Korzystanie z zestawu elementów dopasowanych do danego typu blachodachówki, sprawia, że pokrycie dachowe osiągnie trwałość deklarowaną przez producenta. Oczywiście to, co znajdzie się w kompletnym systemie, zależy od typu i stopnia skomplikowania dachu.
Blachodachówka – czym się charakteryzuje?
Najczęściej ma rdzeń z blachy stalowej zabezpieczonej obustronnie alucynkiem lub cynkiem, ale są też blachodachówki produkowane z aluminium. Od spodu rdzeń zabezpieczany jest poliestrem albo inną warstwą polimerową. Z wierzchu jest na niego naniesiona powłoka dekoracyjna z poliestru, puralu, plastizolu, poliuretanu lub prelaqu. Nadaje kolor, fakturę oraz stopień połysku. Niektóre powłoki są wzbogacone posypką z kruszywa ceramicznego, kwarcowego albo skalnego.
Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami. Nawet jeśli producent gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu), zwykle bierze odpowiedzialność za kolor jedynie jednej dostawy. W przypadku domawiania blach lepiej zaznaczyć na zamówieniu lub poinformować sprzedawcę, że jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczyć próbkę kolorystyczną.
Blachodachówki są oferowane w formie przetłoczonych arkuszy bądź paneli. Arkusze zwykle mają szerokość około 1 m (1,1-1,2 m) i długość od 1 aż do 8,2 m. (Zautomatyzowany proces produkcji umożliwia cięcie blachy na żądaną długość, co ułatwia realizację najbardziej nietypowych zamówień, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów). Na ich powierzchni wytłoczony jest wzór naśladujący kilka rzędów dachówek. Z reguły produkowane są z blachy grubości 0,5 mm, ale zdarzają się także cieńsze – 0,4 mm, i grubsze – 0,55 i 0,6 mm. Blachodachówki różnych firm i wzorów różnią się wysokością wytłoczeń, która waha się między 14 a 63 mm. Jednak najczęściej są spotykane fale wysokości 40-45 mm. Im wyższe, tym blachodachówka jest sztywniejsza, a dzięki temu wymaga stosowania mniejszej liczby łat. Jednak wyższe tłoczenie oznacza także wyższą cenę pokrycia.
Panele z blachodachówki nazywane także blachodachówką modułową mają znacznie mniejsze rozmiary. Przetłoczenia odzwierciedlają układ tylko jednego lub dwóch rzędów dachówek. W odróżnieniu od dużych arkuszy po ułożeniu bardziej przypominają pokrycie z dachówek, łatwiej się je układa, a także są mniej wrażliwe na naprężenia występujące w konstrukcji dachowej. Panele blachodachówek z jednym rzędem dachówek mają długość 102-132,4 cm i szerokość 31,9, 36,9, 37,3 lub 45 cm. Panele podwójne mają długość około 120 cm i szerokość 70 cm.
Na takie pokrycie producenci udzielają gwarancji na różne okresy: 10, 20, 30, 50 lat, można nawet znaleźć produkt z gwarancją bezterminową. Jednak w szczegółowych warunkach gwarancji. znajdziemy klauzule wyłączające i ograniczające, a także wskazówki wykonawcze dla dekarzy i zalecenia dla inwestorów, których niespełnienie może uniemożliwić skorzystanie z gwarancji. Ważne są nawet zalecenia producenta co do transportu i przechowywania blachy, czyli zadania dystrybutora pokryć dachowych, na które nie mamy wpływu. Informacje na ten temat znajdziemy w Dokumentacji produktu, Ogólnych warunkach transportowania i przechowywania blach albo Instrukcji montażu pokryć z blachodachówki – producenci publikują je na swoich stronach internetowych, powinni je też udostępnić na życzenie klienta.
