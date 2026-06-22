Dlaczego warto sadzić w ogrodzie byliny przyjazne pszczołom i motylom?

Sadzenie bylin przyjaznych pszczołom i motylom to korzyść dla każdego właściciela ogrodu. Takie rośliny zwykle kwitną obficie, często ładnie pachną, sprzyjają bioróżnorodności i sprawiają, że rabaty wyglądają naturalnie przez wiele miesięcy. W przeciwieństwie do roślin jednorocznych, byliny nie wymagają corocznego wysiewania. Raz posadzone, wracają po każdej zimie, często mocno się rozrastając w efektowne kępy.

Ogród przyjazny zapylaczom nie musi przypominać dzikiej łąki, choć zazwyczaj ma swobodny, naturalny charakter. Byliny można sadzić na klasycznych rabatach, przy ścieżkach, pod płotem, a nawet w dużych donicach na tarasie. Ważne, by wybierać gatunki o pojedynczych lub półpełnych kwiatach, ponieważ owady mają wtedy łatwiejszy dostęp do nektaru. Dobrze jest też zadbać o różne terminy kwitnienia, aby pszczoły, trzmiele i motyle znajdowały pokarm od wiosny aż do jesieni.

Oto 7 byli, które warto posadzić w ogrodzie, by tętnił życiem.

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Autor: Getty Images Jeżówka purpurowa

Jeżówka purpurowa

Jedną z najlepszych roślin dla zapylaczy jest jeżówka purpurowa. To bylina, która zachwyca dużymi kwiatami z wypukłym środkiem i kolorowymi płatkami, najczęściej w odcieniach różu, purpury, bieli lub pomarańczu. Jeżówka kwitnie latem i często utrzymuje kwiaty aż do wczesnej jesieni, dlatego stanowi cenne źródło pokarmu wtedy, gdy część roślin już przekwitła.

Jeżówka jest ceniona za odporność na suszę i małe wymagania. Najlepiej rośnie w miejscu słonecznym, w przepuszczalnej glebie. Po przekwitnięciu warto pozostawić część kwiatostanów, ponieważ ich nasiona mogą być pożywieniem dla ptaków.

Autor: Getty Images Lawenda to roślina miododajna, która pięknie kwitnie i pachnie w ogrodzie

Lawenda wąskolistna

Kolejną byliną, którą warto mieć w ogrodzie, jest lawenda wąskolistna. Jej fioletowe kwiaty o intensywnym zapachu przyciągają pszczoły, trzmiele oraz motyle, a jednocześnie wprowadzają do ogrodu śródziemnomorski klimat.

Lawenda najlepiej czuje się w pełnym słońcu, na glebie lekkiej, suchej i przepuszczalnej. Nie lubi nadmiaru wody, dlatego świetnie sprawdza się na rabatach żwirowych, skarpach oraz posadzona przy ścieżkach. Kwitnie zwykle od czerwca do sierpnia, a po przycięciu może zachować ładny, zwarty pokrój przez wiele lat.

Autor: N8tureGrl/ Getty Images Kocimiętka Faasena jest roślina miododajną

Kocimiętka Faassena

Chętnie odwiedzaną przez owady jest także kocimiętka Faassena. Tworzy rozłożyste kępy pędów, na których osadzone są drobne, fioletowoniebieskie kwiaty. To jedna z tych bylin, które wyglądają lekko i naturalnie, a przy tym są niezwykle pożyteczne.

Kocimiętka przyciąga pszczoły i motyle, kwitnie bardzo długo, a po przycięciu często powtarza kwitnienie. Lubi stanowiska słoneczne i przepuszczalne podłoże. Jest odporna i nie wymaga szczególnej pielęgnacji.

Autor: Lea Fritz/ Getty Images Szałwia omszona

Szałwia omszona

Na listę bylin przyjaznych zapylaczom można tez wpisać szałwie omszoną. Jej smukłe, pionowe kwiatostany w odcieniach fioletu, granatu, różu lub bieli są prawdziwym magnesem dla pszczół. Szałwia kwitnie obficie na przełomie wiosny i lata, a po przycięciu przekwitłych pędów potrafi zakwitnąć ponownie. Najładniej wygląda posadzona w większych grupach na słonecznych rabatach. Jest rośliną odporną, mało wymagającą, dobrze znosi upały.

Autor: Helin Loik-Tomson/ Getty Images Przegorzan kulisty jest chętnie odwiedzany przez pszczoły

Przegorzan kulisty

Efektowną byliną, chętnie odwiedzaną przez pszczoły i motyle, jest przegorzan kulisty - roślina o oryginalnych, kulistych kwiatostanach w niebieskawych lub stalowofioletowych odcieniach, które pojawiają się latem i długo zdobią rabaty. Przegorzan najlepiej rośnie w pełnym słońcu, na glebie przepuszczalnej. Jest odporny na suszę, dlatego dobrze sprawdza się w ogrodach naturalistycznych, preriowych i żwirowych. Pszczoły, trzmiele i motyle potrafią licznie obsiadać kwiatostany przegorzanu podczas kwitnienia. Po przekwitnięciu zaschnięte kule nadal wyglądają dekoracyjnie i mogą pozostać na rabacie także jesienią.

Autor: SergeyTikhomirov/ Getty Images Pszczoły chętnie odwiedzają kwiaty krwawnika pospolitego

Krwawnik pospolity

Dobrym wyborem do ogrodu przyjaznego owadom jest również krwawnik pospolity i jego odmiany ozdobne o kwiatach w kolorach białym, żółtym, różowym, czerwonym i morelowym. To bylina o płaskich kwiatostanach, które są łatwo dostępne dla pszczół i motyli. Kwitnie długo, dobrze znosi suszę i świetnie pasuje do ogrodów naturalistycznych, wiejskich oraz preriowych. Krwawnik najlepiej sadzić w pełnym słońcu, w glebie umiarkowanie żyznej i przepuszczalnej.

Autor: sasimoto/ Getty Images Rozchodnik okazały

Rozchodnik okazały

Ostatnią propozycją jest rozchodnik okazały, który szczególnie przydaje się pod koniec lata i jesienią. Właśnie wtedy wiele roślin kończy już kwitnienie, a rozchodnik dopiero pokazuje pełnię urody. Jego mięsiste liście i duże, płaskie kwiatostany w odcieniach różu, czerwieni lub bieli przyciągają pszczoły, trzmiele i motyle. Roślina doskonale znosi suszę, lubi słońce i nie potrzebuje częstego podlewania. Kwiatostany rozchodnika warto zostawić na zimę, ponieważ zaschnięte wyglądają dekoracyjnie, zwłaszcza pokryte szronem.

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