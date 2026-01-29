Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego Twój dom nie zawsze jest tak bezpieczny, jak myślisz?

Co roku słyszymy wiele historii o pożarach, w których ludzie w jednej chwili tracą cały dobytek. Choć w domu czujemy się bezpiecznie, ogień może pojawić się nagle i często tam, gdzie najmniej się go spodziewamy. Przyczyn może być wiele, np. źle podłączona kuchenka, niesprawne urządzenia elektryczne czy niedopałek papierosa. Dlatego warto zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak czujki dymu, detektory gazu, gaśnice czy koc gaśniczy.

Ile kosztuje zabezpieczenie domu przed pożarem?

Podstawowe zabezpieczenie domu przed pożarem nie wiąże się z dużymi kosztami. Zakup czujek dymu, detektorów czadu lub gazu, kilku gaśnic oraz koca gaśniczego to wydatek rzędu około 1 500-2 000 zł, w zależności od jakości i liczby urządzeń. Jeśli chcemy zainwestować w bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak systemy tryskaczowe, koszty będą znacznie wyższe – szacunkowo 200-500 zł/m² powierzchni chronionej dla instalacji wodnej, najczęściej stosowanej w domach. Szczegółowe informacje o poszczególnych zabezpieczeniach i ich kosztach znajdziesz w dalszej części artykułu.

Jednak sam zakup produktów to nie wszystko. Trzeba również uwzględnić koszt ich montażu. Osoby mające doświadczenie w pracach domowych mogą zainstalować je samodzielnie. W przypadku większych instalacji lub modeli wymagających okablowania można skorzystać z pomocy fachowca. Montaż jednej czujki u elektryka lub specjalisty od systemów alarmowych zwykle kosztuje około 150-200 zł, w zależności od stopnia trudności prac i standardu urządzenia. Systemy tryskaczowe wymagają natomiast projektu oraz montażu wykonanego wyłącznie przez fachowców.

i Autor: coffeekai/ Getty Images Czujki dymu to proste, a zarazem niezwykle skuteczne urządzania, które pozwalają wykryć pożar na wczesnym etapie.

Czujki dymu – pierwsza linia obrony w domu

Gdy dojdzie do pożaru, najważniejsze jest jego wczesne wykrycie. Nawet najlepsze systemy gaszenia niewiele zdziałają, jeśli ogień nie zostanie zauważony na czas. Tu z pomocą przychodzą czujki dymu. Są to proste, a zarazem niezwykle skuteczne urządzenia, które pozwalają wykryć pożar na wczesnym etapie. Gdy ogień zaczyna się tlić, czujka uruchamia alarm akustyczny, który powiadamia domowników, dając im czas na podjęcie próby jego ugaszenia lub bezpieczne opuszczenie domu.

Czujki dymu najlepiej montować pod sufitem w centralnej części pomieszczeń, na każdej kondygnacji, a szczególnie w korytarzach i sypialniach. Warto również zainstalować je w pobliżu kuchni, garażu oraz pomieszczeń gospodarczych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od źródeł pary, kurzu i wentylatorów, aby uniknąć fałszywych alarmów.

Ceny czujek dymu wahają się zwykle od około 50 do 200 zł za sztukę, w zależności od modelu i jakości urządzenia. Oczywiście na rynku dostępne są też droższe, bardziej zaawansowane modele, np. z funkcją wykrywania zarówno dymu, jak i tlenku węgla, z powiadomieniami na telefon czy możliwością integracji z systemem smart home.

Właściciel domu w Polsce nie ma ustawowego obowiązku montowania czujek dymu w już istniejącym domu, ale w nowych i modernizowanych budynkach ich instalacja jest wymagana.

Polecamy: Od 1 stycznia 2026 r. nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Chodzi o montaż czujników

W miejscach takich jak kuchnia, garaż czy kotłownia warto pomyśleć o instalacji czujki ciepła, która wykrywa gwałtowny wzrost temperatury, mogący świadczyć o pożarze. Czujki dymu zamontowane w tych pomieszczeniach w niektórych sytuacjach mogą wywoływać fałszywe alarmy. Koszt urządzenia wynosi zwykle 50-150 zł.

