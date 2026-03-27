Na takie pokrycie producenci udzielają gwarancji na różne okresy: 10, 20, 30, 50 lat, można nawet znaleźć produkt z gwarancją bezterminową. Jednak w szczegółowych warunkach gwarancji. znajdziemy klauzule wyłączające i ograniczające, a także wskazówki wykonawcze dla dekarzy i zalecenia dla inwestorów, których niespełnienie może uniemożliwić skorzystanie z gwarancji. Ważne są nawet zalecenia producenta co do transportu i przechowywania blachy, czyli zadania dystrybutora pokryć dachowych, na które nie mamy wpływu. Informacje na ten temat znajdziemy w Dokumentacji produktu, Ogólnych warunkach transportowania i przechowywania blach albo Instrukcji montażu pokryć z blachodachówki – producenci publikują je na swoich stronach internetowych, powinni je też udostępnić na życzenie klienta.

Gwarancja podstawowa i rozszerzona. Na blachodachówki udzielane są dwa rodzaje gwarancji podstawowej. Pierwszy to gwarancja techniczna (funkcjonalna), która dotyczy perforacji blachy, czyli przerdzewienia jej na wylot. Bywa udzielana na 50 lat lub nawet bezterminowo. Żeby w jej ramach dostać zwrot kosztów nowego pokrycia, perforacja musi wystąpić na określonej powierzchni dachu. Zwykle jest to 5% powierzchni jednej połaci albo całego dachu. Jednocześnie w warunkach gwarancji technicznej zapewne znajdziemy zapis, że wszelkie pojedyncze ogniska rdzy powinny być na bieżąco naprawiane pod rygorem utraty gwarancji.

Niektórzy producenci oferują również dwie długości gwarancji, w zależności od spełniania dodatkowych warunków. Dłuższą, tak zwaną gwarancję rozszerzoną, można uzyskać na przykład pod warunkiem zakupu u producenta kompletu materiałów do wykonania pokrycia dachowego – włącznie z systemem rynnowym – oraz wykonywania regularnie przeglądów i konserwacji dachu zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancję rozszerzoną, zapewniającą wymianę pokrycia na nowe w razie wystąpienia wad w kolorystyce, można też uzyskać za dodatkową opłatą.

Drugi rodzaj to gwarancja estetyczna, która dotyczy wyglądu powłoki ochronno-dekoracyjnej blachy – braku rozwarstwienia się powłoki i zachowania tego samego odcienia koloru, zwykle na całej połaci. Czasem jest to określane jako jedna część dachu, co może być dyskusyjne. Chodzi o to, że pod wpływem warunków atmosferycznych dach będzie nieco zmieniał kolor. Połać południowa po latach może mieć nieco inny odcień lub stopień połysku niż północna. Jednak na jednej połaci nie powinny wystąpić różnice w tych parametrach. Gwarancja estetyczna jest najczęściej krótsza niż techniczna, ale bywa udzielana nawet na 15 lat w przypadku kolorów standardowych. Na te na zamówienie jest zwykle krótsza.

Przegląd i konserwacja dachu. W warunkach gwarancji zawsze są zapisy dotyczące przeglądów i konserwacji dachu. Wielu producentów zaznacza, że dach trzeba co roku myć, najlepiej po zimie, i wykonywać na bieżąco naprawy drobnych uszkodzeń, na przykład ogniska rdzy trzeba oczyścić i pokryć warstwą farby zaprawkowej (zalecanej przez producenta blachodachówki).

Co kilka lat może być potrzebna kontrola dachu przez specjalistyczną firmę. Jedni producenci wymagają przeprowadzania jej co pięć lat, inni dopiero po 10 latach od montażu. Korozja lub odbarwienie się blachy w miejscu zalegania zanieczyszczeń albo takim, z którego woda nie mogła szybko odpłynąć, nie są podstawą do naprawy w ramach gwarancji. Częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych zależy od miejsca posadowienia domu i kąta nachylenia dachu. Na słonecznej działce, gdy dach nie jest otoczony drzewami i zacieniony, można to robić rzadziej. Mniej zabiegów potrzebują dachy strome – czyszczone na bieżąco przez wiatr i deszcz.

