Ceny instalacji odgromowej do domu 2026 – ile kosztuje piorunochron?

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Jak działa instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa, nazywana również piorunochronem, przejmuje energię wyładowania atmosferycznego i w kontrolowany sposób odprowadza ją do gruntu. Tworzą ją przede wszystkim zwody umieszczone na dachu, przewody odprowadzające prowadzone po ścianach budynku oraz uziom znajdujący się w ziemi. Całość współpracuje jako jeden system ochronny, którego zadaniem jest wyeliminowanie ryzyka przepływu prądu piorunowego przez konstrukcję domu.

W nowoczesnych instalacjach stosuje się elementy wykonane ze stali ocynkowanej, aluminium lub miedzi. Dobór materiału wpływa zarówno na trwałość systemu, jak i jego cenę. Projekt instalacji powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 62305, a zakres zabezpieczenia zależy m.in. od wielkości budynku, rodzaju pokrycia dachowego oraz oceny ryzyka wyładowań atmosferycznych.

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Jak instalacja odgromowa chroni dom podczas burzy?

Bezpośrednie uderzenie pioruna może doprowadzić do pożaru konstrukcji, uszkodzenia instalacji elektrycznej, zniszczenia urządzeń elektronicznych oraz wystąpienia niebezpiecznych przepięć. Zadaniem instalacji odgromowej jest przejęcie energii wyładowania i skierowanie jej najkrótszą drogą do ziemi, z dala od elementów konstrukcyjnych budynku.

W praktyce sam piorunochron najlepiej współpracuje z ochroną przeciwprzepięciową zamontowaną w rozdzielnicy elektrycznej. Takie połączenie zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców i ogranicza ryzyko kosztownych awarii sprzętu elektronicznego. W przypadku domów położonych na otwartej przestrzeni, w pobliżu wysokich drzew lub na wzniesieniach znaczenie skutecznej ochrony odgromowej jest szczególnie duże.

Ceny instalacji odgromowej do domu 2026

Kompletna instalacja odgromowa ze stali ocynkowanej do domu jednorodzinnego – około 5 500 zł netto.Kompletna instalacja odgromowa z aluminium – około 6 100 zł netto.

Kompletna instalacja odgromowa z miedzi – około 8 800 zł netto.

Instalacja odgromowa w systemie ocynkowanym dla budynku o wymiarach około 10 × 12 m – około 5 500 zł netto.

Instalacja odgromowa w systemie miedzianym dla budynku o wymiarach około 10 × 12 m – około 8 700 zł netto.

Kompletna instalacja odgromowa dla domu o powierzchni około 100–120 m² – od około 3 000 do 5 000 zł.

Kompletna instalacja odgromowa dla domu o powierzchni około 150 m² – od około 4 000 do 7 000 zł.

Kompletna instalacja odgromowa dla domu o powierzchni około 200 m² – od około 5 000 do 8 000 zł.

Instalacja odgromowa z materiałami, montażem i dokumentacją odbiorczą – od około 5 500 zł.

Pomiary okresowe instalacji odgromowej – od około 250 zł.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze instalacji odgromowej?

Przy wyborze instalacji odgromowej warto kierować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością zastosowanych materiałów, zgodnością systemu z obowiązującymi normami oraz doświadczeniem wykonawcy. Ostateczny koszt zależy od powierzchni domu, stopnia skomplikowania dachu, liczby przewodów odprowadzających i rodzaju uziomu. Dobrze wykonana instalacja powinna zostać poddana pomiarom odbiorczym oraz być regularnie kontrolowana w trakcie eksploatacji, dzięki czemu zachowa pełną skuteczność przez wiele lat.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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