Przyszłość chłodzenia domu. Oto jak sztuczna inteligencja wspiera klimatyzatory LG

Klimatyzacja, która chce być widoczna – design serii klimatyzatorów LG

Współczesna architektura stawia na otwarte przestrzenie i spójność stylistyczną. Model LG ARTCOOL AI Mirror przełamuje schemat białej skrzynki pod sufitem. Będzie on idealnym wyborem dla miłośników nowoczesnego minimalizmu. Jego front wykonany z lustrzanego szkła nie tylko dodaje wnętrzu elegancji, ale również optycznie powiększa pomieszczenie, odbijając otoczenie i subtelnie wtapiając się w aranżację salonu czy sypialni.

Drugi z inteligentnych modeli to LG DUALCOOL AI Premium. Charakteryzuje go klasyczny, nowoczesny design, który spodoba się osobom poszukującym bardziej tradycyjnego wzornictwa. Neutralna stylistyka pozwala łatwo dopasować urządzenie do ewentualnych zmian w wystroju, co ma szczególne znaczenie, jeśli planujemy remont w najbliższych latach.

Oba klimatyzatory zostały wyposażone w nowoczesne technologie i funkcje AI. Urządzenia nie tylko wyglądają zatem nowocześnie, ale też efektywnie chłodzą i ogrzewają, co czyni je całorocznymi urządzeniami premium.

Inteligencja i komfort bez kompromisów

Postęp w branży HVAC to przede wszystkim funkcjonalność. Klimatyzatory LG to naszpikowane technologiami rozwiązania, które skutecznie chłodzą i ogrzewają mieszkanie przez cały rok. Dzięki zastosowaniu sprężarki DUAL Inverter, urządzenia te pracują niezwykle skutecznie, są energooszczędne i niemal bezgłośne - w trybie snu emitują zaledwie 19 dB. Zaliczamy je do jednych z najcichszych na rynku.

Ważną innowacją jest system AI Air. Automatycznie dostosowuje temperaturę i siłę nawiewu do warunków panujących w pomieszczeniu, a wbudowany czujnik obecności wykrywa domowników i optymalizuje przepływ powietrza.

Po osiągnięciu żądanej temperatury aktywuje się funkcja Soft Air, która w trybie chłodzenia zapewnia delikatne chłodzenie bez nieprzyjemnego uczucia przeciągu. Dodatkowo podwójne łopatki DUAL Vane pozwalają na skuteczne dostarczenie powietrza w całym pomieszczeniu, co jest bezcenne w dużych domach o otwartym planie.

Klimatyzatory posiadają też funkcję Plasmaster Ionizer++, która nasyca powietrze jonami i niweluje do 99,9% bakterii. Wnętrze jest automatycznie czyszczone przez zamrażanie i rozmrażanie wymiennika ciepła (Freeze Cleaning), a po każdym wyłączeniu następuje samoczynne jego osuszenie (Auto Clean+). Dzięki temu nie musimy się martwić o higienę urządzenia.

Nowoczesny dom to także łatwość zarządzania. Dzięki aplikacji LG ThinQ i funkcji AI kW Manager, użytkownik ma pełną kontrolę nad zużyciem energii w trybie chłodzenia i może ustawiać limity bezpośrednio w smartfonie. Inteligentna funkcja Sleep Timer+ uczy się zaś preferencji użytkownika i dostosowuje swoją pracę tak, by w nocy zapewniać możliwie najbardziej komfortowe warunki.

Autor: LG/ Materiały prasowe LG DUALCOOL AI Premium

Ogrzewanie klimatyzatorem za 1 zł dziennie?

Zaawansowany klimatyzator może pełnić funkcję głównego źródła ciepła. Analiza* przeprowadzona przez Politechnikę Poznańską dla LG Electronics wykazuje wysoką efektywność rozwiązań tego producenta. W nowoczesnym budynku (standard WT2021) ogrzewanie mieszkania 35 m² klimatyzatorem LG w określonych warunkach może kosztować około 1 zł dziennie.

Tak niskie kwoty są możliwe dzięki wysokiej efektywności energetycznej urządzeń LG, które są w rzeczywistości pompami ciepła powietrze-powietrze. Na 1 kWh pobranej energii z sieci oddają nawet 4 kWh energii cieplnej. Oznacza to możliwość korzystania z jednego urządzenia, które latem chłodzi, a w zimniejszym okresie skutecznie wspiera istniejący system grzewczy lub samodzielnie ogrzewa.

Inwestując w rozwiązania LG DUALCOOL AI Premium i LG ARTCOOL AI Mirror, budujemy dom gotowy na wyzwania przyszłości - inteligentny, stylowy i przede wszystkim energooszczędny.

Autor: LG/ Materiały prasowe LG DUALCOOL AI Premium, Projekt wnętrza Paweł Jurkiewicz Studio

Trwa promocja na klimatyzatory LG

Firma LG przygotowała promocję cashback na klimatyzatory serii LG DUALCOOL AI Deluxe oraz LG ARTCOOL AI Mirror. Klienci, którzy kupią urządzenie i zarejestrują zakup na stronie StrefaLG.pl, mogą otrzymać zwrot nawet do 400 zł. Środki wypłacane są w wygodnej formie – jako czek BLIK lub przelew na konto bankowe. Szczegóły akcji znajdują się w Regulaminie promocji.

Autor: LG/ Materiały prasowe

*Dane na podstawie „Analizy porównawczej energetyczno-ekonomicznej systemów grzewczych” przeprowadzonej w styczniu 2026 r. przez Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej na zlecenie LG Electronics Polska. Analiza ma charakter modelowy i została opracowana przy przyjęciu określonych założeń dotyczących parametrów budynków, sposobu użytkowania, cen energii oraz typowego roku meteorologicznego dla wybranych lokalizacji w Polsce.