradycyjnymi budynkami o stromych dachach. Jest również mniej podatne na optyczne poszerzanie i „obciążanie” niewielkiej działki.

Pionowy układ jest szczególnie dobry przy niewielkich działkach, ponieważ:

nie tworzy optycznie ciężkiego pasa,

pasuje zarówno do domu nowoczesnego, jak i bardziej tradycyjnego,

pozwala stopniować przezierność,

nie kojarzy się tak jednoznacznie z jedną dekadą jak bardzo szerokie lamele poziome.

Częściowa, a nie całkowita prywatność

Wysokim murom i szczelnym płotom mówimy w 2026 stanowcze "nie". Popularne są ogrodzenia żaluzjowe i prawie pełne, ale na niedużej działce - np. o pow. 400 m² pełne ogrodzenie wysokości 1,8 – 2 m może stworzyć wrażenie zamkniętego dziedzińca. Pełne przęsła zwiększają również obciążenie wiatrem.

Lepszym kompromisem jest:

nieprzezroczysty albo półprzezroczysty front,

bardziej ażurowe boki,

prywatność zapewniona roślinnością (do tego trendu wrócimy)

Tu jest pewien paradoks, bo obecne trendy rzeczywiście przesuwają się w kierunku większej prywatności, ale równocześnie podkreślają dopasowanie stopnia przesłonięcia do wielkości działki i architektury domu.

Modne są ogrodzenia hybrydowe, na przykład: niski mur z cegły lub betonu i lekkie przęsła, stal połączona z drewnem, mur tylko przy wejściu, skrzynce i numerze domu, metalowe przęsła z fragmentami roślinnego trejażu.

Antracyt nadal dominuje, ale nie musi być najlepszy

Kolor RAL 7016 pozostaje bardzo popularny, lecz przez powszechność może już nie wyglądać indywidualnie. Ponadczasowe są kolory ogrodzeń:

głęboka czerń,

ciemny grafit,

zgaszona szarość,

ciemny brąz, zwłaszcza przy domu z cegłą lub drewnem.

Kolor powinien być dopasowany do stolarki okiennej, dachu, obróbek blacharskich i drzwi garażowych, a nie wybrany wyłącznie dlatego, że jest aktualnie modny.

Coraz częściej pojawiają się takie kolory ogrodzenia:

przygaszona zieleń,

oliwka,

szałwia,

ciepły szary,

taupe,

ciemny brąz,

naturalny kolor drewna,

zestawienie szałwiowej zieleni z ciepłymi neutralami.

Ukrywanie funkcji w jednej strefie wejściowej

Współczesny front coraz częściej projektuje się jako jedną uporządkowaną całość obejmującą:

furtkę,

bramę,

skrzynkę na listy,

numer domu,

wideodomofon,

oświetlenie,

miejsce na pojemniki na odpady.

Takie systemowe podejście jest jednym z wyraźnych kierunków rynku ogrodzeń w 2026 r. Co ciekawe - nie tylko w Polsce, bo bardzo mocno widoczny jest ten trend np. w Niemczech.

Trend nie polega jednak na eksponowaniu technologii. Urządzenia mają być dyskretnie włączone w słupek lub moduł wejściowy. Najlepiej też unikać rozbudowanych „multiboxów” o nietypowych wymiarach, jeśli nie ma pewności, że za kilkanaście lat będzie można wymienić zamki, domofon lub drzwiczki skrzynki.

Modne ogrodzenia. Aluminium i stal ocynkowana zamiast drewna

Rosnącą popularnością cieszy się aluminium, głównie ze względu na odporność na korozję i niewielkie potrzeby konserwacyjne. Popularne są także rozwiązania systemowe ze stali ocynkowanej oraz kompozytów.

Jednak kompozyt jako pierwszy wybór? To może być ryzykowne. Jego wygląd, odporność na promieniowanie UV i możliwość późniejszego dokupienia identycznych profili mocno zależą od producenta.

Płot częściowo ukryty pod roślinnością, trejażami i pnączami

Ten trend przyszedł do nas z Wielkiej Brytanii. Ogrodzenie często jest tylko konstrukcją dla bluszczu, powojników, jaśminu, róż pnących, żywopłotów mieszanych, roślin przyjaznych ptakom i zapylaczom .Popularne jest określenie „green drenched”, czyli ogród zanurzony w zieleni. Płot ma z czasem stać się mniej widoczny.

W tym kontekście mocną pozycję ma wciąż drewno — szczególnie dobrej jakości płoty listwowe, ażurowe i trejażowe.

Zobaczcie zielony dom pod Szczecinem.