Nie ma zapisów, z których wynika, że prowadzenie konserwacji trzeba udokumentować. W razie wystąpienia problemów dach jest oceniany po wyglądzie – czy był myty, czyszczony i naprawiany. W przypadku sporu w sprawie wyegzekwowania zwrotu kosztów naprawy na pewno przydadzą się jednak faktury za przeglądy dachu wykonane przez fachowców.

Klasa środowiska. Długość okresu gwarancyjnego w przypadku gwarancji technicznej zależy od miejsca, w którym stoi dom. Większość powierzchni Polski to tereny oznaczone klasą korozyjności środowiska C3 – obszary miejskie lub uprzemysłowione o średnim zanieczyszczeniu atmosfery. Bardzo wiele blachodachówek jest zalecanych właśnie do takich lokalizacji. Jeśli mieszkamy nad morzem (sól w powietrzu – klasa korozyjności C5-M) lub w okolicy wysoko uprzemysłowionej, gdzie powietrze może zawierać dużo zanieczyszczeń agresywnych wobec blachy – dymu, pyłu cementowego (klasa C5-I) – musimy się pogodzić z krótszą gwarancją. Dla środowisk klasy C4 (obszary przemysłowe o dużym zanieczyszczeniu oraz nadmorskie o średnim zasoleniu) jest nawet o 10 lat krótsza niż dla C1-C3.

Dokumenty i rejestracja gwarancji. Żeby skorzystać z gwarancji, trzeba przede wszystkim zachować dokumenty zakupu – faktury za blachodachówkę oraz dodatkowe materiały potrzebne do wykonania dachu, a także wymaganą dokumentację produktów (specyfikację techniczną). W warunkach gwarancji można niekiedy znaleźć zapis o konieczności użycia wkrętów i akcesoriów z atestami zgodnymi z dokumentacją producenta blachodachówek. Wówczas trzeba zadbać o możliwość potwierdzenia tej zgodności.

Karta gwarancyjna powinna być dokładnie wypełniona i potwierdzona podpisem przedstawiciela gwaranta. Do uzyskania gwarancji na ogół konieczne jest wpisanie danych firmy, która montowała dach, miejsca i daty jego wykonania, co powinien potwierdzić podpisem odpowiedzialny pracownik.

Wielu producentów blachodachówki wymaga zarejestrowania gwarancji w systemie elektronicznym pod rygorem utraty jej ważności. Żeby zgłosić reklamację, również może być wymagane skorzystanie z systemu internetowego.

Jednym z zapisów jest informacja, że klient został poinformowany o warunkach gwarancji, ale także o warunkach transportu, składowania, konserwacji oraz montażu blachodachówek. Przed zakupem warto się z nimi zapoznać. Mimo że jest to zakres prac wybiegający poza obowiązki inwestora.

Naprawa w ramach gwarancji. Niektórzy producenci zastrzegają, że to oni decydują o sposobie naprawienia wady. Wtedy w ramach reklamacji mogą dokonać naprawy, która nas nie usatysfakcjonuje. Można więc uznać, że lepiej, gdy producent deklaruje wymianę uszkodzonego pokrycia na nowe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jakość produktu, który możemy dostać w ramach naprawy gwarancyjnej. Jeśli po latach dana blacha nie jest dostępna, powinna być zastąpiona produktem o równie dobrych parametrach.

Ważny jest też sposób rozliczenia zużycia blachodachówki, czyli tak zwana amortyzacja. W przypadku reklamacji w ciągu pięciu lat od zakupu niektórzy producenci wyceniają reklamowane pokrycie na 100% jego początkowej wartości, dopiero później uwzględniają w wycenie jej spadek (więc przy wymianie konieczna jest dopłata), przy czym może być różny.

Anna Kazimierowicz