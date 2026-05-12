Rusza 3. sezon „Murator Remontuje”! Szykujcie się na remontową rewolucję!

Magdalena Wasilewska
2026-05-12 7:56

Ogłaszamy start trzeciego sezonu serii wideo „Murator Remontuje”! To długo wyczekiwana kontynuacja sprawdzonej i lubianej przez widzów formuły, która stawia na praktyczne podejście do remontów – bez zbędnej teorii, za to z konkretnymi rozwiązaniami krok po kroku. Prowadzącym programu pozostaje Wiesiek Skiba – ekspert, który od lat pokazuje, że wiedzę techniczną można przekazywać w sposób prosty, zrozumiały i maksymalnie praktyczny. W nowym sezonie widzowie mogą liczyć na jeszcze więcej sprawdzonych rozwiązań i odpowiedzi na najczęstsze problemy remontowe.

Murator Remontuje 3.sezon
Galeria zdjęć 26

Co nowego w 3. sezonie „Murator Remontuje”

Nowy sezon „Murator Remontuje” to jeszcze więcej inspiracji dla wszystkich, którzy urządzają swoje wnętrza, remontują domy i mieszkania lub planują większe inwestycje budowlane. W odcinkach zobaczymy zarówno kompleksowe remonty, jak i mniejsze prace wykończeniowe, które realnie wpływają na komfort codziennego życia. Każdy materiał będzie praktycznym przewodnikiem: od planowania prac, przez dobór materiałów, aż po wykonanie i wykończenie. Pokażemy również najczęstsze błędy popełniane podczas remontów – oraz sposoby, jak ich skutecznie unikać. To wiedza, która pozwala oszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Sponsorem 3. serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional producent modelu DUCATO.

Murator Remontuje: Pęknięta ściana, zalane sufity – jak to naprawić?
Materiał sponsorowany
Murator Remontuje 3.sezon

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Dlaczego warto oglądać „Murator Remontuje”?

Wiedza, inspiracja i praktyczne rozwiązania na wyciągnięcie ręki! Trzeci sezon „Murator Remontuje” to przede wszystkim:

  • Praktyczne porady – każdy odcinek zawiera konkretne instrukcje i rozwiązania, które można zastosować we własnym domu. Od wyboru odpowiednich narzędzi, przez techniki malowania, po montaż skomplikowanych elementów – zobaczysz, jak to zrobić poprawnie i efektywnie. To wiedza, która pozwoli Ci uniknąć błędów i zaoszczędzić czas oraz pieniądze.
  • Wiedza o materiałach i technologiach – prezentacja nowoych rozwiązań i sprawdzonych systemów ułatwiających remont. Dowiesz się, jakie materiały są najlepsze dla Twoich potrzeb, jak działają nowe technologie i na co zwracać uwagę, by Twoje inwestycje były opłacalne i satysfakcjonujące.
  • Rozwiązywanie problemów w praktyce – Wiesiek Skiba pokazuje, jak radzić sobie z typowymi i nietypowymi wyzwaniami remontowymi. Od przeciekającego kranu, przez nierówne ściany, po skomplikowane instalacje. Wiesiek nie boi się żadnego wyzwania i dzieli się swoją wiedzą.
  • Świadome podejście do remontu – widzowie lepiej rozumieją procesy budowlane i mogą trafniej wybierać wykonawców oraz materiały.

Wiesiek Skiba o nowych odcinkach „Murator Remontuje”

Oglądaj "Murator Remontuje" na Youtube

Nowe odcinki 3. sezonu dostępne będą na kanale YT @MuratorRemontuje Zapraszamy do oglądania i śledzenia realizacji. To najlepsza okazja, by zdobyć praktyczną wiedzę i inspiracje do własnych remontów i budów.

Wiem, że nasi widzowie cenią sobie konkret i praktykę, dlatego w nowych odcinkach będziemy pokazywać, jak rozwiązywać nawet te najbardziej podchwytliwe problemy remontowe, z którymi często borykacie się w swoich domach. Od precyzyjnych prac wykończeniowych, przez optymalizację przestrzeni, aż po skuteczne radzenie sobie z niespodziewanymi usterkami – nic nas nie zaskoczy. Spodziewajcie się więc nie tylko mnóstwa praktycznej wiedzy, ale i inspiracji do działania – jesteśmy gotowi na każde wyzwanie!

Murator – wiedza, która pomaga budować i remontować

Seria „Murator Remontuje” to część szerszej misji Muratora – dostarczania rzetelnej wiedzy budowlanej, inspiracji oraz praktycznych porad dla inwestorów i wykonawców. W nowym sezonie kontynuujemy to podejście, łącząc doświadczenie ekspertów z realnymi realizacjami, które można odnieść do własnych projektów.

Murator Remontuje, sponsor serii Fiat
Galeria zdjęć 14
