Wiosenne porządki w ogrodzie: jak przycinać trawy i ratować rośliny po zimie? Nowy materiał wideo "Murator Ogroduje"

Przegląd roślin po zimie i plan wiosennych porządków

Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca odwiedzamy niewielki, ale starannie zaplanowany ogród Michała. Centralnym punktem tej przestrzeni jest 40-metrowy trawnik, który po zimie powoli odzyskuje soczystą zieleń, otoczony gęstym żywopłotem z tui. Przy tarasie królują krzewy laurowiśni, dekoracyjna barbula oraz eleganckie graby kolumnowe, tworząc zaciszną strefę wypoczynku. Prawdziwą ozdobą rabat jest jednak bogata kolekcja traw ozdobnych. W narożniku ogrodu swoje miejsce znalazły hortensje bukietowe, które już niedługo będą wymagały naszej uwagi.

Co pokazujemy w odcinku?

W tym odcinku pokazujemy, jak zrobić kompleksowe wiosenne porządki w ogrodzie: od przycinania roślin, przez czyszczenie rabat, aż po nawożenie i ściółkowanie.

Dowiesz się:

które rośliny przycinać na wiosnę i jak zrobić to sprawnie,

jak posprzątać ogród po zimie bez szkody dla roślin,

kiedy i czym nawozić, żeby pobudzić wzrost,

jak ściółkować, żeby zatrzymać wilgoć i ograniczyć chwas.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Trawy ozdobne: cięcie czy czesanie?

Sposób postępowania zależy od konkretnego gatunku. W przypadku zimozielonych turzyc Carex, takich jak Carex Ice Dance, nie stosujemy drastycznego cięcia. Wystarczy wyczesać je grabiami lub ręcznie „wyskubać” nieestetyczne, suche liście, co zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Zupełnie inaczej traktujemy miskanty. Te tniemy bardzo nisko, tak by po zabiegu kępa przypominała „małego jeża”

Michał dzieli się tu praktycznym trikiem, aby ułatwić sobie pracę i uniknąć bałaganu, warto mocno ścisnąć kępę i związać ją sznurkiem (lub pędami wyciętej trawy), tworząc zwarty snopek przed użyciem sekatora lub nożyc.

Uwaga! Przy niskim cięciu traw należy zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić ukrytych w kępach kabli instalacji elektrycznej lub systemów nawadniającyc!

Hortensje bukietowe i barbula: czas na ostre cięcie

Jeśli w Twoim ogrodzie rosną hortensje bukietowe, pamiętaj, że kwitną one na pędach jednorocznych.

Im szybciej i intensywniej je przytniesz, tym piękniej zakwitną latem. Zaleca się skracanie pędów nad drugim oczkiem oraz całkowite usuwanie słabych gałązek u podstawy.

Podobnego, krótkiego cięcia wymaga barbula, co sprzyja jej zagęszczeniu i lepszemu wyeksponowaniu przy tarasie.

Co z tujami? Jeszcze nie wyciągaj nożyc!

Wielu ogrodników popełnia błąd, zbyt wcześnie przycinając żywopłoty z tui (np. odmiany 'Brabant'). Michał radzi, by z formowaniem poczekać do końca kwietnia, gdy ruszą soki. Wczesną wiosną ograniczamy się jedynie do:

„Przewietrzenia” krzewów: ręcznego wytrząsania suchych igieł ze środka rośliny, co zapewnia dostęp światła i powietrza.

Cięcia sanitarnego: usuwania gałęzi wyłamanych przez śnieg lub całkowicie uschniętych.

Ratunek dla laurowiśni i roślin zimozielonych

Po mroźnej zimie wiele roślin, takich jak laurowiśnie, rododendrony czy ogniki, może wyglądać na uschnięte. Zanim jednak spiszemy je na straty, warto wykonać prosty test: delikatnie zeskrob korę nożykiem. Jeśli pod spodem zobaczysz zielone łyko, roślina żyje!Brązowe liście laurowiśni należy oberwać, a pędy skrócić o około 30-40%, by stymulować krzew do regeneracji. W odcinku Michał podkreśla, by po takim zabiegu pamiętać o intensywnym podlewaniu i nawożeniu (najlepiej pod koniec kwietnia), aby pomóc roślinom odzyskać blask.

Finał prac: ściółkowanie i ochrona młodych pędów

Ostatnim etapem wiosennych porządków jest wyłożenie świeżej warstwy kory lub zrębków. Pomoże to zatrzymać wilgoć w glebie i nada rabatom estetyczny wygląd. Pamiętaj o ostrożności! Podczas prac łatwo zniszczyć lub zadeptać wychodzące z ziemi rośliny cebulowe, np. tulipany, oraz młode bylinyChcesz zobaczyć, jak dokładnie wykonać te zabiegi?

