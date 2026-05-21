Olejowanie podłogi krok po kroku – jak odnowić drewno bez cyklinowania? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Magdalena Wasilewska
2026-05-21 17:00

Zmatowiała podłoga, drobne rysy i ślady codziennego użytkowania nie muszą oznaczać kosztownego remontu. W nowym odcinku cyklu „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje, jak samodzielnie odświeżyć drewnianą podłogę metodą olejowania - bez specjalistycznego sprzętu i bez wzywania fachowców. Sprawdź, dlaczego olejowanie to jeden z najprostszych sposobów na przywrócenie drewnu naturalnego wyglądu i poznaj najważniejsze zasady, które pozwolą uniknąć smug, plam i lepkiej powierzchni. Przygotujcie się na dawkę praktycznej wiedzy i sprawdzone patenty. Zapraszamy do oglądania!

Dlaczego warto olejować drewnianą podłogę?

Drewniana podłoga z czasem się zużywa - pojawiają się przetarcia, rysy i matowe miejsca. To naturalny efekt codziennego użytkowania. Właśnie wtedy warto sięgnąć po olejowanie, które nie tworzy grubej warstwy na powierzchni drewna, lecz wnika w jego strukturę i je odżywia.

Murator Remontuje #3: Olejowanie podłogi
Materiał sponsorowany
W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek wyjaśnia, że dobrze wykonane olejowanie:

  • podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna,
  • odświeża wygląd zużytej podłogi,
  • zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami,
  • pozwala wykonywać miejscowe naprawy bez konieczności odnawiania całej podłogi.

Co ważne - podłoga nie musi być idealna. Olej świetnie sprawdza się właśnie na normalnie użytkowanych powierzchniach.

Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO.

Jak przygotować podłogę do olejowania?

W odcinku zobaczymy, jak krok po kroku przygotować podłogę do pracy i sprawdzić, czy drewno w ogóle przyjmie olej.

 Podłoga musi być:

  • dokładnie odkurzona,
  • czysta,
  • sucha,
  • odtłuszczona.
Murator Remontuje I Olejowanie podłogi

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Test z kroplą wody

Wiesiek pokazuje też prosty test z kroplą wody. Jeśli woda szybko wsiąka w drewno - można olejować. Jeśli zostaje na powierzchni, podłogę trzeba wcześniej zmatowić.

W programie nie zabraknie również praktycznych porad, które ułatwią pracę:

  • dlaczego warto pracować fragmentami,
  • jak uniknąć smug i plam,
  • czemu nie należy olejować podłogi w pełnym słońcu,
  • i jak nie zamknąć się przypadkiem w pokoju podczas pracy.
Najczęstsze błędy przy olejowaniu podłogi

Olejowanie to praca, którą można wykonać samodzielnie, łatwo popełnić kilka typowych błędów. W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje, czego unikać, by podłoga wyglądała naturalnie i równomiernie.

Najczęstsze problemy to:

  • nakładanie zbyt dużej ilości oleju,
  • pozostawienie nadmiaru preparatu na powierzchni,
  • olejowanie brudnej podłogi,
  • zbyt szybka praca bez dokładnego rozprowadzenia produktu.

Nie trać czasu na tymczasowe rozwiązania! Obejrzyj nowy odcinek! Zobaczycie cały proces krok po kroku i przekonacie się, że olejowanie podłogi naprawdę można zrobić samemu. Drewno odzyskuje kolor, głębię i świeży wygląd, a drobne rysy stają się mniej widoczne - bez kosztownego remontu i bez efektu „plastikowej” podłogi po lakierze.

