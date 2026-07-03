Przyszłość chłodzenia domu. Oto jak sztuczna inteligencja wspiera klimatyzatory LG

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Klimatyzacja, która chce być widoczna – design serii klimatyzatorów LG
Współczesna architektura stawia na otwarte przestrzenie i spójność stylistyczną. Model LG ARTCOOL AI Mirror przełamuje schemat białej skrzynki pod sufitem. Będzie on idealnym wyborem dla miłośników nowoczesnego minimalizmu. Jego front wykonany z lustrzanego szkła nie tylko dodaje wnętrzu elegancji, ale również optycznie powiększa pomieszczenie, odbijając otoczenie i subtelnie wtapiając się w aranżację salonu czy sypialni.
Drugi z inteligentnych modeli to LG DUALCOOL AI Premium. Charakteryzuje go klasyczny, nowoczesny design, który spodoba się osobom poszukującym bardziej tradycyjnego wzornictwa. Neutralna stylistyka pozwala łatwo dopasować urządzenie do ewentualnych zmian w wystroju, co ma szczególne znaczenie, jeśli planujemy remont w najbliższych latach.
Oba klimatyzatory zostały wyposażone w nowoczesne technologie i funkcje AI. Urządzenia nie tylko wyglądają zatem nowocześnie, ale też efektywnie chłodzą i ogrzewają, co czyni je całorocznymi urządzeniami premium.
Inteligencja i komfort bez kompromisów
Postęp w branży HVAC to przede wszystkim funkcjonalność. Klimatyzatory LG to naszpikowane technologiami rozwiązania, które skutecznie chłodzą i ogrzewają mieszkanie przez cały rok. Dzięki zastosowaniu sprężarki DUAL Inverter, urządzenia te pracują niezwykle skutecznie, są energooszczędne i niemal bezgłośne - w trybie snu emitują zaledwie 19 dB. Zaliczamy je do jednych z najcichszych na rynku.
Ważną innowacją jest system AI Air. Automatycznie dostosowuje temperaturę i siłę nawiewu do warunków panujących w pomieszczeniu, a wbudowany czujnik obecności wykrywa domowników i optymalizuje przepływ powietrza.
Po osiągnięciu żądanej temperatury aktywuje się funkcja Soft Air, która w trybie chłodzenia zapewnia delikatne chłodzenie bez nieprzyjemnego uczucia przeciągu. Dodatkowo podwójne łopatki DUAL Vane pozwalają na skuteczne dostarczenie powietrza w całym pomieszczeniu, co jest bezcenne w dużych domach o otwartym planie.
Klimatyzatory posiadają też funkcję Plasmaster Ionizer++, która nasyca powietrze jonami i niweluje do 99,9% bakterii. Wnętrze jest automatycznie czyszczone przez zamrażanie i rozmrażanie wymiennika ciepła (Freeze Cleaning), a po każdym wyłączeniu następuje samoczynne jego osuszenie (Auto Clean+). Dzięki temu nie musimy się martwić o higienę urządzenia.
Nowoczesny dom to także łatwość zarządzania. Dzięki aplikacji LG ThinQ i funkcji AI kW Manager, użytkownik ma pełną kontrolę nad zużyciem energii w trybie chłodzenia i może ustawiać limity bezpośrednio w smartfonie. Inteligentna funkcja Sleep Timer+ uczy się zaś preferencji użytkownika i dostosowuje swoją pracę tak, by w nocy zapewniać możliwie najbardziej komfortowe warunki.
Ogrzewanie klimatyzatorem za 1 zł dziennie?
Zaawansowany klimatyzator może pełnić funkcję głównego źródła ciepła. Analiza* przeprowadzona przez Politechnikę Poznańską dla LG Electronics wykazuje wysoką efektywność rozwiązań tego producenta. W nowoczesnym budynku (standard WT2021) ogrzewanie mieszkania 35 m² klimatyzatorem LG w określonych warunkach może kosztować około 1 zł dziennie.
Tak niskie kwoty są możliwe dzięki wysokiej efektywności energetycznej urządzeń LG, które są w rzeczywistości pompami ciepła powietrze-powietrze. Na 1 kWh pobranej energii z sieci oddają nawet 4 kWh energii cieplnej. Oznacza to możliwość korzystania z jednego urządzenia, które latem chłodzi, a w zimniejszym okresie skutecznie wspiera istniejący system grzewczy lub samodzielnie ogrzewa.
Inwestując w rozwiązania LG DUALCOOL AI Premium i LG ARTCOOL AI Mirror, budujemy dom gotowy na wyzwania przyszłości - inteligentny, stylowy i przede wszystkim energooszczędny.
Trwa promocja na klimatyzatory LG
Firma LG przygotowała promocję cashback na klimatyzatory serii LG DUALCOOL AI Deluxe oraz LG ARTCOOL AI Mirror. Klienci, którzy kupią urządzenie i zarejestrują zakup na stronie StrefaLG.pl, mogą otrzymać zwrot nawet do 400 zł. Środki wypłacane są w wygodnej formie – jako czek BLIK lub przelew na konto bankowe. Szczegóły akcji znajdują się w Regulaminie promocji.
*Dane na podstawie „Analizy porównawczej energetyczno-ekonomicznej systemów grzewczych” przeprowadzonej w styczniu 2026 r. przez Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej na zlecenie LG Electronics Polska. Analiza ma charakter modelowy i została opracowana przy przyjęciu określonych założeń dotyczących parametrów budynków, sposobu użytkowania, cen energii oraz typowego roku meteorologicznego dla wybranych lokalizacji w Polsce.