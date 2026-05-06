Spis treści
Największe podwyżki: OSB i drewno liderem wzrostów
Najbardziej widoczne wzrosty objęły materiały konstrukcyjne, szczególnie te zależne od energii i logistyki.
- Płyty OSB i drewno: +13–15% rok do roku
- Farby i lakiery: +2–3%
- Sucha zabudowa: +1–2%
To właśnie ceny OSB i drewna rosną najszybciej, co ma kluczowe znaczenie dla kosztów budowy domów szkieletowych i dachów.
Dlaczego ceny rosną? Ropa i efekt domina
Wzrost cen materiałów budowlanych jest bezpośrednio powiązany z rynkiem surowców energetycznych.
Po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie:
- ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły,
- zwiększyły się koszty produkcji (energia, przetwórstwo),
- wzrosły koszty transportu i logistyki.
Efekt domina jest szczególnie widoczny w materiałach petrochemicznych (np. izolacje), ale presja kosztowa obejmuje także drewno, płyty i chemię budowlaną.
Eksperci wskazują, że budownictwo jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na ceny energii – dlatego reaguje niemal natychmiast.
Co jeszcze drożeje? Presja dopiero nadchodzi
Choć w danych za I kwartał 2026 papy i materiały dachowe nie należą jeszcze do liderów wzrostów, branża wskazuje je jako jedne z najbardziej zagrożonych podwyżkami.
Powód jest oczywisty:
- papy produkowane są z komponentów ropopochodnych,
- wzrost cen ropy bezpośrednio podnosi koszt produkcji.
W praktyce oznacza to, że ceny pap i izolacji dachowych mogą wzrosnąć najmocniej w kolejnych miesiącach 2026 roku.
- Czytaj też: Betonowy fundament pod znakiem zapytania. Polska branża cementowa walczy o przetrwanie w dobie zielonej rewolucji
Ceny materiałów budowlanych w marketach – kwiecień/maj 2026
Analiza ofert popularnych sieci i dystrybutorów pokazuje, że wzrosty są już widoczne w detalicznych cennikach:
- Płyty OSB (12 mm, 1250×2500 mm): ok. 65–85 zł/szt. (w zależności od producenta i klasy)
- Drewno konstrukcyjne (C24): wzrost cen o ok. 10–20% względem 2025, aktualnie ok. 1200–1600 zł/m³
- Farby wewnętrzne (10 l): 120–220 zł (wzrost o kilka procent r/r)
- Sucha zabudowa (płyty GK): 18–30 zł/m² (niewielkie wzrosty)
- Papy termozgrzewalne: 25–45 zł/m² (rosnące ceny w zależności od jakości i producenta)
Widać wyraźnie, że ceny materiałów konstrukcyjnych rosną szybciej niż wykończeniowych.
Co podrożało najbardziej?
Największe wzrosty cen materiałów budowlanych w 2026 roku:
- OSB i drewno – najwyższy wzrost (ok. 13–15%)
- Materiały ropopochodne (np. izolacje, papy) – potencjalnie największe wzrosty w kolejnych miesiącach
- Farby i chemia budowlana – umiarkowane wzrosty
- Sucha zabudowa – najmniejsze zmiany
Porównanie cen: maj 2025 vs kwiecień–maj 2026
Porównując ceny materiałów budowlanych z maja 2025 roku do poziomów z kwietnia i maja 2026, widać wyraźny trend wzrostowy, choć jego skala różni się w zależności od kategorii.
Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą płyt OSB. Jeszcze rok temu standardowa płyta o grubości 12 mm kosztowała przeciętnie około 55–70 zł za sztukę. Obecnie jej cena w marketach budowlanych najczęściej mieści się w przedziale 65–85 zł. Oznacza to wzrost rzędu kilkunastu procent, a w niektórych przypadkach nawet blisko 20%. To właśnie ceny OSB najmocniej odczuwają inwestorzy indywidualni.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku drewna konstrukcyjnego. W maju 2025 roku za metr sześcienny drewna klasy C24 płacono zazwyczaj od około 1000 do 1300 zł. Dziś ceny zaczynają się bliżej 1200 zł i potrafią sięgać nawet 1600 zł za m³. W praktyce oznacza to wzrost o 10–20%, zależnie od regionu i dostępności surowca.
Znacznie spokojniejszy przebieg mają podwyżki w segmencie farb. W 2025 roku popularne farby wewnętrzne w opakowaniach 10-litrowych kosztowały najczęściej od 110 do 200 zł. Obecnie ceny mieszczą się w przedziale 120–220 zł. Różnice są więc zauważalne, ale nie tak dotkliwe jak w przypadku materiałów konstrukcyjnych – zwykle to kilka procent.
Jeszcze mniejsze zmiany dotyczą suchej zabudowy. Płyty gipsowo-kartonowe, które rok temu utrzymywały stabilny poziom cenowy, w 2026 roku zdrożały jedynie symbolicznie. W praktyce oznacza to wzrost na poziomie około 1–2%, który dla większości inwestorów jest niemal nieodczuwalny.
Na osobną uwagę zasługują papy i materiały dachowe. W maju 2025 ich ceny były stosunkowo stabilne, natomiast obecnie widać wyraźny trend wzrostowy. Choć podwyżki nie są jeszcze tak wysokie jak w przypadku OSB czy drewna, to już teraz sięgają kilku–kilkunastu procent. Co istotne, w tej kategorii rynek spodziewa się dalszych wzrostów ze względu na silne powiązanie produkcji z cenami ropy.
W praktyce oznacza to jedno: im dłużej zwlekasz z budową lub remontem, tym wyższe mogą być ceny materiałów.