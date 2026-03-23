Klaster Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, Sulmierzyce to porozumienie cywilnoprawne trzech gmin członkowskich. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. Klaster otrzymał 50 mln zł dofinansowania na fotowoltaikę i magazyny energii z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dofinansowanie z KPO

Trzy gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce podpisały umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na dofinansowanie w ramach klastra energetycznego. Otrzymają 50 mln. zł z działania „Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Gminie Odolanów, liderowi projektu przypadnie z tej puli 30 mln. zł.

Marcin Szorski, burmistrz gminy i miasta Odolanów dla radiaCentrum

Słyszę dużo pytań od mieszkańców, kiedy projekt ruszy. To jest bardzo duży projekt i bardzo skomplikowany. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy dostali jak najlepsze instalacje, ale też w jak najlepszej cenie. Zatem opisanie samych przetargów wymaga bardzo dużo pracy od naszych urzędników, prawników i specjalistów energii odnawialnej i dlatego też to zajmuje tyle czasu.

Zyskają mieszkańcy, zyskają gminy

Na terenie trzech gmin ma zostać zainstalowanych blisko 1500 instalacji fotowoltaicznych i 1050 magazynów energii. Powstanie również magazyn wodorowy w Odolanowie, w którym energia słoneczna będzie przetwarzana w tzw. „zielony wodór”. Zgromadzony wodór zostanie wykorzystany m.in. do zasilania i ogrzewania obiektów publicznych, takich jak basen miejski czy budynki komunalne.

W umowach na instalację będzie zawarta klauzula, że przez pierwsze trzy lata ich właścicielem będzie gmina. Oznacza to, że będzie także ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją urządzeń, czyli serwis i naprawy uszkodzeń.

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentów specyfikacji urządzeń i zakres prac, na podstawie których będzie ogłoszony przetarg na wybór, montaż i obsługę paneli i magazynów.

Zainteresowani montażem już się zgłosili

Projekt klastra energii i instalacji z dofinansowaniem powstał w 2023 r. za czasów poprzednich władz gminnych. Wówczas zaproszono do udziału mieszkańców, którzy zgłaszali chęć uczestnictwa w programie. Zainteresowani przedstawiali swoje rachunki za energię na podstawie której obliczano zapotrzebowanie domów na energię i wymagania dla instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. Tak stworzona została lista chętnych, dla której wybrane zostały urządzenia o odpowiednich parametrach – obecnie zmodyfikowano ją podwyższając nieco moc paneli oraz zaproponowano dodanie magazynów energii do instalacji, których właściciele wcześniej nie planowali ich dołączenia.

Są już przygotowane umowy dla mieszkańców, odbędą się również spotkania informacyjne, a pierwsze z nich planowane jest w marcu lub kwietniu. Działania edukacyjne i informacyjne są wpisane w ramy tego projektu.

