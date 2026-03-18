4 Design Days: Na rozwój prefabrykacji w Polsce patrzymy ze spokojem

W Nadarzynie pod Warszawą trwają targi Modular & Prefab Expo Poland 2026 - Targi Technologii Budownictwa Modułowego i Materiałów Prefabrykowanych. Hala C w Ptak Warsaw Expo gromadzi jeszcze dziś i jutro producentów, architektów, inwestorów i dostawców w obszarze domów szkieletowych i modułowych, konstrukcji CLT i LVL, materiałów certyfikowanych, maszyn CNC, instalacji, ochrony drewna, ekologii oraz finansowania inwestycji. My również tam jesteśmy - redaktor naczelny Muratora, Piotr Laskowski, i fotoreporter Grupy Murator Szymon Starnawski odwiedzili tę premierową edycję targów związanych z najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem branży budowlanej. W galerii zobaczysz ich fotorelację.

Panele i konferencje

W ramach targów odbywały się już m.in. Panel trendów i prezentacji wystawców, w ramach którego Andrzej Górczyński i Mateusz Pawlikowski z Hantverkarpoolen wygłosili prezentację "Prefabrykacja drewnianych budynków szkieletowych", a Jarosław Przynoga, właściciel ProktorX - "Jakościowe produkty przy budowie konstrukcji drewnianych mają znaczenie".

Dziś z kolei miała miejsce konferencja Materiały naturalne w nowoczesnym budownictwie. Uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji: "Prefabrykacja naturalna. Szybkie i modułowe budownictwo nie zawsze wymaga wysokiego przetworzenia" Jakuba Włódarczaka, "Wprowadzenie do izolacji prasowaną słomą" arch. Roberta Kocewicza, "Konopie włókniste w budownictwie - materiały izolacyjne XXI w." Piotra Jastrzębskiego, "Mikroklimat w budynkach modułowych: rola tynków glinianych i wapiennych" Marcina Kacprzyka i "Cena to nie wszystko: 7 sposobów, w jakie naturalne materiały podnoszą wartość domu prefabrykowanego" Agnieszki Kaczurby.

Modular & Prefab Expo Poland 2026 to przestrzeń, w której nowoczesne technologie spotykają się z realnymi potrzebami rynku. Dzięki setkom specjalistów, dziesiątkom wystawców i szerokiemu wachlarzowi prezentowanych rozwiązań, wydarzenie tworzy wyjątkowe środowisko dla wszystkich, którzy chcą rozwijać się w kierunku szybszego, bardziej ekonomicznego i ekologicznego budowania. Modular & Prefab Expo Poland to targi dla wszystkich zainteresowanych nowoczesnym budownictwem prefabrykowanym i modułowym. To idealny moment, by zobaczyć na żywo technologie, które już dziś kształtują przyszłość branży - i by znaleźć partnerów, którzy pomogą tę przyszłość budować

— mówią organizatorzy.

70 wystawców z 12 krajów i kilka tysięcy odwiedzających

Przed uczestnikami targów ceremonia wręczenia medali i dyplomów. Organizatorzy uhonorują w ten sposób najlepszych w kategoriach:

Premiera Targowa: Uznanie dla wystawców, którzy wprowadzili na targach innowacyjne produkty lub usługi, prezentując je po raz pierwszy szerokiej publiczności.

Innowacyjność: Wyróżnienie dla firm, które zaprezentowały przełomowe technologie lub rozwiązania, które mają potencjał do rewolucjonizowania branży.

Ekspozycja Targowa: Nagroda przyznawana za wyjątkową aranżację i estetykę stoiska, które wyróżnia się kreatywnością i przyciąga uwagę odwiedzających.

Produkt Targowy: Nagroda dla wystawców, których produkt wyróżnia się jakością, funkcjonalnością i znaczeniem dla rozwoju branży, zyskując uznanie odwiedzających oraz ekspertów.

