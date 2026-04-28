Koniec z pleśnią w łazience! Wiesiek Skiba pokazuje, jak profesjonalnie wymienić silikon i fugi

Murator Remontuje #3: Wymiana silikonu i fug w łazience

Pleśń to nie brud - to zagrożenie!

Wiele osób bagatelizuje ciemne naloty na spoinach, traktując je jak zwykłe zabrudzenia. Tymczasem, jak ostrzega Wiesiek Skiba, stara i nieszczelna fuga to idealne siedlisko dla grzybów. Podczas gorącej kąpieli szkodliwe drobnoustroje parują, trafiając wprost do naszych płuc, co jest prostą drogą do alergii. Zdrowie mamy tylko jedno, a wymiana silikonu to prosta i niedroga czynność, którą możesz wykonać samodzielnie.

Złota zasada fachowca: nigdy „warstwa na warstwę”

Najczęstszym błędem domowych majsterkowiczów jest nakładanie nowej warstwy silikonu na starą, zagrzybiałą spoinę.

To rozwiązanie krótkowzroczne – stary grzyb „przegryzie” się przez nową warstwę już po kilku dniach.

Aby praca miała sens, należy całkowicie usunąć stare szczeliwo, używając do tego plastikowych narzędzi (by nie porysować wanny) oraz specjalistycznych preparatów chemicznych, które „wyżrą” resztki silikonu.

Jak dobrać odpowiedni silikon?

Wybór produktu nie powinien być przypadkowy. Wiesiek Skiba wskazuje na dwa główne rozwiązania marki Soudal:

Silikon sanitarny 100% pleśni: Idealny do ceramiki, szkła i emalii, np. wokół umywalek ceramicznych

Silikon neutralny: Prawdziwy „as w rękawie”, niezbędny przy kabinach z PCV, elementach z poliwęglanu czy brodzikach akrylowych

Jak uzyskać idealną spoinę? Technika „45 stopni” i profilowanie!

Samo nałożenie materiału to tylko połowa sukcesu - o trwałości i estetyce decyduje technika. Podczas nakładania nowej fugi, Wiesiek Skiba zaleca prowadzenie gumowej packi pod kątem 45 stopni względem szczeliny. Dlaczego tak?

Pozwala to na maksymalne wciśnięcie masy i uniknięcie pęcherzyków powietrza.

Po około 5-10 minutach, gdy fuga zacznie wiązać, kluczowe jest użycie mocno namoczonej, ale nie ociekającej gąbki, która pozwoli wygładzić i ostatecznie wyprofilować spoinę.

W przypadku silikonu, niezbędna jest gumowa szpachelka o różnych końcówkach, która nada mu odpowiedni kształt, oraz środek do wygładzania, którym spryskuje się gotową warstwę przed ostatecznym dociągnięciem.

Czystość pracy to podstawa: chemia pomocnicza i higiena rąk

Profesjonalny remont to nie tylko kładzenie nowych warstw, ale też dbałość o detale i porządek. Przed aplikacją nowego silikonu miejsce pracy musi zostać nie tylko oczyszczone, ale i dokładnie odpylone oraz odtłuszczone, inaczej nowa spoiny nie „złapie” podłoża.

Wiesiek podkreśla rolę specjalistycznych zmywaczy w sprayu z precyzyjnym aplikatorem, które „wyżerają” resztki starego silikonu.

Przypomina również o własnym komforcie – do czyszczenia narzędzi oraz dłoni z resztek świeżego silikonu najlepiej sprawdzają się specjalistyczne chusteczki, które usuwają zabrudzenia równie łatwo jak świeżą farbę, oszczędzając czas i naszą skór.

Chcesz zobaczyć, jak Wiesiek Skiba radzi sobie z najtrudniejszymi narożnikami? Obejrzyj pełny odcinek i odmień swoją łazienkę! Pamiętaj jedynie, że po zakończeniu prac musisz odczekać 24 godziny, zanim w pełni skorzystasz z odświeżonego spa

