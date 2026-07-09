Jak zmienia się rynek stolarki okiennej? Wiesiek Skiba z wizytą w fabryce Redan! Oglądaj wideo!

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Murator Remontuje #3: Jak wybrać okna? Fabryka Okien Redan, Połczyn-Zdrój Materiał sponsorowany

Na co zwrócić uwagę przy wyborze nowoczesnych okien?

Czy o jakości okien decyduje wyłącznie liczba szyb?

W materiale eksperci wyjaśniają, jakie parametry naprawdę mają znaczenie podczas wyboru stolarki. Dowiesz się, dlaczego warto zwracać uwagę na izolacyjność termiczną i akustyczną, liczbę uszczelek, pakiety trzyszybowe oraz rozwiązania, które przekładają się na niższe koszty ogrzewania i większy komfort mieszkańców.

Smart Home i Window ID – jak technologia zmienia współczesne okna?

Nowoczesne okna są dziś elementem inteligentnego domu. W odcinku pokazujemy, jak za pomocą aplikacji sterować roletami i osłonami z dowolnego miejsca na świecie oraz czym jest Window ID – cyfrowy paszport okna, który umożliwia szybki dostęp do wszystkich informacji o produkcie po zeskanowaniu kodu QR. To rozwiązanie ułatwia zarówno eksploatację, jak i późniejszy serwis stolarki.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Jak powstają nowoczesne okna? Z wizytą w fabryce

Wiesiek zagląda do zakładu produkcyjnego, aby zobaczyć, jak wygląda proces produkcji stolarki okiennej. Ekspert firmy Redan pokazuje, w jaki sposób nowoczesne maszyny wspierają precyzję wykonania, dlaczego wykwalifikowani pracownicy nadal odgrywają kluczową rolę oraz czym różni się produkcja okien PVC od aluminiowych. W materiale nie zabrakło również prezentacji nowoczesnych systemów przesuwnych, rolet, moskitier oraz kompleksowej oferty dla inwestorów indywidualnych i deweloperów.

Murowane starcie Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE

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