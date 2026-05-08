Odwieczna cegła, ale każda inna. To zależy od gliny

Cegła sama w sobie jest wyrobem oryginalnym, ponieważ jest wyrabiana z gliny. Każde złoże gliny jest inne, więc wypalone z niej cegły będą się różnić kolorem. Każda cegielnia pracuje innymi metodami, używa różnych form albo wyrabia cegły ręcznie, więc formaty oraz wykończenie elementów są odmienne. Ponadto cegły mogą być poddawane dodatkowym zabiegom, żeby uzyskać efekt postarzenia, ożużlenia, zendry, przepalenia. Ich powierzchnia może być pokryta angobą lub glazurą, żeby uzyskać odpowiedni kolor. Kształt cegły jest archetypiczny, dlatego współcześnie jest naśladowany także przez wyroby z innych materiałów. Zobaczmy, jakie oryginalne cegły są dostępne na rynku (także na zamówienie) i ile mogą kosztować.

Format i rozmiary cegły

Najpopularniejszy w Polsce rozmiar i format cegły to 25 x 12 x 6,5 cm. W różnych rejonach świata stosuje się nieco inne wymiary, cegły mogą być krótsze, niższe i węższe. Obecnie dominują cegły produkowane przemysłowo, ale wciąż działają też cegielnie pracujące tradycyjnie, w których cegły są formowane ręcznie.

Cegły długie i wąskie - cegły long

Jakiś czasu temu pojawiły się na rynku cegły o wydłużonym i zwężonym kształcie, tak zwane cegły long. Ich długość może wynosić 40-50 cm, szerokość – około 10 cm, a wysokość tylko 4 cm. W murze dają efekt cegieł długich i niskich, więc ściana wygląda zupełnie inaczej niż z tradycyjnych elementów. Ile trzeba zapłacić a cegły long w maju 2026?

Cegła Long (długa cegła klinkierowa/elewacyjna, np. Long John, Cassia Long) tto specjalistyczny format klinkierowy (często ~50 cm długości) od Wienerberger/Terca i podobnych.

Wienerberger Terca Long John (np. Grey, Black, Rusty, Yellow): 25–35 zł/szt.

Przykłady: Long John Grey ~28,28 zł/szt., Long John Black ~34,62 zł/szt., Long John Rusty ~29,52 zł/szt.



Płytki elewacyjne/dekoracyjne typu Long (imitacje lub cięcia): 130–265 zł/m² (zależnie od modelu i producenta, np. maxberg Long ~265 zł/m² netto).

Ceny u producentów/składów są stabilne w 2026, ale przy dużych zamówieniach możliwy rabat.

Cegły rozbiórkowe

Stanowią osobną bardzo urozmaiconą grupę cegieł. Stare domy są rozbierane, ale cegły mogą służyć jeszcze przez kolejne pokolenia. Do Polski są sprowadzane także cegły z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Ich zaletą są różnorodne rozmiary, inne od powszechnie stosowanych w Polsce. Cegły rozbiórkowe to najczęściej cegły z elewacji, czyli klinkierowe lub elewacyjne, wyróżniające się bardzo niską nasiąkliwością i mrozoodpornością. Znajdziemy też zwykłe cegły, które można wykorzystać we wnętrzach, na przykład w stylu loftowym, rustykalnym. Rozpiętość cen cegieł rozbiórkowych jest bardzo duża, zależnie od ich pochodzenia, dostępności i walorów. Za zwykłe cegły można zapłacić 3 zł/szt., za klinkier, sprowadzane z zagranicy – od 5 do 10 zł. Oto szczegółowe ceny:

Standardowa cegła rozbiórkowa: 1,00–2,50 zł/szt. (najczęściej 1,50–2,30 zł).

Lepsza jakość (historyczna, klinkierowa, poniemiecka): 2,50–5,00 zł/szt. (np. 4,99 zł na specjalistycznych stronach).

Płytki cięte z rozbiórki: często 50–65 zł/m².

Dostępne masowo na OLX/Allegro. Jakość różna – warto oglądać osobiście. Ceny stabilne, ale wyższe za dobrze zachowane egzemplarze.

Cegły ze starych cegielni - unikatowe rzemiosło

Wciąż działają cegielnie kontynuujące tradycje tego rzemiosła, w których żywa jest wiedza ich założycieli i kontynuatorów. W takich cegielniach produkuje się na przykład cegły i elewacyjne kształtki ceglane na potrzeby realizacji konserwatorskich w obiektach zabytkowych. Obok trwa wyrób tradycyjnych cegieł klinkierowych, elewacyjnych, maszynowych i ręcznie formowanych. W takich cegielniach realizowane są również zamówienia indywidualne. Klienci zamawiają na przykład cegłę o nietypowym zabarwieniu - brunatną, prawie czarną albo zieloną.

