Jak prawidłowo układać płytki i wykonać fugowanie? Nowy odcinek "Murator Remontuje"

Magdalena Wasilewska
Magdalena Wasilewska
2026-06-30 17:00

Układanie płytek i fugowanie to jedne z najważniejszych etapów wykańczania łazienki. To właśnie od ich starannego wykonania zależy nie tylko trwałość, ale przede wszystkim efekt końcowy całego wnętrza. W nowym odcinku „Murator Remontuje” Wiesiek pokazuje, jak przygotować podłoże, dobrać odpowiednie materiały oraz wykonać wszystkie prace krok po kroku!

Co zobaczycie w nowym odcinku?

W nowym odcinku „Murator Remontuje” przenosimy się do łazienki będącej na finiszu remontu. Część ścian i podłogi została już wykończona, a Wiesiek pokazuje kolejne etapy prac – od układania ostatnich płytek po wykonanie fugowania.

Dowiecie się między innymi:

  • jak odpowiednio przygotować podłoże przed rozpoczęciem klejenia płytek,
  • dlaczego dobór właściwego kleju jest tak istotny w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,
  • jak prawidłowo rozprowadzać klej i dociskać płytki,
  • kiedy warto zastosować system poziomowania,
  • ile czasu należy odczekać przed rozpoczęciem fugowania,
  • jak dobrać kolor fugi do efektu, który chcemy uzyskać,
  • w jaki sposób fugować i zmywać spoiny, aby uzyskać estetyczne wykończenie bez uszkodzenia świeżej fugi.

Wiesiek pokazuje również, jak odpowiednio dobrane materiały ułatwiają pracę i pomagają osiągnąć trwały efekt na lata.

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Murator Remontuje #3: Klejenie i fugowanie płytek w łazience
Materiał sponsorowany

Sponorem odcinka jest Soudal. Do przyklejenia sztukateri używam kleju SOUDAL T-REX GOLD CRYSTAL. Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO.Sponsorem odcinka jest Sopro.

Murator Remontuje, Klejenie i fugowanie płytek
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Murator Remontuje, Klejenie i fugowanie płytek
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Murator Remontuje, Klejenie i fugowanie płytek
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
Murator Remontuje, Klejenie i fugowanie płytek
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Sponsorem serii „Murator Remontuje” jest Fiat Professional, producent modelu DUCATO. Zobacz galerię zdjęć auta!

Murator Remontuje, sponsor serii Fiat
Galeria zdjęć 14

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