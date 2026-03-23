Pomysł na taras przed domem. Przede wszystkim nie żałuj miejsca

Ogród powinien być dostosowany do potrzeb domowników. Niektórym wystarczy wygodny taras, z którego można obserwować otoczenie i delektować się urodą roślin. Dla tych, którzy kochają gotowanie w plenerze i spotkania w gronie bliskich, ulubionym miejscem będzie wyposażona w piec lub grill altana. Oczywiście nie wszystkie pomysły da się zrealizować, bo ograniczeniem jest choćby wielkość działki, ale możliwości jest całkiem sporo.

Taras nie bez przyczyny nazywany bywa salonem na świeżym powietrzu. Połączony stylistycznie z wnętrzem domu jest jego naturalnym przedłużeniem. Widać to zwłaszcza latem, gdy po otwarciu dużych drzwi zaciera się granica między tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz.

Projektując taras, nie warto żałować na niego miejsca. Żeby zmieścił się niewielki stół i fotele, wystarczy co prawda powierzchnia 8-10 m², ale to zdecydowanie za mało, jeśli chcemy na nim organizować spotkania w większym gronie. W takim wypadku taras powinien mieć nie mniej niż 18 m². Zwykle jest położony od południowej lub zachodniej strony. Jest dobrze oświetlony, jednak w upalne lato bywa na nim gorąco. Dlatego jeśli to możliwe, warto powiększyć taras i zbudować go także z innej strony domu, przy północnej lub wschodniej elewacji. Zyskamy miejsce, gdzie będzie można uciec przed letnią spiekotą.

Najlepsza podłoga na taras

Uniwersalnym materiałem jest drewno. Naturalne, przyjemne w dotyku, wszędzie pasuje. Wadą jest to, że musi być regularnie konserwowane. Najtrwalsze tarasy powstają z drewna egzotycznego, ich wytrzymałość szacowana jest nawet na kilkadziesiąt lat. Tarasy z rodzimych gatunków, na przykład sosny, mogą niszczeć już po 10 latach. Tarasy drewniane są budowane jako lekkie konstrukcje lub układane na płycie betonowej.

Materiałem imitującym drewno jest kompozyt, czyli konglomerat włókien drzewnych i tworzywa sztucznego. Dobrej jakości kompozyt jest trwały (bywa objęty nawet 25-letnią gwarancją na gnicie i butwienie), odporny na ścieranie, nie chłonie wody i nie odkształca się, choć nieco jaśnieje pod wpływem promienie UV.

Do wykończenia tarasów na płycie betonowej często stosuje się odporne na mróz płytki gresowe, które układa się na warstwie kleju lub na wspornikach (w ich specyfikacji musi być zaznaczone, że nadają się na tego typu posadzki). To eleganckie rozwiązanie pozwala połączyć wnętrze domu z ogrodem, bo z takich samych elementów można ułożyć podłogę w salonie i na tarasie. Płyty gresowe są bardzo trwałe, nie trzeba ich konserwować i łatwo je utrzymać w czystości. Wiernie imitują kamień, surowy beton architektoniczny, wzorzystą terakotę czy drewno.

Gresowe płyty wielkoformatowe można układać także na podsypce piaskowej, dlatego nadają się na posadzki tarasów ziemnych.

Do wykończenia takich tarasów stosuje się też kostki i płyty betonowe. Są trwałe, a ich różnorodność jest ogromna.

i Autor: Piotr Mastalerz Taras na skarpie można „schować” i włączyć w kompozycję ogrodu, obsadzając skarpę roślinami

Z czego zrobić osłonę na taras?

Taras przynajmniej częściowo warto osłonić przed słońcem. Poza tradycyjnymi pergolami obrośniętymi pnączami do wyboru są różnego rodzaju stojące ogrodowe parasole, markizy mocowane do ściany domu lub bardziej dizajnerskie zadaszenia z tkanin udrapowanych w formie rzymskiej rolety lub żagla rozpiętego na słupkach. Osłony te są zrobione z wytrzymałego na uszkodzenie nieprzemakalnego tworzywa odpornego na wysoką temperaturę, promienie UV i zabrudzenia. Często są dodatkowo pokryte warstwą akrylu, poliuretanu lub PCW, która zwiększa ich wytrzymałość. Markizy i zadaszenia z rozpiętych tkanin mogą być zwijane i rozwijane ręcznie lub automatycznie.

