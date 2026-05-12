Drewniany płot jak nowy po zimie? Zobacz, jak Wiesiek odmienił go w jeden dzień! Nowy odcinek "Murator Ogroduje"

Co ciekawego w odcinku? Jak Wiesiek odmienił stary płot krok po kroku?

Zima nie oszczędza drewnianych konstrukcji, a płot, który pokazuje Wiesiek, jest tego idealnym przykładem. Wyblakły, zniszczony, ale wciąż ze zdrowym drewnem – to idealny kandydat do odświeżenia! W tym odcinku "Murator Ogroduje" zobaczysz, że nie musisz być fachowcem, by przywrócić mu dawny urok. Wiesiek zaczyna od solidnej diagnozy, pokazując, na co zwrócić uwagę, oceniając stan swojego płotu:

Ocena stanu drewna: Czy jest tylko wyblakłe i przetarte, czy już spróchniałe? Wiesiek pokazuje, że nawet mocno zaniedbane drewno, jeśli jest zdrowe, można uratować.

Czy jest tylko wyblakłe i przetarte, czy już spróchniałe? Wiesiek pokazuje, że nawet mocno zaniedbane drewno, jeśli jest zdrowe, można uratować. Kluczowe kroki renowacji: Zobaczysz, jak w prosty sposób zdemontować deski, naprawić uszkodzenia i przygotować nowe elementy do impregnacji. To podstawa trwałego efektu!

Zobaczysz, jak w prosty sposób zdemontować deski, naprawić uszkodzenia i przygotować nowe elementy do impregnacji. To podstawa trwałego efektu! Szlifowanie: Wiesiek dokładnie wyjaśnia, dlaczego ten etap jest tak ważny. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim sposób na "otwarcie" drewna, by impregnat mógł głęboko wniknąć i zapewnić maksymalną ochronę.

Wiesiek dokładnie wyjaśnia, dlaczego ten etap jest tak ważny. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim sposób na "otwarcie" drewna, by impregnat mógł głęboko wniknąć i zapewnić maksymalną ochronę. Finałowa metamorfoza: Obejrzyj, jak Wiesiek montuje odnowione deski, a stary, zniszczony płot zamienia się w konstrukcję, która wygląda jak nowa i jest gotowa na kolejne lata.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Remmers HK Lazura 3w1 – profesjonalna ochrona i piękny wygląd w jednym

W odcinku, wykorzystujemy impregnat Remmers HK Lazura 3w1. Wiesiek nie bez powodu wybrał ten produkt do zabezpieczenia płotu. Impregnat zapewnia kompleksową ochronę i estetyczne wykończenie:

Kompleksowa ochrona 3w1: Produkt łączy w sobie impregnat, powłokę gruntującą i lazurę, co znacznie upraszcza pracę i oszczędza czas.

Produkt łączy w sobie impregnat, powłokę gruntującą i lazurę, co znacznie upraszcza pracę i oszczędza czas. Wielokierunkowe zabezpieczenie: Chroni drewno przed najczęstszymi zagrożeniami: wilgocią, szkodliwym promieniowaniem UV, sinizną oraz grzybami.

Chroni drewno przed najczęstszymi zagrożeniami: wilgocią, szkodliwym promieniowaniem UV, sinizną oraz grzybami. Działanie hydrofobizujące: Dzięki niemu woda nie wnika w drewno, lecz szybko spływa z powierzchni, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

Dzięki niemu woda nie wnika w drewno, lecz szybko spływa z powierzchni, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Estetyka i trwałość koloru: Lazura nadaje drewnu piękny, głęboki kolor, jednocześnie podkreślając jego naturalną strukturę. Nie potrzebujesz dodatkowej warstwy lakieru!

Ważna wskazówka od Wieśka: Jeśli musisz wymienić kilka desek na nowe, wybierz lazurę o odcieniu nieco ciemniejszym niż obecny kolor płotu. Świeże drewno inaczej chłonie pigment, a ciemniejszy odcień pomoże wyrównać różnice, zapewniając spójny wygląd całej konstrukcji po dwukrotnym nałożeniu produktu.

Nowy odcinek "Murator Ogroduje" to praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokaże Ci, jak samodzielnie przeprowadzić renowację płatu.

Zobaczysz, jak prostymi metodami i z pomocą odpowiednich produktów, można osiągnąć spektakularny efekt.