Realizacja takich zamówień jest bardzo długa i czasochłonna (nawet rok), ponieważ wymaga opracowania indywidualnej receptury zabarwienia gliny i uzyskania pożądanego przez klienta efektu. Koszt realizacji takiego zamówienia jest mniej więcej 15% wyższy od tradycyjnego. Drugim silnym trendem jest produkcja cegieł wyróżniających się oryginalną strukturą lica. Niektórzy klienci nie chcą cegieł gładkich, równiutkich, wyglądających tak samo. Chcą, żeby na ich powierzchni było widać odkształcenia, spękania, żeby cegły były nadgryzione zębem czasu. Inną ofertą cegielni tradycyjnych jest wyrób cegieł o nietypowym wymiarze lub z wybitą datą, żeby oznaczyć rok budowy domu. Bywa, że firmy zamawiają cegły reklamowe z ich logo.

Cegły szklane

To przykład wyrobu budowlanego naśladującego wzór cegły. Dekoracyjną ściankę wewnętrzną można zbudować ze szklanych cegieł. Kiedyś popularne były tak zwane luksfery, czyli kwadratowe szklane elementy. Tym razem mówimy o cegle ze szkła. Ma ona nieco mniejsze wymiary niż tradycyjna – 24 x 11,7 x 5,3 cm. Cegły szklane są dostępne w wersji bezbarwnej, bursztynowej, szarej i niebieskiej. Zachowują pewien stopień przezierności, więc przez zbudowaną z nich ścianę będzie przenikać światło. Cena takich cegieł to 120-125 zł/szt.

Cegły szklane (pustaki szklane / luksfery)Ceny za sztukę, standardowe wymiary ok. 19x19x8 cm lub podobne.

Podstawowe bezbarwne/przezroczyste: 20–30 zł/szt. (np. Seves Crystal Clear lub podobne ~24–26 zł).

Barwione w masie lub z fakturą (fala, chmurka): 30–60+ zł/szt. (wyższe dla premium lub ognioodpornych).

Dostępne w Leroy Merlin, Castorama, specjalistycznych sklepach (pustak-szklany.pl itp.). Ceny aktualne i stabilne.

Cegły solne

Te cegły są przeznaczone do dekoracji wnętrz. Wyróżnia je unikatowy materiał – sól himalajska z Pakistanu. Cegły mają kolor pomarańczowy w różnych odcieniach, przechodzący w żółty, biały, a nawet czerwony. Każda cegła jest inna, bo jest wycinana z naturalnego materiału. Wielkość elementu to 20 x 10 x 2,5 cm. Tak mała grubość sprawia, że cegły solne można wykorzystać jako okładzinę na ścianach albo dekoracyjne wypełnienie otworu wewnętrznego. Sprzedawca deklaruje, że można je wykorzystać nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, lecz także w saunach albo jako okładzina paneli grzewczych. Kupuje się je na sztuki.

Cegły solne (sól himalajska, do grot/saun/dekoracji). Zwykle wymiary to 20x10x5 cm lub podobne.

Jednostronnie szlifowana: 15–25 zł/szt. (często ~19,99–20 zł).

Obustronnie szlifowana/gładka premium: 25–35 zł/szt. (np. 29–35 zł)

Grubsze/większe formaty: droższe (nawet 40–50+ zł).

Dostępne w sklepach z produktami solnymi (solnysklep.pl, superbutelki.pl itp.). Ceny hurtowe niższe przy 100+ szt.

Stare cegły z wyciętym napisem

Można zamówić wykonanie indywidualnego dekoracyjnego napisu w starych cegłach rozbiórkowych. Litery wycina się przez piaskowanie lub metodą laserową. Takie cegły są często zamawiane, żeby upamiętnić na przykład dzień ślubu i imiona nowożeńców albo datę zbudowania domu. Można na nich wykonać logo firmy, napis z nazwą ulicy i numerem domu albo z imionami dzieci i innych członków rodziny, żeby stworzyć drzewo genealogiczne. Pomysły są nieograniczone. Firmy wykonują napisy w cegłach pełnych albo odciętych z nich cieńszych płytkach. Za cegłę trzeba zapłacić 250 zł, w przypadku płytek cena zależy od wielkości i skomplikowania napisu i może wynosić 70 lub 170 zł. A jakie są aktualnie dokładne ceny?

Na zamówienie (grawer/custom): brak stałych cen w hurtowniach – zwykle indywidualna wycena (dodatek do standardowej cegły klinkierowej/rozbiórkowej, np. +10–50 zł/szt. zależnie od złożoności).

Spotykane na Etsy lub u rzemieślników.

Stare sygnowane z rozbiórki (z fabrycznym napisem): kilka–20+ zł/szt. (rzadkie, kolekcjonerskie, np. 20 zł na OLX)