Innym rozwiązaniem są zadaszenia żaluzjowe zbudowane z ruchomych listew (lameli) zamocowanych na ramach. Zależnie od ustawienia przepuszczają mniej lub więcej światła, a ich położenie jest płynnie regulowane ręcznie albo za pomocą pilota. Lamele są zrobione z aluminium (w kolorach z palety RAL) lub mlecznego poliwęglanu, a ramy z aluminium lub drewna.

Taras powinien być kameralny. Od strony ulicy zwykle jest on osłonięty bryłą budynku, jednak z innych kierunków jest na osi wzroku sąsiadów. Bywa to krępujące, zwłaszcza na małych działkach. Jako boczne osłony świetnie sprawdzają się grupy wysokich roślin – krzewów, traw (miskanty, śmiałki darniowe, trzcinniki ostrokwiatowe), formowane żywopłoty, a także pnącza posadzone przy kratownicach. W sprzedaży są także markizy boczne, które mocuje się z jednej strony do ściany domu i rozciąga jak ekran. Bardziej trwałym rozwiązaniem są parawany ogrodowe ze stali nierdzewnej, na przykład z wyciętymi laserowo ażurowymi wzorami, a także parawany ze stali corten. Tego typu osłony najlepiej wyglądają w minimalistycznych ogrodach i w sąsiedztwie nowoczesnej architektury.

Jakie meble wybrać na taras?

Ich oferta jest ogromna. Poza typowym zestawem biesiadnym, czyli stołem z wygodnymi krzesłami, można kupić ogrodowe kanapy, leżanki, pufy, stoliki kawowe z fotelami. Siedziska wymoszczone są miękkimi poduchami. Zazwyczaj są one uszyte z tkanin akrylowych, które są trwałe, nie brudzą się, nie chłoną wody i nie płowieją na słońcu, ale dostępne są również poduchy z naturalnych materiałów – bawełny lub lnu. Najbardziej trwałe są meble z twardego drewna (drewno egzotyczne, akacja), aluminium oraz tworzywa syntetycznego z dodatkiem żywic. Mniejszą żywotność mają meble z sosny, świerku, bambusa oraz plecionek roślinnych typu wiklina i rattan. Te pierwsze zwykle mogą zimować na dworze (należy je przykryć pokrowcami), drugie trzeba jesienią przenieść do chłodnego pomieszczenia.

Wokół tarasu Dobre zagospodarowanie przestrzeni wokół tarasu sprawi, że będziemy się na nim czuć komfortowo i blisko natury. Najłatwiej włączyć taras w strukturę ogrodu, gdy jest położony równo z resztą działki lub tylko jeden–dwa stopnie powyżej jej poziomu. Po obsadzeniu roślinami (warto pamiętać o pachnących) szybko wrośnie w przestrzeń. Dobrze jest zadbać o to, żeby na osi widokowej tarasu znalazła się ładna kompozycja roślin albo interesujący, skupiający uwagę element, na przykład poidełko. Jeśli taras jest obsypany skarpą, jej zbocza powinny być łagodne, bo wtedy wyglądają bardziej naturalnie, poza tym tworzą lepsze siedlisko dla roślin. Najlepiej obsadzić je roślinami zadarniającymi, ponieważ ich korzenie i kłącza ustabilizują skarpę.

i Autor: Małgorzata Góra Przytulne miejsce wypoczynku z przenośnym paleniskiem można stworzyć nawet tuż przy granicy działki. Jako parawan sprawdzi się zimozielony żywopłot z żywotników

Co do ogrodu? Grill ogrodowy: wady i zalety

To jedna z przyjemniejszych form spędzania czasu w ogrodzie. Do przyrządzania prostych potraw wystarczy niewielki przenośny grill opalany węglem drzewnym. Jeśli jednak lubimy bardziej wyszukane kucharzenie w większym towarzystwie, dobrym wyborem będzie grill murowany lub wielopalnikowy grill na paliwo gazowe. Tego typu urządzenia są wyposażone w wygodne blaty robocze, a niekiedy także zamykane szafki.

