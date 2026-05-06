Największe podwyżki: OSB i drewno liderem wzrostów

Największe podwyżki: OSB i drewno liderem wzrostów

Najbardziej widoczne wzrosty objęły materiały konstrukcyjne, szczególnie te zależne od energii i logistyki.

Płyty OSB i drewno : +13–15% rok do roku

: +13–15% rok do roku Farby i lakiery : +2–3%

: +2–3% Sucha zabudowa: +1–2%

To właśnie ceny OSB i drewna rosną najszybciej, co ma kluczowe znaczenie dla kosztów budowy domów szkieletowych i dachów.

Dlaczego ceny rosną? Ropa i efekt domina

Wzrost cen materiałów budowlanych jest bezpośrednio powiązany z rynkiem surowców energetycznych.

Po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie:

ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły,

zwiększyły się koszty produkcji (energia, przetwórstwo),

wzrosły koszty transportu i logistyki.

Efekt domina jest szczególnie widoczny w materiałach petrochemicznych (np. izolacje), ale presja kosztowa obejmuje także drewno, płyty i chemię budowlaną.

Eksperci wskazują, że budownictwo jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na ceny energii – dlatego reaguje niemal natychmiast.

Co jeszcze drożeje? Presja dopiero nadchodzi

Choć w danych za I kwartał 2026 papy i materiały dachowe nie należą jeszcze do liderów wzrostów, branża wskazuje je jako jedne z najbardziej zagrożonych podwyżkami.

Powód jest oczywisty:

papy produkowane są z komponentów ropopochodnych,

wzrost cen ropy bezpośrednio podnosi koszt produkcji.

W praktyce oznacza to, że ceny pap i izolacji dachowych mogą wzrosnąć najmocniej w kolejnych miesiącach 2026 roku.

Ceny materiałów budowlanych w marketach – kwiecień/maj 2026

Analiza ofert popularnych sieci i dystrybutorów pokazuje, że wzrosty są już widoczne w detalicznych cennikach:

Płyty OSB (12 mm, 1250×2500 mm): ok. 65–85 zł/szt. (w zależności od producenta i klasy)

(12 mm, 1250×2500 mm): ok. 65–85 zł/szt. (w zależności od producenta i klasy) Drewno konstrukcyjne (C24): wzrost cen o ok. 10–20% względem 2025, aktualnie ok. 1200–1600 zł/m³

(C24): wzrost cen o ok. 10–20% względem 2025, aktualnie ok. 1200–1600 zł/m³ Farby wewnętrzne (10 l): 120–220 zł (wzrost o kilka procent r/r)

(10 l): 120–220 zł (wzrost o kilka procent r/r) Sucha zabudowa (płyty GK): 18–30 zł/m² (niewielkie wzrosty)

(płyty GK): 18–30 zł/m² (niewielkie wzrosty) Papy termozgrzewalne: 25–45 zł/m² (rosnące ceny w zależności od jakości i producenta)

Widać wyraźnie, że ceny materiałów konstrukcyjnych rosną szybciej niż wykończeniowych.

Co podrożało najbardziej?

Największe wzrosty cen materiałów budowlanych w 2026 roku:

OSB i drewno – najwyższy wzrost (ok. 13–15%)

Materiały ropopochodne (np. izolacje, papy) – potencjalnie największe wzrosty w kolejnych miesiącach

Farby i chemia budowlana – umiarkowane wzrosty

Sucha zabudowa – najmniejsze zmiany

Porównanie cen: maj 2025 vs kwiecień–maj 2026

Porównując ceny materiałów budowlanych z maja 2025 roku do poziomów z kwietnia i maja 2026, widać wyraźny trend wzrostowy, choć jego skala różni się w zależności od kategorii.

Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą płyt OSB. Jeszcze rok temu standardowa płyta o grubości 12 mm kosztowała przeciętnie około 55–70 zł za sztukę. Obecnie jej cena w marketach budowlanych najczęściej mieści się w przedziale 65–85 zł. Oznacza to wzrost rzędu kilkunastu procent, a w niektórych przypadkach nawet blisko 20%. To właśnie ceny OSB najmocniej odczuwają inwestorzy indywidualni.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku drewna konstrukcyjnego. W maju 2025 roku za metr sześcienny drewna klasy C24 płacono zazwyczaj od około 1000 do 1300 zł. Dziś ceny zaczynają się bliżej 1200 zł i potrafią sięgać nawet 1600 zł za m³. W praktyce oznacza to wzrost o 10–20%, zależnie od regionu i dostępności surowca.

Znacznie spokojniejszy przebieg mają podwyżki w segmencie farb. W 2025 roku popularne farby wewnętrzne w opakowaniach 10-litrowych kosztowały najczęściej od 110 do 200 zł. Obecnie ceny mieszczą się w przedziale 120–220 zł. Różnice są więc zauważalne, ale nie tak dotkliwe jak w przypadku materiałów konstrukcyjnych – zwykle to kilka procent.

Jeszcze mniejsze zmiany dotyczą suchej zabudowy. Płyty gipsowo-kartonowe, które rok temu utrzymywały stabilny poziom cenowy, w 2026 roku zdrożały jedynie symbolicznie. W praktyce oznacza to wzrost na poziomie około 1–2%, który dla większości inwestorów jest niemal nieodczuwalny.

Na osobną uwagę zasługują papy i materiały dachowe. W maju 2025 ich ceny były stosunkowo stabilne, natomiast obecnie widać wyraźny trend wzrostowy. Choć podwyżki nie są jeszcze tak wysokie jak w przypadku OSB czy drewna, to już teraz sięgają kilku–kilkunastu procent. Co istotne, w tej kategorii rynek spodziewa się dalszych wzrostów ze względu na silne powiązanie produkcji z cenami ropy.

W praktyce oznacza to jedno: im dłużej zwlekasz z budową lub remontem, tym wyższe mogą być ceny materiałów.