Zalania i pęknięcia ścian - jak to naprawić raz a dobrze? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Magdalena Wasilewska
2026-05-08 13:46

Zalany sufit? Pęknięcia na ścianach? Te problemy spędzają sen z powiek wielu właścicielom domów i mieszkań. Często próby naprawy kończą się fiaskiem, a usterki wracają ze zdwojoną siłą. W nowym odcinku "Murator Remontuje" Wiesiek Skiba pokaże, jak raz a dobrze pozbyć się tych kłopotów, używając sprawdzonych metod i produktów. Przygotuj się na solidną dawkę praktycznej wiedzy, która oszczędzi Ci czasu, nerwów i pieniędzy!

Murator Remontuje: Pęknięta ściana, zalane sufity – jak to naprawić?
Sponsor materiału jest CEKOL. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO.

Pęknięta ściana: jak pozbyć się jej na zawsze?

Pęknięcia, zwłaszcza w nowych budynkach, to naturalna sprawa. Kluczowe jest jednak to, jak do nich podejdziesz. Zapomnij o szybkim zamalowywaniu – to tylko chwilowe rozwiązanie!

W odcinku dowiesz się m.in. jak:

  • sprawdzić, czy pęknięcie "pracuje" i jak to wpływa na naprawę
  • prawidłowo przygotować rysę, aby masa naprawcza trzymała się na lata
  • wypełnić pęknięcie, tak aby nie wróciło po kilku miesiącach
  • dokończyć pracę, by ściana była idealnie gładka i gotowa pod malowanie całej powierzchni
  • unikać najczęstszych błędów, które sprawiają, że pęknięcia pojawiają się ponownie

Zalana ściana: koniec z zaciekami i pleśnią!

Zalanie to nie tylko brzydka plama, ale i wilgoć, która niszczy strukturę ściany i sprzyja rozwojowi pleśni. Zamalowanie problemu bez usunięcia jego przyczyny to proszenie się o kłopoty.

W odcinku zobaczysz, jak:

  • zlokalizować i usunąć źródło zalania – to pierwszy i najważniejszy krok
  • skutecznie osuszyć powierzchnię, aby wilgoć nie pozostała w środku
  • usunąć wszystkie uszkodzone warstwy i zabezpieczyć ścianę przed grzybem
  • wyrównać powierzchnię, by była gładka i przygotowana do malowania
  • malować, by zacieki nie powróciły, nawet po długim czasie
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Nie trać czasu na tymczasowe rozwiązania! Naucz się, jak raz a dobrze naprawić ściany w swoim domu! Obejrzyj nowy odcinek! 