Coraz większym uznaniem cieszą się opalane drewnem piece chlebowe do wypieku pizzy (oczywiście można w nich przyrządzać także inne potrawy). Wykonuje się je z ognioodpornych materiałów na miejscu w ogrodzie, ale można też kupić gotowe. Doskonale sprawdzają się w ogrodowych altanach, które mają mniej formalny charakter niż taras.

i Autor: Andrzej Szandomirski Altana z częściowo zabudowanymi ścianami sprawdzi się nawet w czasie chłodnej pogody, szczególnie jeśli zostanie wyposażona w kominek

Altany ogrodowe: gotowe i na zamówienie

Są ważnym elementem wyposażenia działki. Zwykle kojarzą się z tradycyjnymi drewnianymi domkami, ale mogą też mieć formę nowoczesnych pawilonów ogrodowych. Ich wygląd musi pasować do otoczenia, dlatego wykonanie projektu najlepiej zlecić architektowi lub architektowi krajobrazu. Do ich budowy, poza drewnem, wykorzystywane są: stal, kamienie, beton architektoniczny, a także cegły. Jako pokrycie dachowe najczęściej są stosowane gont bitumiczny i drewniany, blacha, a także trzcina, wióry drewniane i płyty poliwęglanowe. Niekiedy zadaszenie tworzy zielony dach obrośnięty mało wymagającymi niskimi roślinami (między innymi rozchodniki, rojniki, macierzanki) lub trawą. Najprostsze konstrukcje składają się ze słupów i dachu, jednak w naszym klimacie lepiej sprawdzają się altany, które mają częściowo zabudowane ściany lub ruchome ekrany chroniące przed wiatrem. Altany pełniące funkcję ogrodowych kuchni można wyposażyć w szafki, a nawet doprowadzić do nich bieżącą wodę. Warto je też połączyć z domem dróżką, która ułatwi komunikację i zapobiegnie wydeptywaniu dzikich przejść.

Choć najlepsze są indywidualne projekty, można też kupić gotową altanę. W ofercie firm jest sporo wzorów, nie tylko o tradycyjnym wyglądzie, ale również bardzo nowoczesnej formie. Mają wielkość od 5 do 25 m². Są przeznaczone są do samodzielnego montażu, ale można też zlecić tę usługę firmie.

i Autor: GREEN CANOE STUDIO Kamienny krąg, szczapy drewna i żeliwny kociołek z jedzeniem zawieszony nad ogniem. Nie trzeba jechać w plener, żeby spędzić miły wieczór na łonie natury

Palenisko ogrodowe, czyli miejsce na ognisko

Osoby, które kochają biwakowe życie, mogą mieć jego namiastkę w postaci czasu spędzonego wokół ogniska w ogrodzie. Jego rozpalanie w celach rekreacyjnych jest dozwolone, o ile nie zabraniają tego lokalne przepisy. Lokalizację ognisk na działce regulują przepisy przeciwpożarowe. Dopuszczają one rozniecanie ognia w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki i 100 m od ściany lasu, a także w odległości nie mniejszej niż 10 m od palnych płodów rolnych. Zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych. Wybierając lokalizację, trzeba też wziąć pod uwagę to, by dym nie przeszkadzał sąsiadom.

Na większych działkach można urządzić miejsce wypoczynku z utwardzonym placem i meblami, którego sercem będzie palenisko. Tradycyjnie ma ono postać kamiennego kręgu średnicy około 80 cm, ale można je też wymurować na przykład z cegieł klinkierowych. Dobrym uzupełnieniem będzie stojący metalowy stelaż z opuszczanym rusztem, który zawiesza się nad ogniem. Piecze się na nim potrawy podobnie jak na grillu. Na małych działkach, a także w ogrodach urządzonych w nowoczesny stylu, lepiej wyglądają przenośne paleniska. Są lekkie, a ich średnica wynosi od 50 do 100 cm. Dzięki interesującej formie zdobią otoczenie nawet wtedy, gdy nie płonie w nich ogień. Są wykonane z żeliwa, blachy stalowej lub nierdzewnej, a także z blachy corten. Mogą stać na tarasie, pod warunkiem że jego posadzka jest z płyt gresowych, betonowych lub kamiennych. Lepiej natomiast nie umieszczać ich na drewnie i kompozycie, by żar, który wypadnie ze środka, nie uszkodził podłogi. Nie powinny też stać na trawie, bo mogą ją wypalić.

