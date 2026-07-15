Jedziesz kamperem na wakacje? Sprawdź nie tylko pojazd, ale też instalację gazową i urządzenia w części mieszkalnej

Dlaczego czad jest szczególnie groźny w kamperze?

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest jednym z najgroźniejszych gazów powstających podczas spalania paliwa. Nie ma koloru ani zapachu, dlatego człowiek nie jest w stanie go zauważyć ani wyczuć.

W kamperze zagrożenie może pojawić się szybciej niż w domu. Niewielka przestrzeń, zamknięte okna i działające urządzenia grzewcze lub gazowe sprawiają, że stężenie gazu może szybko osiągnąć niebezpieczny poziom.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:

ból i zawroty głowy,

nudności,

osłabienie,

kołatanie serca,

ból w klatce piersiowej,

utratę przytomności.

Autor: Ei Electronics/ Materiały prasowe

Jak zabezpieczyć kampera przed czadem?

Podstawą bezpieczeństwa jest regularna kontrola urządzeń, które wykorzystują gaz lub inne paliwo.

Ważna jest także sprawna wentylacja. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych ani modyfikować ich działania bez konsultacji ze specjalistą.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest autonomiczny czujnik tlenku węgla. Urządzenie stale monitoruje powietrze i ostrzega użytkowników, gdy poziom gazu zaczyna stanowić zagrożenie.

– Czujnik tlenku węgla powinien być traktowany tak samo naturalnie jak gaśnica czy apteczka - mówi Paweł Warski Business Development Manager w Ei Electronics, firmie specjalizującej się w produkcji systemów wczesnego wykrywania dymu i tlenku węgla. - W przypadku kampera mówimy o miejscu, w którym śpimy, gotujemy i często spędzamy wiele godzin przy zamkniętych oknach. Są dostępne modele, które pokazują aktualne stężenie gazu na wyświetlaczu, i takie, które sygnalizują zagrożenie wyłącznie alarmem dźwiękowym. W obu przypadkach wystarcza to do uruchomienia ostrzeżenia w momencie wykrycia niebezpiecznych wartości. Najważniejsze, jest jednak to, że czujnik czadu w ogóle jest obecny w pojeździe - dodaje Warski.

Autor: Ei Electronics/ Materiały prasowe

Jaki czujnik tlenku węgla wybrać do kampera?

Nie każdy czujnik tlenku węgla jest przeznaczony do stosowania w kamperach i przyczepach kempingowych. Podczas jazdy urządzenie jest narażone na drgania, wstrząsy i zmienne warunki użytkowania, dlatego warto wybierać modele dedykowane. Przy zakupie należy zwrócić uwagę, czy czujnik spełnia wymagania normy PN-EN 50291-1, określającej wymagania dla czujników tlenku węgla, a w przypadku urządzeń przeznaczonych do kamperów i przyczep kempingowych – również PN-EN 50291-2. Norma ta określa wymagania dla czujników tlenku węgla przeznaczonych do stosowania w pojazdach rekreacyjnych, jednostkach pływających i innych obiektach mobilnych.

Autor: Ei Electronics/ Materiały prasowe

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