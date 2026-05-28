Problem pojawia się wtedy, gdy tradycyjne zaprawy cementowe zaczynają być traktowane jako rozwiązanie do wszystkich prac budowlanych - niezależnie od rodzaju muru, materiału wykończeniowego czy technologii wykonania. W wielu wypadkach zastosowanie klasycznej zaprawy na bazie szarego cementu może prowadzić do uszkodzeń ścian, problemów z wilgocią, przebarwień albo pogorszenia parametrów cieplnych budynku. Dotyczy to szczególnie murów zabytkowych, materiałów chłonnych i delikatnych oraz nowoczesnych systemów wymagających cienkich spoin.

Materiał trzeba dobierać do technologii, a nie odwrotnie

Największym błędem podczas prac budowlanych i remontowych jest przekonanie, że jedna zaprawa sprawdzi się w każdym zastosowaniu. Tymczasem współczesne budownictwo wymaga precyzyjnego doboru materiałów do rodzaju muru, wilgotności przegrody, typu okładziny czy technologii wykonania.

Szary cement pozostaje podstawowym materiałem budowlanym, ale w wielu sytuacjach lepszym rozwiązaniem okazują się zaprawy wapienne, renowacyjne, cienkowarstwowe albo specjalistyczne kleje na bazie białego cementu. To właśnie właściwy dobór materiału często decyduje o trwałości ściany, estetyce wykończenia i bezproblemowej eksploatacji budynku przez długie lata.

Stare mury i cegły nie lubią zapraw cementowych

Jednym z najczęstszych błędów remontowych jest stosowanie nowoczesnych, bardzo wytrzymałych zapraw cementowych podczas napraw starych murów ceglanych i kamiennych. W przypadku historycznych budynków tradycyjna zaprawa wapienna pełniła nieco inną funkcję niż współczesne spoiwa cementowe - była bardziej elastyczna i paroprzepuszczalna, dzięki czemu mur mógł swobodnie oddawać wilgoć, a także pracować bez ryzyka powstawania pęknięć czy wyszczerbień.

Nowoczesna zaprawa cementowa jest znacznie twardsza i szczelniejsza. W efekcie wilgoć zaczyna zatrzymywać się w cegle lub kamieniu zamiast odparowywać przez spoinę. Prowadzi to do powstawania wykwitów solnych, łuszczenia cegieł, pękania lica muru oraz stopniowej degradacji materiału konstrukcyjnego.

W obiektach zabytkowych oraz podczas renowacji starych domów zdecydowanie bezpieczniejsze są zaprawy wapienne albo hydrauliczno-wapienne, które lepiej współpracują z historycznym podłożem i pozwalają zachować naturalną paroprzepuszczalność ścian.

Szary cement może uszkodzić kamień naturalny

Dużym problemem są także prace z użyciem kamienia naturalnego, szczególnie jasnego marmuru, wapienia czy jasnych odmian granitu. Szary cement zawiera związki mineralne i pigmenty, które mogą migrować do porowatej struktury kamienia i powodować trwałe przebarwienia.

Ryzyko rośnie szczególnie wtedy, gdy materiał jest chłonny, cienki lub półprzezroczysty. Pojawiają się wtedy ciemniejsze plamy, przebicia wilgoci, zacieki albo wykwity, których późniejsze usunięcie bywa bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Dlatego przy kamieniu naturalnym stosuje się specjalne kleje i zaprawy na bazie białego cementu, często dodatkowo wzbogacane trasem ograniczającym ryzyko wykwitów. W wielu przypadkach konieczne są również zaprawy wysokoelastyczne, kompensujące naprężenia i pracę materiału.

Zaprawa cementowa nie do wszystkich ścian

W nowoczesnym budownictwie coraz większe znaczenie mają systemy cienkowarstwowe. Dotyczy to zwłaszcza ścian jednowarstwowych oraz murów wykonywanych z bardzo dokładnych bloczków z betonu komórkowego lub silikatów.

W takich technologiach gruba spoina cementowa staje się problemem. Tworzy mostki termiczne, pogarsza parametry izolacyjne ściany i może zaburzać pracę całego systemu. Zwykła zaprawa bywa też zbyt gruba do precyzyjnych elementów murowych.

Dlatego producenci zalecają w takich przypadkach stosowanie specjalnych zapraw cienkowarstwowych, które tworzą spoinę o grubości zaledwie kilku milimetrów. Pozwala to zachować odpowiednią izolacyjność cieplną oraz dokładność wykonania muru.

Zawilgocone ściany – naprawa bez szarego cementu

Kolejnym miejscem, gdzie klasyczne zaprawy cementowe często zawodzą, są ściany zawilgocone i zasolone. Dotyczy to zwłaszcza starych piwnic, fundamentów, cokołów oraz murów mających kontakt z gruntem.

Zbyt szczelna zaprawa cementowa utrudnia odparowywanie wilgoci. Woda wraz z solami pozostaje w murze, co prowadzi do wykwitów, odpadania tynków i niszczenia powierzchni ścian. W takich miejscach stosuje się raczej systemy renowacyjne oraz specjalne tynki o wysokiej paroprzepuszczalności, które pozwalają ścianie „oddychać”.

Jakie szkody powoduje źle dobrana zaprawa?

Niewłaściwe zastosowanie cementu portlandzkiego może skutkować szeregiem problemów technicznych i estetycznych. Najczęściej pojawiają się pękające i odspajające się spoiny, wykwity solne, trwałe przebarwienia kamienia, zawilgocenie murów oraz łuszczenie cegieł. Częstym skutkiem jest również pogorszenie izolacyjności cieplnej ścian, a w przypadku okładzin - odpadanie płytek lub fragmentów wykończenia.

Niektóre uszkodzenia rozwijają się stopniowo i stają się widoczne dopiero po kilku sezonach użytkowania budynku. To właśnie dlatego błędny dobór zaprawy bardzo często pozostaje niezauważony aż do momentu pojawienia się poważniejszych problemów.

Czym zastąpić klasyczne zaprawy na bazie szarego cementu?

Dobór materiału powinien zawsze zależeć od rodzaju podłoża i warunków pracy przegrody. W przypadku starych murów najlepiej sprawdzają się zaprawy wapienne oraz hydrauliczno-wapienne, które są bardziej elastyczne i przepuszczalne dla pary wodnej. W murach zawilgoconych stosuje się systemy renowacyjne oraz specjalne tynki umożliwiające odprowadzanie wilgoci i soli.

Przy kamieniu naturalnym zalecane są kleje na bazie białego cementu, zaprawy z dodatkiem trasu oraz produkty wysokoelastyczne przeznaczone do materiałów podatnych na przebarwienia i naprężenia.

Natomiast w nowoczesnym murowaniu cienkospoinowym wykorzystuje się specjalne zaprawy cienkowarstwowe i systemowe kleje murarskie dopasowane do konkretnego rodzaju bloczków lub pustaków.