Detektory czadu i gazu – ochrona przed niewidzialnym zagrożeniem

Czujki czadu

Tlenek węgla (czad) jest niewidoczny i bezwonny. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw w piecach, kotłach gazowych oraz kominkach. Choć sam nie wywołuje pożaru, jest bardzo niebezpieczny, ponieważ ogranicza dopływ tlenu do organizmu. Może powodować zawroty głowy, a w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności i śmierci. Dlatego warto zainwestować w czujki czadu, które zamontowane przy źródłach spalania oraz w korytarzach prowadzących do sypialni, ostrzegają domowników, zanim zagrożenie stanie się realne.

Ceny czujek czadu zaczynają się od około 80–100 zł za podstawowy model. Zaawansowane urządzenia mogą kosztować nawet 200-300 zł. W nowych i modernizowanych domach ich instalacja jest wymagana przepisami prawa, choć w istniejących budynkach właściciel domu nie ma ustawowego obowiązku montowania czujek czadu.

Więcej szczegółów znajdziesz tu: Czujnik czadu w domu: gdzie go zamontować, żeby ratował życie? Kluczowe zasady i błędy

Czujki gazu

Gaz ziemny (metan) i LPG (propan–butan) są niewidoczne i łatwopalne. Nawet niewielki wyciek w zamkniętym pomieszczeniu może prowadzić do pożaru lub wybuchu. Aby temu zapobiec, stosuje się czujki gazu, które uruchamiają alarm w momencie wykrycia niebezpiecznego stężenia gazu.

Miejsce montażu urządzenia zależy od rodzaju gazu. Ponieważ gaz ziemny unosi się ku górze, czujkę instaluje się w górnej części pomieszczenia, w pobliżu kuchni, pieca gazowego lub kotła. Natomiast LPG opada ku podłodze, dlatego czujkę należy montować nisko, w pobliżu butli lub urządzenia grzewczego zasilanego tym gazem. Warto ją również zamontować w garażu, szczególnie jeśli posiadamy samochód z instalacją LPG lub przechowujemy tam butle.

Podstawowe modele czujek kosztują około 100-150 zł, natomiast urządzenia o wyższej czułości i dodatkowych funkcjach mogą kosztować nawet 300-400 zł. Przepisy nie nakładają obowiązku montażu czujek gazu w każdym domu, ale ich instalacja jest zalecana ze względów bezpieczeństwa i często uwzględniana w projektach instalacji gazowych lub wymaganiach technicznych projektanta.

Szczegóły dotyczące montażu czujnika gazu znajdziesz w: Jaki czujnik gazu do domu? Gdzie powinien być zamontowany czujnik gazu?

Podstawowe narzędzia do gaszenia pożaru – gaśnice i koc gaśniczy

Jeżeli dojdzie do pożaru, najważniejsze jest jak najszybsze jego opanowanie. Choć woda wydaje się naturalnym sposobem gaszenia, jej użycie nie zawsze jest bezpieczne, np. przy pożarach instalacji elektrycznych czy płonącego tłuszczu w kuchni. Dlatego warto pomyśleć o zakupie podstawowych narzędzi do gaszenia pożaru, które sprawdzają się w warunkach domowych, takich jak gaśnice i koc gaśniczy. Są to proste urządzenia, ale mogą uratować życie domowników i chronić mienie.

Gaśnica proszkowa (ABC) – najbardziej uniwersalne narzędzie do gaszenia pożarów w domu, skuteczne przy pożarach ciał stałych, cieczy łatwopalnych oraz instalacji elektrycznych. Niestety pozostawia ślady proszku na meblach i sprzęcie, ale najważniejsza jest jego skuteczność. Małe modele ważą około 2 kg i są dostępne w cenie od 80 do 150 zł, natomiast większe wersje mogą kosztować nawet do 300 zł.

Gaśnica pianowa (AB) – skuteczna przy pożarach ciał stałych i cieczy łatwopalnych, ale nie nadaje się do instalacji elektrycznych pod napięciem. Pianę łatwo usunąć z powierzchni. Sprawdzi się w kuchni i salonie. Jej cena waha się od 120 do 250 zł.

Gaśnica CO₂ (dwutlenek węgla) – działa chłodząco i nie brudzi powierzchni. Ponadto dwutlenek węgla nie przewodzi prądu, dlatego sprawdzi się przy gaszeniu pożarów urządzeń elektrycznych i elektroniki w domu. Nie nadaje się do gaszenia materiałów stałych. Koszt takiej gaśnicy wynosi zwykle 150–300 zł.

Koc gaśniczy – sprawdzi się przy małych pożarach lub gaszeniu płonącego tłuszczu w kuchni. Wystarczy rozłożyć go nad źródłem ognia, by odciąć dopływ tlenu i ugasić płomienie. To szybkie i bezpieczne narzędzie, którego cena zaczyna się od około 30 zł i sięga do 100 zł.

