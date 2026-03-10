Nawet 5000 zł kary za butlę z gazem! Zakaz obowiązuje w wielu budynkach w Polsce

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Zakaz butli gazowych w Polsce – jakie budynki? Jaka kara?

Butle z gazem są dziś stosowane w wielu polskich domach. Część osób korzysta z nich także w mieszkaniach, garażach czy warsztatach. Mało kto jednak wie, że od 2002 r. prawo bardzo surowo reguluje zasady korzystania z butli. Ich naruszenie jest traktowane poważnie, gdyż może stwarzać zagrożenie pożarowe.

Zgodnie z polskimi przepisami butli z gazem nie wolno posiadać ani używać:

w budynkach mieszkalnych wyższych niż 4 kondygnacje nadziemne,

w budynkach mieszkalnych podłączonych do sieci gazowej (niezależnie od wysokości budynku).

Za złamanie tego zakazu grozi mandat w kwocie 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Co więcej, jeżeli posiadana przez nas butla z gazem spowoduje zagrożenie (wybuch, pożar), może to zostać potraktowane jako sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Dodatkowo w takiej sytuacji nie ma co liczyć na wypłatę ubezpieczenia, a do tego ponosimy pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych prowadzą nadzór budowlany oraz Państwowa Straż Pożarna.

Twój budynek spełnia wymogi? Butla z gazem wciąż może być nielegalna

Czy to znaczy, że w budynku do 4 pięter i bez sieci gazowej można swobodnie używać butli z gazem? Niestety nie – przepisy są jeszcze bardziej surowe. Prawo zabrania przechowywania butli gazowych „na zapas”, czyli niepodłączonych do urządzeń. Opróżnione butle najlepiej jak najszybciej zwracać dostawcy.

Co więcej, w domu, mieszkaniu czy warsztacie wolno mieć maksymalnie 2 butle o pojemności do 11 kg każda. Jak wspomniano, muszą one być podłączone do korzystających z nich urządzeń.

Istotne są także zasady przechowywania butli. Według przepisów pożarowych butlę wolno trzymać wyłącznie pionowo, co najmniej 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, w pomieszczeniu nie cieplejszym niż 35 stopni Celsjusza. Dodatkowo należy zachować minimum 1,5 m odstępu między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło takim jak grzejnik czy piec (nie dotyczy to jedynie kuchenki korzystającej z butli). Łącząc butlę z kuchenką, nie wolno stosować przewodu dłuższego niż 3 m.

Szczegóły na temat prawidłowego korzystania z butli gazowych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czemu jest tyle zakazów związanych z butlami z gazem?

Zakazy dotyczące butli z gazem w budynkach wielorodzinnych mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Gaz z butli, czyli propan-butan, jest gazem palnym i wybuchowym. W razie eksplozji może poczynić duże szkody, a także doprowadzić do wybuchu innych butli przechowywanych w budynku – dlatego prawo ogranicza ich dozwoloną ilość. Warto również pamiętać, że gaz z butli jest cięższy od powietrza i nie jest łatwo go wywietrzyć.

Nigdy nie trzymaj butli w pomieszczeniach, w których poziom podłogi jest poniżej poziomu gruntu. W razie wycieku gaz, który jest cięższy od powietrza, zgromadzi się nisko i nie wypłynie na zewnątrz, co jest niebezpieczne. Nie przechowuj w jednym pomieszczeniu butli i materiałów łatwopalnych

– przypominają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

