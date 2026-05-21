Olejowanie podłogi krok po kroku – jak odnowić drewno bez cyklinowania? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Dlaczego warto olejować drewnianą podłogę?
Drewniana podłoga z czasem się zużywa - pojawiają się przetarcia, rysy i matowe miejsca. To naturalny efekt codziennego użytkowania. Właśnie wtedy warto sięgnąć po olejowanie, które nie tworzy grubej warstwy na powierzchni drewna, lecz wnika w jego strukturę i je odżywia.
W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek wyjaśnia, że dobrze wykonane olejowanie:
- podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna,
- odświeża wygląd zużytej podłogi,
- zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami,
- pozwala wykonywać miejscowe naprawy bez konieczności odnawiania całej podłogi.
Co ważne - podłoga nie musi być idealna. Olej świetnie sprawdza się właśnie na normalnie użytkowanych powierzchniach.
Jak przygotować podłogę do olejowania?
W odcinku zobaczymy, jak krok po kroku przygotować podłogę do pracy i sprawdzić, czy drewno w ogóle przyjmie olej.
Podłoga musi być:
- dokładnie odkurzona,
- czysta,
- sucha,
- odtłuszczona.
Test z kroplą wody
Wiesiek pokazuje też prosty test z kroplą wody. Jeśli woda szybko wsiąka w drewno - można olejować. Jeśli zostaje na powierzchni, podłogę trzeba wcześniej zmatowić.
W programie nie zabraknie również praktycznych porad, które ułatwią pracę:
- dlaczego warto pracować fragmentami,
- jak uniknąć smug i plam,
- czemu nie należy olejować podłogi w pełnym słońcu,
- i jak nie zamknąć się przypadkiem w pokoju podczas pracy.
Najczęstsze błędy przy olejowaniu podłogi
Olejowanie to praca, którą można wykonać samodzielnie, łatwo popełnić kilka typowych błędów. W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje, czego unikać, by podłoga wyglądała naturalnie i równomiernie.
Najczęstsze problemy to:
- nakładanie zbyt dużej ilości oleju,
- pozostawienie nadmiaru preparatu na powierzchni,
- olejowanie brudnej podłogi,
- zbyt szybka praca bez dokładnego rozprowadzenia produktu.
