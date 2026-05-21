Olejowanie podłogi krok po kroku – jak odnowić drewno bez cyklinowania? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Dlaczego warto olejować drewnianą podłogę?

Drewniana podłoga z czasem się zużywa - pojawiają się przetarcia, rysy i matowe miejsca. To naturalny efekt codziennego użytkowania. Właśnie wtedy warto sięgnąć po olejowanie, które nie tworzy grubej warstwy na powierzchni drewna, lecz wnika w jego strukturę i je odżywia.

W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek wyjaśnia, że dobrze wykonane olejowanie:

podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna,

odświeża wygląd zużytej podłogi,

zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami,

pozwala wykonywać miejscowe naprawy bez konieczności odnawiania całej podłogi.

Co ważne - podłoga nie musi być idealna. Olej świetnie sprawdza się właśnie na normalnie użytkowanych powierzchniach.

Jak przygotować podłogę do olejowania?

W odcinku zobaczymy, jak krok po kroku przygotować podłogę do pracy i sprawdzić, czy drewno w ogóle przyjmie olej.

Podłoga musi być:

dokładnie odkurzona,

czysta,

sucha,

odtłuszczona.

Test z kroplą wody

Wiesiek pokazuje też prosty test z kroplą wody. Jeśli woda szybko wsiąka w drewno - można olejować. Jeśli zostaje na powierzchni, podłogę trzeba wcześniej zmatowić.

W programie nie zabraknie również praktycznych porad, które ułatwią pracę:

dlaczego warto pracować fragmentami,

jak uniknąć smug i plam,

czemu nie należy olejować podłogi w pełnym słońcu,

i jak nie zamknąć się przypadkiem w pokoju podczas pracy.

Najczęstsze błędy przy olejowaniu podłogi

Olejowanie to praca, którą można wykonać samodzielnie, łatwo popełnić kilka typowych błędów. W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje, czego unikać, by podłoga wyglądała naturalnie i równomiernie.

Najczęstsze problemy to:

nakładanie zbyt dużej ilości oleju,

pozostawienie nadmiaru preparatu na powierzchni,

olejowanie brudnej podłogi,

zbyt szybka praca bez dokładnego rozprowadzenia produktu.

