Ceny pomp odwadniających 2026. Jaki model wybrać do domu?

Murator Remontuje #3: Jak wykonać skuteczną hydroizolację balkonu?

Do czego przydaje się pompa odwadniająca w domu i ogrodzie?

Pompa odwadniająca służy przede wszystkim do wypompowywania wody z miejsc położonych poniżej poziomu gruntu. Przydaje się podczas usuwania skutków zalania piwnicy, garażu, kotłowni lub pomieszczenia gospodarczego. Można wykorzystać ją również do opróżniania basenu, oczka wodnego, zbiornika na deszczówkę, studzienki albo zalanego wykopu. Modele przeznaczone do brudnej wody mogą tłoczyć ciecz zawierającą piasek, muł, resztki roślinne i inne niewielkie zanieczyszczenia stałe.

Urządzenie może być używane doraźnie, na przykład po gwałtownej ulewie, albo pracować jako stały element zabezpieczenia budynku. Pompa wyposażona w pływak uruchamia się automatycznie, gdy poziom wody wzrośnie, a następnie wyłącza po jej odpompowaniu. Takie rozwiązanie sprawdza się w studzienkach odwadniających oraz piwnicach narażonych na okresowe podtopienia. Należy jednak pamiętać, że standardowa pompa do brudnej wody nie zawsze nadaje się do ścieków zawierających duże i włókniste zanieczyszczenia. Do takich zastosowań potrzebny może być model z rozdrabniaczem lub systemem tnącym.

Jakie parametry powinna mieć pompa odwadniająca do domu jednorodzinnego?

Jednym z najważniejszych parametrów jest maksymalna wydajność określana w litrach na godzinę. Do okazjonalnego opróżniania niewielkiego zbiornika może wystarczyć urządzenie tłoczące około 7000–10 000 l/h. W przypadku zalanej piwnicy, dużego basenu lub wykopu wygodniejsza będzie pompa o wydajności 15 000–20 000 l/h. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywista wydajność spada wraz ze wzrostem wysokości, na jaką tłoczona jest woda, oraz długością i średnicą zastosowanego węża.

W domu jednorodzinnym istotna jest także maksymalna wysokość podnoszenia, głębokość zanurzenia oraz dopuszczalna średnica zanieczyszczeń. Popularne urządzenia mogą pracować na głębokości około 7 m i przepuszczać cząstki o średnicy 25–35 mm. Warto wybrać model z wyłącznikiem pływakowym, zabezpieczeniem termicznym, odporną na uderzenia obudową i przewodem zasilającym o długości pozwalającej dotrzeć do studzienki lub piwnicy bez niebezpiecznych przedłużaczy. Należy również sprawdzić średnicę przyłącza i dobrać do niej odpowiednio szeroki wąż tłoczny.

Aktualne ceny pomp odwadniających 2026

Poniższe ceny zostały sprawdzone w ofertach internetowych 27 lipca 2026 roku. Podane kwoty dotyczą samych urządzeń lub zestawów opisanych w ofercie. Koszt węża, złączek, akumulatora albo przesyłki może być naliczany oddzielnie.

Pompa do wody brudnej o mocy 400 W i wydajności 8000 l/h. Cena: 119 zł.

Pompa do wody czystej i zanieczyszczonej o mocy 500 W i wydajności 11 000 l/h. Cena: 169,99 zł.

Pompa o mocy 330 W, wydajności 9500 l/h i przelocie zanieczyszczeń do 25 mm. Cena: 219 zł.

Pompa odwadniająca do wody brudnej o wydajności 9500 l/h. Cena: 219 zł.

Pompa o mocy 400 W, wydajności 11 000 l/h i maksymalnej głębokości zanurzenia 7 m. Cena: 259 zł.

Pompa o mocy 300 W, wydajności 9000 l/h i wysokości podnoszenia 6 m. Cena: 299 zł.

Pompa o wydajności 16 000 l/h przeznaczona do wody czystej i zanieczyszczonej. Cena: 299 zł.

Pompa o mocy 700 W, wydajności 16 000 l/h i przelocie zanieczyszczeń do 35 mm. Cena: 349 zł.

Pompa o mocy 1100 W, wydajności 20 000 l/h i wysokości podnoszenia do 8 m. Cena: 399 zł.

Pompa o mocy 750 W i wydajności 22 000 l/h, przeznaczona do intensywnego wypompowywania brudnej wody. Cena: 485 zł.

Zestaw odwadniający z pompą o wydajności 16 000 l/h, przeznaczony między innymi do usuwania skutków zalania. Cena: 499,99 zł.

Pompa o mocy 900 W, wydajności 16 000 l/h i systemie tnącym do rozdrabniania zanieczyszczeń. Cena: 899 zł.

Zestawienie pokazuje, że najprostsze pompy odwadniające można kupić za około 120–220 zł. Urządzenia o większej wydajności, wykonane z odporniejszych materiałów lub sprzedawane jako zestawy kosztują zazwyczaj około 300–500 zł. Za pompę do intensywnej pracy, wyposażoną w system rozdrabniający, trzeba zapłacić około 900 zł.

Jak wybrać dobrą pompę odwadniającą?

Przed zakupem trzeba przede wszystkim ustalić, czy pompa będzie tłoczyła wodę czystą, lekko zabrudzoną czy wodę zawierającą większe zanieczyszczenia. Nie należy kierować się wyłącznie mocą silnika. Ważniejsze mogą okazać się wydajność, wysokość podnoszenia, średnica swobodnego przelotu, minimalny poziom pozostałej wody i możliwość pracy automatycznej. Warto również sprawdzić długość przewodu, średnicę dostępnego węża oraz dostępność części zamiennych. Pompa pozostawiana w studzience powinna mieć skuteczny wyłącznik pływakowy, natomiast urządzenie używane po zalaniu musi być łatwe do przenoszenia, czyszczenia i szybkiego podłączenia.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20