Autor: Andrii Hibelchuk/ Getty Images

Co jest passe? Mur, gabiony, "kute" płoty

Za niemodne uznaje się obecnie np. ciężki mur wokół całej posesji. Pełne ogrodzenie, które na całej długości wygląda jak mur obronny, coraz częściej sprawia wrażenie przeskalowanego. Szczególnie dotyczy to małych działek, gdzie wysoka lita ściana optycznie zmniejsza ogród, ogranicza przewiew, zacienia rośliny i dominuje nad domem, tworząc nieprzyjazny obraz od strony ulicy.

Prywatność nadal jest modna, ale obecny kierunek to osłona selektywna — tam, gdzie faktycznie jest potrzebna — i rozwiązania, które nie wyglądają ciężko.

Passe są też pełne ogrodzenia z blachy trapezowej. Kiedyś były popularne jako tania i szybka metoda uzyskania całkowitej prywatności. Dzisiaj najczęściej kojarzą się z zapleczem gospodarczym. Lepiej odchodzić od tego rozwiązania na rzecz lżejszych lameli lub bardziej dopracowanych systemów.

Niemodne są też dekoracyjne ogrodzenia „kute” z katalogowymi zawijasami

Pamiętacie? Jeszcze kilkanaście lat temu popularne były fale, wachlarze, złocone groty, rozety, esownice, nieregularne łuki lub imitacje historycznego kowalstwa. Dziś to już przeszłość.

Wyjątkiem jest autentyczne, dobrze zaprojektowane ogrodzenie kowalskie przy zabytkowej willi lub domu historyzującym. Samo kowalstwo nie jest passé; passé jest fabryczna imitacja zabytkowego przepychu zastosowana bez związku z architekturą.

Gabiony - ich pięć minut już się skończyło, przynajmniej na całym obwodzie działki. A były jednym z największych hitów około dekadę temu. Wciąż są produkowane i nadal mają zastosowania techniczne: jako mur oporowy, osłona akustyczna albo niewielki akcent. Jednak wysoki, szeroki gabion wykonany na całej granicy działki coraz częściej wygląda ciężko.

Owszem: gabion jako pojedynczy fragment nadal może wyglądać dobrze; gabionowy mur dookoła całej posesji jest już stylistycznie zużyty. Zobaczcie.

Autor: LEGI/ Materiały prasowe Gabiony wypełnione kamieniami to nowoczesna wersja kamiennego ogrodzenia. Jest nie tylko piękna, ale także funkcjonalna – zasłania to, co powinno być zasłonięte

Szerokie poziome lamele w antracycie stosowane wszędzie

To ciekawy przypadek. Poziome lamele nadal są wymieniane jako trend w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie stały się tak powszechne, że przestały wyglądać świeżo. Szczególnie szybko starzeje się zestaw: bardzo szeroka pozioma lamela + pełne przesłonięcie + antracyt + taki sam wzór na całym obwodzie.

Przy realizacji planowanej na kilkadziesiąt lat bezpieczniejszy będzie rytm pionowy albo węższe listwy z większą ilością światła.

Passe jest kompozyt imitujący drewno z wyraźnie sztucznym rysunkiem. Precyzując: taki, który ma mocno wytłoczony „rysunek słojów”, plastikowy połysk, nienaturalnie jednolity brąz lub zestawianie kilku imitacji drewna na jednej posesji.Najbardziej aktualne są powierzchnie matowe, o spokojnym kolorze, które nie próbują udawać szlachetnego drewna z bliska.

Słupki i cokoły obłożone wielobarwną imitacją kamienia też odchodzą do lamusa. Popularny kilka–kilkanaście lat temu zestaw obejmował: masywne murowane słupy, okładzinę z łupanego betonu lub „kamienia”, metalowe przęsła, daszki w innym kolorze, klinkierowy cokół, dodatkowe elementy dekoracyjne. Dziś taki front często wygląda zbyt ciężko i chaotycznie. Aktualne realizacje ograniczają się raczej do jednolitej cegły, prostego betonu architektonicznego, tynku odpowiadającego elewacji albo wąskiego stalowego słupka.

Pamiętajcie: najbardziej passé nie musi być konkretny materiał. Najgorzej starzeje się ogrodzenie wybrane niezależnie od proporcji budynku, charakteru ulicy, koloru stolarki, wielkości działki, rodzaju ogrodu. Ogrodzenie jest obecnie częścią całej architektury posesji, a nie później dodanym produktem.

Na koniec - gotowy przepis na ogrodzenie działki o pow. 400 mkw.:

od frontu proste pionowe profile stalowe lub aluminiowe, o umiarkowanej przezierności;

po bokach solidne panele 2D obsadzone zielenią; jeden spokojny kolor;

minimum materiałów; brak imitacji drewna i kamienia;

pełniejszą osłonę tylko przy tarasie oraz śmietniku.

Takie ogrodzenie już wychodzi z mody:

Autor: Olga Kass

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