Prefabrykacja daje nam nowe możliwości. Jeśli zdecydujemy się na gotowe panele słomiane, możemy zbudować dom ze standardowych paneli dostępnych w ofercie, zamówić przygotowanie ich na wymiar do posiadanego projektu domu lub projektu oferowanego przez firmę. Można też wybrać usługę kompleksową: od przygotowania paneli po montaż domu na naszej działce.

Prefabrykowane panele drewniano-słomiane

To nowoczesny sposób wznoszenia domów ze słomy. Prefabrykacja rozwiązuje większość problematycznych momentów budowy domu – przede wszystkim uniezależnia ją od pogody. Pozwala też uzyskać pełną kontrolę nad parametrami technicznymi poszczególnych elementów, które są przygotowane w kontrolowanych warunkach.

Panele tworzy drewniana rama (konstrukcja nośna) oraz prasowana słoma (termoizolacyjne wypełnienie). Profesjonalne prasy prasują słomę wielokierunkowo, w powtarzalny sposób, dzięki czemu w każdym elemencie ma ona taki sam stopień kompresji, a więc i jednakowe właściwości. Słoma do produkcji pozyskiwana jest lokalnie, a podczas prefabrykacji nie są do niej dodawane żadne chemiczne środki. Kontrolując jakość słomy i stopień jej skompresowania, można minimalizować zużycie drewna na konstrukcję. Wykorzystuje się to z certyfikatem FSC.

Całość produkcji ma pozytywny bilans wiązania CO2: brak szkodliwych odpadów, a utylizacja tych, które powstają, jest łatwa i nie obciąża środowiska. Tak produkowane panele mają certyfikat Cradle to Cradle („od kołyski do kołyski”), oznaczający zamknięty obieg surowców.

Budowa domu z prefabrykatów drewniano-słomianych. Zdjęcia

8

Rodzaje paneli drewniano-słomianych

Wymiary paneli są indywidualnie dopasowane do każdego projektu budowlanego. Mają od 40 do 120 cm szerokości, od 40 cm do 3 m wysokości, a ich standardowa grubość to 40 cm. Systemowe rozwiązania obejmują kilka typów paneli. Oprócz paneli podstawowych (w kształcie prostopadłościanów z pionowymi i poziomymi elementami konstrukcyjnymi), są również wzmocnione (z ukośnymi zastrzałami) i ukośne (z pochyłą górną płaszczyzną, na przykład na ściany szczytowe). Dostępne są również elementy nadprożowe (z drewnianą kratownicą przenoszącą siły rozciągające) o szerokości do 3 m, a więc nadające się do przesklepienia otworu także nad szerokim przeszkleniem. Panele mają wykończoną, płaską i jednorodną powierzchnię.

Przygotowanie elementów domu w fabryce trwa około trzech miesięcy, a składanie prefabrykatów na budowie około 10 dni.

Podstawowe zalety prefabrykacji

Kontrolowane warunki produkcji zapewniają utrzymanie jakości wyrobów. Na bieżąco można eliminować wadliwe elementy.

Dokładność wykonania elementów.

Brak ryzyka wpływu warunków atmosferycznych na budowę.

Skrócenie czasu pracy na placu budowy.

Właściwości domów ze słomy

Duża pojemność cieplna ścian – zdolność do utrzymywania stateczności termicznej. Materiał izoluje termicznie, pochłaniając ciepło, a podczas spadku temperatury w pomieszczeniu powoli je oddaje, co pozytywnie wpływa na komfort cieplny w pomieszczeniu i subiektywne odczucie ciepła.

Wysoka paroprzepuszczalność – zdolność do odprowadzania pary wodnej z pomieszczeń na zewnątrz, co zapobiega kumulowaniu się wilgoci wewnątrz ścian (ściany otwarte dyfuzyjnie, czyli potocznie – oddychające).

Dobry mikroklimat wnętrz – zapewnia go higroskopijność ścian, czyli zdolność do kumulowania nadmiaru wilgoci i oddawania jej, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. W ten sposób materiał elastycznie reguluje wilgotność powietrza, która ma duży wpływ na nasze zdrowie. Tynki naturalne stabilizują wilgotność wewnątrz domu na zdrowym dla mieszkańców poziomie (około 50%).

Ogień, woda i gryzonie – czy jest się czego bać?

Największe obawy inwestorów budzi odporność ścian słomianych na te trzy zagrożenia, choć już domy drewniane narażone na nie w równym stopniu takich obaw nie budzą. Rozprawmy się z nimi po kolei.

Wilgoć. W domach ze słomy obowiązuje zasada „kaloszy i kapelusza”: należy stosować wysokie, minimum 30-centymetrowe cokoły, aby nie narażać izolacji na zamoczenie rozbryzgującą się wodą, oraz szerokie okapy. Trzeba także dobrać paroprzepuszczalne wykończenie ściany, żeby nie utrudniało odparowania wilgoci. Nie wolno jej tynkować ani malować preparatami tworzącymi szczelne powłoki – farbami lateksowymi lub akrylowymi.

Ogień. Sprasowana słoma jest odporna na ogień na podobnej zasadzie, jak ryza papieru w porównaniu z pojedynczą kartką. Zamknięcie konstrukcji tynkiem dodatkowo odcina ją od tego zagrożenia. Wykończona ściana słomiana spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego, trzeba jednak uważać podczas budowy.

Gryzonie. Prawidłowe i szczelne otynkowanie rozwiązuje problem gryzoni w ścianach. Zabezpieczeniem może być zatopiona w tynku metalowa siatka o drobnych oczkach. Co do wnętrza domu – jest ono otwarte na gości z pola jak w każdym domu, niezależnie od technologii, w jakiej jest wybudowany.

