"Murator Ogroduje" powraca z 3. sezonem! Jeszcze więcej inspiracji, praktycznych porad i eksperci, którzy pomogą Wam w ogrodzie. Startujemy!

Czego spodziewać się w 3. sezonie "Murator Ogroduje"?

Nowy sezon, nowe formaty, te same ogrodnicze pasje! Trzeci sezon "Murator Ogroduje" to kontynuacja naszej misji edukowania i inspirowania, ale z jeszcze większym rozmachem! Postawiliśmy na jeszcze większą różnorodność tematów, pogłębioną wiedzę i oczywiście – piękne kadry, które przeniosą Was do świata zieleni. W tym sezonie przygotowaliśmy dla Was szereg formatów, które zaspokoją każdą ogrodniczą ciekawość

Metamorfozy miejskich ogrodów i balkonów: Marzycie o zielonej oazie w środku miasta? Nasi eksperci pokażą, jak z niewielkich przestrzeni wyczarować prawdziwe cuda. Zobaczycie krok po kroku, jak przekształcamy zaniedbane balkony i małe ogródki w funkcjonalne i piękne miejsca relaksu. Oglądaj na YT Metamorfozy

Krótkie porady ogrodnicze : Szybkie, konkretne i skuteczne wskazówki na najczęstsze ogrodnicze dylematy. Jak prawidłowo przycinać, kiedy nawozić, jak walczyć ze szkodnikami? Odpowiedzi znajdziecie w pigułce! Oglądaj na YT Porady

: Szybkie, konkretne i skuteczne wskazówki na najczęstsze ogrodnicze dylematy. Jak prawidłowo przycinać, kiedy nawozić, jak walczyć ze szkodnikami? Odpowiedzi znajdziecie w pigułce! Oglądaj na YT Porady DIY w ogrodzie : Zobaczycie, jak własnoręcznie stworzyć proste meble ogrodowe, donice czy systemy nawadniania. Pokażemy, że z odrobiną kreatywności i prostych materiałów można zdziałać cuda. Już w kórtce!

: Zobaczycie, jak własnoręcznie stworzyć proste meble ogrodowe, donice czy systemy nawadniania. Pokażemy, że z odrobiną kreatywności i prostych materiałów można zdziałać cuda. Już w kórtce! Q&A: Odpowiadamy na Wasze pytania o produkty: Macie pytania dotyczące konkretnych produktów ogrodniczych? Zastanawiacie się, który nawóz wybrać, jaka ziemia będzie najlepsza dla Waszych roślin, czy który środek ochrony roślin jest najskuteczniejszy? Nasi eksperci rozwieją Wasze wątpliwości, odpowiadając na pytania, które do nas przesyłacie! Oglądaj na YT Q&A

Poznajcie naszych prowadzących – ekspertów z pasją!

Za sukcesem "Murator Ogroduje" stoją ludzie, którzy kochają ogrody tak samo jak Wy! W 3. sezonie towarzyszyć Wam będą znane i lubiane twarze:

Michał Kusy (Centrum Ogrodnicze Florami): Ogrodnik z krwi i kości, z ogromną wiedzą praktyczną i charyzmą, który potrafi w prosty sposób wytłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Michał to gwarancja rzetelnej wiedzy i sprawdzone porady.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Maja (Rodos w Lesie): Uosobienie naturalności i harmonii z przyrodą. Maja zainspiruje Was do tworzenia ogrodów bliskich naturze, pełnych kwiatów i dzikich zakątków. Pokaże, jak żyć w zgodzie z rytmem przyrody.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Wiesiek Skiba: Nasz ekspert od technicznych aspektów ogrodnictwa i majsterkowania. Wiesiek z pasją pokaże, jak efektywnie wykorzystać sprzęt, jak samodzielnie naprawić drobne usterki i jak tworzyć funkcjonalne rozwiązania DIY.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Asia i Marcin (Szkółka Rosa): Duet, który zna się na roślinach jak nikt inny! Asia i Marcin to specjaliści od doboru gatunków, ich pielęgnacji i komponowania. Dzięki nim Wasz ogród rozkwitnie feerią barw i zapachów.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Dlaczego warto oglądać "Murator Ogroduje"?

"Murator Ogroduje" to coś więcej niż tylko program o ogrodach. To społeczność pasjonatów, którzy dzielą się swoją wiedzą i miłością do natury. Nasze filmy to gwarancja:

Rzetelnej wiedzy: Wszystkie porady opieramy na sprawdzonych źródłach i doświadczeniu ekspertów.

Wszystkie porady opieramy na sprawdzonych źródłach i doświadczeniu ekspertów. Praktycznych rozwiązań: Pokazujemy, jak teorię wcielić w życie, by osiągnąć wymarzone rezultaty.

Pokazujemy, jak teorię wcielić w życie, by osiągnąć wymarzone rezultaty. Inspiracji: Motywujemy do eksperymentowania, odkrywania nowych możliwości i tworzenia własnych, unikalnych przestrzeni.

Motywujemy do eksperymentowania, odkrywania nowych możliwości i tworzenia własnych, unikalnych przestrzeni. Wysokiej jakości produkcji: Dbamy o estetykę i czytelność naszych materiałów, by oglądanie było przyjemnością.

Zapraszamy do wspólnego ogrodowania!

Przygotujcie swoje narzędzia do pracy w ogrodacg i dołączcie do nas w 3. sezonie "Murator Ogroduje"! Jesteśmy przekonani, że dzięki różnorodności formatów i wiedzy naszych prowadzących znajdziecie u nas mnóstwo inspiracji, które pomogą Wam stworzyć ogród, który będzie źródłem radości i relaksu przez cały rok.

Oglądajcie masze materiały wideo na YouTube @MuratorOgroduje