Staw kąpielowy w ogrodzie

W upalne lato z przyjemnością myślimy o kąpieli w chłodnej wodzie. Nie trzeba z niej rezygnować. Rozwiązaniem może być mały staw kąpielowy, w którym procesy oczyszczania zachodzą w sposób naturalny, w oparciu o filtry biologiczne, mechaniczne i mineralne. Tego typu zbiornik składa się z dwóch części – porośniętej roślinami strefy filtracyjnej i części rekreacyjnej służącej do pływania, która zajmuje 50-60% powierzchni lustra wody. Jego minimalna wielkość, zależnie od zastosowanych technologii filtracji wody, waha się od 80 do 120 m². Stawy kąpielowe przypominają obrośnięte szuwarami naturalne sadzawki. Są bardzo malownicze i dodają ogrodowi charakteru. Poza tym parująca woda nawilża powietrze, poprawiając mikroklimat w najbliższym otoczeniu. Staw kąpielowy można zbudować przy tarasie, który staje się pomostem zawieszonym nad wodą, albo w głębi działki, tworząc „dzikie” miejsce wypoczynku na łonie natury.

Kącik dla dzieci to nie tylko piaskownica

Powinny one mieć przestrzeń, w której będą mogły swobodnie i bezpiecznie się bawić, a jednocześnie nie zrobią szkód na wypielęgnowanych rabatach. Maluchom spodoba się piaskownica umieszczona dla naszej wygody w pobliżu tarasu czy innego miejsca wypoczynku. Powinna mieć pokrywę chroniącą przed kotami i innymi zwierzętami, które mogą ją uznać za toaletę. Należy przypilnować, żeby w pobliżu miejsca zabaw nie sadzić trujących roślin, szczególnie tych, które mają atrakcyjne owoce.

Starsze dzieci lubią być samodzielne i bawić się bez ciągłego wzroku rodzica na plecach. Należy im to umożliwić, oddając w posiadanie kawałek ogrodu. Może się w nim znaleźć domek albo szałas, ważne, żeby dzieci mogły tam stworzyć własny świat.

i Autor: Daniel Rumiancew, projekt: Mariusz Wrzeszcz i Mateusz Trojanowski Oświetlenie w miejscu wypoczynku nie powinno być zbyt mocne. Wystarczą dyskretne lampy, których światło pada na drewniany sufit i tworzy miodową poświatę

Jakie oświetlenie wybrać do ogrodu i na taras?

Ważną kwestią jest oświetlenie ogrodu. Z miejsc, takich jak taras czy altana, często korzystamy także wieczorem. Światło buduje nastrój, dlatego w miejscu wypoczynku nie powinno być zbyt intensywne. Najprzyjemniej odpoczywa się w świetle rozproszonym, rozmieszczonym punktowo w kilku miejscach. Można zastosować różne rodzaje lamp ledowych, które będą się wzajemnie uzupełniały, na przykład wpuszczane lampy podłogowe dające mleczną poświatę i lampy emitujące mocniejsze światło nad stołem oraz miejscem do grillowania. Powinny być uruchamiane za pomocą odrębnych włączników.

O ile oświetlenie tarasu nie nastręcza większych problemów (choć warto o nim pomyśleć na etapie projektowania domu, żeby w odpowiednich miejscach położyć przewody elektryczne), o tyle instalacja światła w altanie oddalonej od źródła prądu bywa kłopotliwa. Wyjściem z sytuacji może być zastosowanie lamp wyposażonych w akumulator ładowany energią słońca (lampy solarne) lub energią z gniazdka przez złącze USB. Liczne modele lamp można zasilać na dwa sposoby – przez wbudowane w nie moduły słoneczne albo podłączenie do kabla USB, co przydaje się w czasie wyjątkowo pochmurnej czy deszczowej pogody.

Do oświetlenia altany najlepiej nadają się mobilne lampy, które łatwo wystawić na słońce lub przenieść do miejsca ładowania energią z sieci. Są lekkie, a ich wzornictwo jest bardzo zróżnicowane. Można wybierać między lampami stojącymi o tradycyjnej lub ultranowoczesnej formie, są lampy stołowe i do zawieszania, na przykład łańcuchy świetlne z różnego rodzaju dekoracyjnymi lampkami.

Lampy zasilane akumulatorem po naładowaniu mogą pracować nawet 8-10 godzin. W niektórych można regulować natężenie światła, co pozwala kreować nastrój, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć czas świecenia.