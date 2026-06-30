Jak prawidłowo układać płytki i wykonać fugowanie? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Co zobaczycie w nowym odcinku?

W nowym odcinku „Murator Remontuje” przenosimy się do łazienki będącej na finiszu remontu. Część ścian i podłogi została już wykończona, a Wiesiek pokazuje kolejne etapy prac – od układania ostatnich płytek po wykonanie fugowania.

Dowiecie się między innymi:

jak odpowiednio przygotować podłoże przed rozpoczęciem klejenia płytek,

dlaczego dobór właściwego kleju jest tak istotny w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,

jak prawidłowo rozprowadzać klej i dociskać płytki,

kiedy warto zastosować system poziomowania,

ile czasu należy odczekać przed rozpoczęciem fugowania,

jak dobrać kolor fugi do efektu, który chcemy uzyskać,

w jaki sposób fugować i zmywać spoiny, aby uzyskać estetyczne wykończenie bez uszkodzenia świeżej fugi.

Wiesiek pokazuje również, jak odpowiednio dobrane materiały ułatwiają pracę i pomagają osiągnąć trwały efekt na lata.

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Murator Remontuje #3: Klejenie i fugowanie płytek w łazience Materiał sponsorowany

Sponorem odcinka jest Soudal. Do przyklejenia sztukateri używam kleju SOUDAL T-REX GOLD CRYSTAL. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO.Sponsorem odcinka jest Sopro.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO. Zobacz galerię zdjęć auta!

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