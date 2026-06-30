Ogrody z iglaków lub bylin nieco nam się już opatrzyły, dlatego chętnie poszukujemy nowych inspiracji. Jednym z ciekawszych pomysłów na ogród może być rabata na wzór północnoamerykańskiej prerii, czyli tzw. ogród preriowy. Kolorowe plamy bylin przeplatane szumiącymi na wietrze trawami są piękne i malownicze, a do tego mało wymagające, dlatego powinny przypaść do gustu przede wszystkim tym, którzy pragną posiadać ogród niekłopotliwy i bezobsługowy.

Rośliny preriowe w naturalnym środowisku są narażone na liczne zagrożenia, w tym między innymi silne wiatry, mrozy, susze i upały, dlatego nauczyły się radzić sobie z przeciwnościami i w uprawie nie sprawiają większych problemów. Rzadko chorują i dobrze radzą sobie z suszą, letnim upałem i zimowym chłodem, dlatego nie musimy się o nie specjalnie troszczyć.

Typy ogrodów preriowych

Ze względu na warunki panujące w zasiedlanym przez rośliny środowisku, wyróżnia się trzy główne typy prerii:

prerię wysoką (typową) - występującą na obszarach z dużą ilością opadów oraz żyznymi glebami,

(typową) - występującą na obszarach z dużą ilością opadów oraz żyznymi glebami, prerię niską - typową dla rejonów o słabych glebach i małej liczbie opadów,

- typową dla rejonów o słabych glebach i małej liczbie opadów, prerię mieszaną, czyli pośrednią między dwoma poprzednimi typami.

Jak założyć ogród preriowy? Rabaty preriowe

Planując stworzenie ogrodu preriowego, powinniśmy postawić przede wszystkim na byliny i trawy ozdobne, rezygnując z wysokich krzewów i drzew, które na prerii zwykle nie występują. Taki ogród będzie dość niski i pozbawiony wyższego piętra, dlatego najlepiej sprawdzi się w miejscach, gdzie uzupełni go sielski, rozległy krajobraz pól i łąk. Musimy też pamiętać, że tereny porośnięte roślinnością preriową są zwykle skąpane w słońcu, więc ogrodu preriowego nie ma sensu zakładać na cienistej lub zalesionej działce.

Rabaty w ogrodzie inspirowanym prerią powinny być dość swobodne i naturalne, złożone głównie z wytrzymałych bylin, tworzących nieregularne, duże grupy i plamy kolorystyczne oraz przetykających je kęp zwiewnych traw, które falują i szumią na wietrze. Taki barwny, patchworkowy kobierzec może okalać miejsce wypoczynku lub altanę, ale może też obejmować cały ogród tworząc w nim wyspy, pomiędzy którymi będą wiły się kamienne lub żwirowe ścieżki. Jego charakter podkreślą dodatkowo niewysokie kamienne murki, które będą znakomitym tłem dla roślin.

Autor: Getty Images Ogród preriowy

Jakie rośliny do ogrodu preriowego?

Do stworzenia preriowego ogrodu powinniśmy wybrać głównie trawy ozdobne i długowieczne byliny.

Wszystkie rośliny polecane do ogrodów preriowych kochają słońce, ale nie wszystkie mają takie same wymagania w stosunku do wilgotności podłoża, dlatego poszczególne gatunki należy dobrać do stanowiska, jakim dysponujemy.

Na terenach bardziej suchych i na piaszczystych glebach poradzą sobie m.in. krwawniki, gailardie, rudbekie, przymiotno, rozchodniki okazałe, bodziszki, mikołajki, słoneczniczki szorstkie, perowskia, żelaźnik, a także kostrzewa sina, turzyca czy ostnica.

Z kolei na terenach stosunkowo wilgotnych, sprawdzą się m.in. kuklik trójkwiatowy, dzielżan ogrodowy, jeżówka purpurowa, pysznogłówka oraz hakonechloa smukła, trzęślica modra lub trzcinnik.

Trawy ozdobne do ogrodu preriowego

Spośród traw ozdobnych najlepsze będą na przykład: palczatka miotlasta, ostnica włosowata, ostnica cieniutka, ostnica Jana, wydmuchrzyca, sporobolus różnołuskowy, spartyna grzebieniasta, trzcinniki, hakonechloa smukła, strzęplica grzebieniasta, śmiałek darniowy, proso rózgowate, turzyce, trzęślica trzcinowata i modra oraz kostrzewa sina.

Byliny na rabaty w ogrodzie preriowym

Z bylin w ogrodzie preriowym sprawdzą się m.in. jeżówka purpurowa, rudbekie, liatra kłosowa, gailardia ogrodowa, kuklik trójkwiatowy, przetacznik kłosowy, perowskie, rozchodnik okazały, kocimiętki, kłosowiec meksykański, łubin ogrodowy, krwawnik pospolity, bodziszki, słoneczniczek szorstki, aster krzaczasty, nowoangielski i nowobelgijski, żelaźniki, przymiotno, nachyłki, dzielżan ogrodowy, pysznogłówki, goździk pierzasty, trojeść bulwiasta i mikołajki.

Autor: Getty Images Ogród preriowy

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny

Kompozycje z roślin do ogrodów preriowych

Kompozycje z roślin powinny mieć luźny charakter, a poszczególne grupy roślin powinny płynnie przechodzić jedna w drugą. Pomysłów na aranżację takiej rabaty można poszukać w literaturze i Internecie. Jedną z propozycji może być kompozycja z białego przetacznika kłosowego, rozchodnika okazałego, rudbekii i gailardii, uzupełniona kępami śmiałka darniowego lub z liatry kłosowej, jeżówki purpurowej i krwawnika, uzupełnionych kępami trzęślicy modrej.

Autor: Getty Images Wieloletnia rabata z trawami i bylinami w ogrodzie