Trzeba również wspomnieć o gaśnicy klasy F, specjalistycznym urządzeniu do gaszenia pożarów tłuszczów i olejów kuchennych. Jej koszt wynosi zwykle około 150–250 zł.

Gdzie umieścić gaśnice w domu i ile ich kupić?

Kluczem do bezpieczeństwa jest odpowiednie rozmieszczenie gaśnic w domu, tak aby były pod ręką w każdej sytuacji awaryjnej. Jedna powinna znajdować się przy wejściu lub w korytarzu, co zapewnia szybki dostęp w razie pożaru. W kuchni warto mieć gaśnicę pianową lub proszkową, koc gaśniczy oraz gaśnicę klasy F, szczególnie do gaszenia płonącego tłuszczu. Garaż i kotłownia wymagają własnej gaśnicy, najlepiej proszkowej, ze względu na paliwo, narzędzia i urządzenia grzewcze. W przypadku domów wielopiętrowych na każdym piętrze powinna znajdować się przynajmniej jedna gaśnica, aby nie tracić czasu na przemieszczanie się między kondygnacjami. Łącznie w typowym domu wystarczy 3–5 gaśnic, ale rozlokowanych w strategicznych miejscach.

Polecamy: Ceny i przeglądy gaśnic do kotłowni i garażu w 2026 roku. Czy w każdym domu musi znaleźć się gaśnica?

i Autor: Nickbeer/ Getty Images Koc gaśniczy sprawdzi się przy małych pożarach lub gaszeniu płonącego tłuszczu w kuchni.

Domowe systemy tryskaczowe – automatyczne gaszenie pożaru

Choć systemy tryskaczowe kojarzą się głównie z obiektami komercyjnymi i profesjonalnymi instalacjami, coraz częściej pojawiają się także w domach jednorodzinnych. Są droższe niż podstawowe zabezpieczenia, ale jednocześnie bardzo skuteczne. Działają automatycznie i nie wymagają udziału człowieka.

Podczas pożaru włączają się tryskacze znajdujące się bezpośrednio nad jego źródłem, reagując na wzrost temperatury (zwykle 57–68 °C w instalacjach domowych). Woda gasi ogień już na wczesnym etapie.

Nie da się jednoznacznie określić ceny instalacji tryskaczowej. Jeśli zdecydujemy się na jej montaż, warto skontaktować się z biurem projektowym, aby uzyskać indywidualną wycenę dla naszego domu. System dobierany jest do powierzchni obiektu, układu pomieszczeń i źródeł zagrożeń, a tryskacze montuje się najczęściej w sufitach salonu, kuchni, korytarzy oraz garażu. Szacunkowy koszt instalacji wynosi zazwyczaj od około 200 do 500 zł za 1 m² powierzchni chronionej, w zależności od rodzaju instalacji, liczby dysz i zakresu prac montażowych. Podane kwoty dotyczą instalacji wodnej, która jest najczęściej stosowana w domach. Aby system tryskaczowy działał niezawodnie, użytkownik musi pamiętać o regularnych przeglądach i konserwacji.

Warto podkreślić, że posiadanie instalacji tryskaczowej często przekłada się na niższe składki ubezpieczeniowe domu.

i Autor: mirror-images/ Getty Images Choć systemy tryskaczowe kojarzą się głównie z obiektami komercyjnymi i profesjonalnymi instalacjami, coraz częściej pojawiają się także w domach jednorodzinnych.

Dobre praktyki, które pomogą lepiej zabezpieczyć dom przed pożarem Aby chronić życie najbliższych i mienie, warto pamiętać o kilku prostych praktykach, takich jak: Regularna kontrola instalacji elektrycznych i gazowych oraz szybkie usuwanie usterek.

Niezostawianie urządzeń grzewczych i kuchennych bez nadzoru.

Utrzymanie świeczek, kominków i grilli z dala od łatwopalnych materiałów oraz upewnianie się po użyciu, że ogień jest całkowicie ugaszony.

Testowanie czujek co kilka miesięcy oraz sprawdzanie daty ważności gaśnic i ich dostępności.

Uzgodnienie z domownikami planu ewakuacji, aby każdy wiedział, jak szybko opuścić dom w razie pożaru i znał miejsce spotkania na zewnątrz.

Zobacz galerię: Najpiękniejsze domy w Polsce