Oszuści od fotowoltaiki krążą po domach! URE ostrzega Polaków

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Pracownicy Agencji Kontroli Sieci Przesyłowych nie mogą kontrolować fotowoltaiki

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o tym, jakoby pracownicy Agencji Kontroli Sieci Przesyłowych kontaktowali się z prosumentami w celu skontrolowania instalacji fotowoltaicznych, dokonania przeglądu tych instalacji oraz pozyskania danych dotyczących falownika i licznika. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że podmiot ten nie jest operatorem sieci elektroenergetycznych, nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu operatora oraz nie posiada, i nigdy nie posiadał, uprawnień do kontroli takich instalacji.

W związku z powyższym nie ma żadnych podstaw do umożliwiania pracownikom tego podmiotu kontroli przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Nie należy ich wpuszczać. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z operatorem sieci elektronenergetycznej lub URE. Każdy przypadek, w którym ktoś podszywa się pod uprawnionych kontrolerów instalacji fotowoltaicznych, powinien zostać natychmiast zgłoszony Policji.

URE przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Kontrole instalacji fotowoltaicznych mogą przeprowadzać wyłącznie przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dystrybucję energii elektrycznej na danym terenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii. Takie przedsiębiorstwa, czyli Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), działają na podstawie wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Koncesji.Kontrole zawsze przeprowadzane są w zespole liczącym co najmniej dwie osoby, na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej wydanej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który dostarcza energię elektryczną na danym terenie. URE zaleca ostrożność i weryfikację upoważnień kontrolerów przed rozpoczęciem kontroli.

W przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych właścicielem licznika (układu pomiarowo-rozliczeniowego) jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, mający swoją infrastrukturę na danym terenie. To pracownicy OSD, do którego sieci odbiorca jest przyłączony, dokonują odczytów wskazań liczników. Dlatego URE zaleca ostrożność w sytuacji gdy osoba trzecia, nie działająca z upoważnienia OSD, podczas wizyty u odbiorcy chce, aby ten umożliwił jej dostęp do licznika np. w celu odczytania danych dot. zużycia.

Przegląd instalacji fotowoltaicznych powinien być wykonywany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Przed umożliwieniem dostępu w celu wykonania przeglądu, prosumenci powinni sprawdzić, czy wykonawca ma odpowiednie uprawnienia. URE zaleca ostrożność w umożliwianiu dostępu do instalacji osobom trzecim, np. w celu pozyskania danych dotyczących falownika, prosument powinien wiedzieć, w jakim celu takie dane mają być pozyskane, jak będą przetwarzane i wykorzystywane.

Dlaczego kontrole fotowoltaiki są niezbędne?

Kontrole instalacji fotowoltaicznych są istotne dla stabilności sieci i bezpieczeństwa jej użytkowników. Urządzenia niezgłoszone, przekraczające dopuszczalne poziomy napięcia podczas generowania energii lub też z większą niż zgłoszona mocą zainstalowaną, mogą stanowić ryzyko dla innych odbiorców i systemu.

Dlatego należy umożliwić pracownikom Operatora Systemu Dystrybucyjnego przeprowadzenie kontroli. Należy jednak również sprawdzić, czy pracownicy posiadają legitymację oraz upoważnienie wystawione przez właściwego dla danego terenu OSD. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z danym OSD w celu weryfikacji.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

