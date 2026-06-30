Jak prawidłowo układać płytki i wykonać fugowanie? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Co zobaczycie w nowym odcinku?
W nowym odcinku „Murator Remontuje” przenosimy się do łazienki będącej na finiszu remontu. Część ścian i podłogi została już wykończona, a Wiesiek pokazuje kolejne etapy prac – od układania ostatnich płytek po wykonanie fugowania.
Dowiecie się między innymi:
- jak odpowiednio przygotować podłoże przed rozpoczęciem klejenia płytek,
- dlaczego dobór właściwego kleju jest tak istotny w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,
- jak prawidłowo rozprowadzać klej i dociskać płytki,
- kiedy warto zastosować system poziomowania,
- ile czasu należy odczekać przed rozpoczęciem fugowania,
- jak dobrać kolor fugi do efektu, który chcemy uzyskać,
- w jaki sposób fugować i zmywać spoiny, aby uzyskać estetyczne wykończenie bez uszkodzenia świeżej fugi.
Wiesiek pokazuje również, jak odpowiednio dobrane materiały ułatwiają pracę i pomagają osiągnąć trwały efekt na lata.
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Sponorem odcinka jest Soudal. Do przyklejenia sztukateri używam kleju SOUDAL T-REX GOLD CRYSTAL. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO.Sponsorem odcinka jest Sopro.
Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO. Zobacz galerię zdjęć auta!