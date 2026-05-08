Zalania i pęknięcia ścian - jak to naprawić raz a dobrze? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Sponsor materiału jest CEKOL.

Pęknięta ściana: jak pozbyć się jej na zawsze?

Pęknięcia, zwłaszcza w nowych budynkach, to naturalna sprawa. Kluczowe jest jednak to, jak do nich podejdziesz. Zapomnij o szybkim zamalowywaniu – to tylko chwilowe rozwiązanie!

W odcinku dowiesz się m.in. jak:

sprawdzić, czy pęknięcie "pracuje" i jak to wpływa na naprawę

prawidłowo przygotować rysę, aby masa naprawcza trzymała się na lata

wypełnić pęknięcie, tak aby nie wróciło po kilku miesiącach

dokończyć pracę, by ściana była idealnie gładka i gotowa pod malowanie całej powierzchni

unikać najczęstszych błędów, które sprawiają, że pęknięcia pojawiają się ponownie

Zalana ściana: koniec z zaciekami i pleśnią!

Zalanie to nie tylko brzydka plama, ale i wilgoć, która niszczy strukturę ściany i sprzyja rozwojowi pleśni. Zamalowanie problemu bez usunięcia jego przyczyny to proszenie się o kłopoty.

W odcinku zobaczysz, jak:

zlokalizować i usunąć źródło zalania – to pierwszy i najważniejszy krok

skutecznie osuszyć powierzchnię, aby wilgoć nie pozostała w środku

usunąć wszystkie uszkodzone warstwy i zabezpieczyć ścianę przed grzybem

wyrównać powierzchnię, by była gładka i przygotowana do malowania

malować, by zacieki nie powróciły, nawet po długim czasie

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