Gwarancja podstawowa i rozszerzona. Na blachodachówki udzielane są dwa rodzaje gwarancji podstawowej. Pierwszy to gwarancja techniczna (funkcjonalna), która dotyczy perforacji blachy, czyli przerdzewienia jej na wylot. Bywa udzielana na 50 lat lub nawet bezterminowo. Żeby w jej ramach dostać zwrot kosztów nowego pokrycia, perforacja musi wystąpić na określonej powierzchni dachu. Zwykle jest to 5% powierzchni jednej połaci albo całego dachu. Jednocześnie w warunkach gwarancji technicznej zapewne znajdziemy zapis, że wszelkie pojedyncze ogniska rdzy powinny być na bieżąco naprawiane pod rygorem utraty gwarancji.
Niektórzy producenci oferują również dwie długości gwarancji, w zależności od spełniania dodatkowych warunków. Dłuższą, tak zwaną gwarancję rozszerzoną, można uzyskać na przykład pod warunkiem zakupu u producenta kompletu materiałów do wykonania pokrycia dachowego – włącznie z systemem rynnowym – oraz wykonywania regularnie przeglądów i konserwacji dachu zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancję rozszerzoną, zapewniającą wymianę pokrycia na nowe w razie wystąpienia wad w kolorystyce, można też uzyskać za dodatkową opłatą.
Drugi rodzaj to gwarancja estetyczna, która dotyczy wyglądu powłoki ochronno-dekoracyjnej blachy – braku rozwarstwienia się powłoki i zachowania tego samego odcienia koloru, zwykle na całej połaci. Czasem jest to określane jako jedna część dachu, co może być dyskusyjne. Chodzi o to, że pod wpływem warunków atmosferycznych dach będzie nieco zmieniał kolor. Połać południowa po latach może mieć nieco inny odcień lub stopień połysku niż północna. Jednak na jednej połaci nie powinny wystąpić różnice w tych parametrach. Gwarancja estetyczna jest najczęściej krótsza niż techniczna, ale bywa udzielana nawet na 15 lat w przypadku kolorów standardowych. Na te na zamówienie jest zwykle krótsza.
Przegląd i konserwacja dachu. W warunkach gwarancji zawsze są zapisy dotyczące przeglądów i konserwacji dachu. Wielu producentów zaznacza, że dach trzeba co roku myć, najlepiej po zimie, i wykonywać na bieżąco naprawy drobnych uszkodzeń, na przykład ogniska rdzy trzeba oczyścić i pokryć warstwą farby zaprawkowej (zalecanej przez producenta blachodachówki).
Co kilka lat może być potrzebna kontrola dachu przez specjalistyczną firmę. Jedni producenci wymagają przeprowadzania jej co pięć lat, inni dopiero po 10 latach od montażu. Korozja lub odbarwienie się blachy w miejscu zalegania zanieczyszczeń albo takim, z którego woda nie mogła szybko odpłynąć, nie są podstawą do naprawy w ramach gwarancji. Częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych zależy od miejsca posadowienia domu i kąta nachylenia dachu. Na słonecznej działce, gdy dach nie jest otoczony drzewami i zacieniony, można to robić rzadziej. Mniej zabiegów potrzebują dachy strome – czyszczone na bieżąco przez wiatr i deszcz.
Nie ma zapisów, z których wynika, że prowadzenie konserwacji trzeba udokumentować. W razie wystąpienia problemów dach jest oceniany po wyglądzie – czy był myty, czyszczony i naprawiany. W przypadku sporu w sprawie wyegzekwowania zwrotu kosztów naprawy na pewno przydadzą się jednak faktury za przeglądy dachu wykonane przez fachowców.
Klasa środowiska. Długość okresu gwarancyjnego w przypadku gwarancji technicznej zależy od miejsca, w którym stoi dom. Większość powierzchni Polski to tereny oznaczone klasą korozyjności środowiska C3 – obszary miejskie lub uprzemysłowione o średnim zanieczyszczeniu atmosfery. Bardzo wiele blachodachówek jest zalecanych właśnie do takich lokalizacji. Jeśli mieszkamy nad morzem (sól w powietrzu – klasa korozyjności C5-M) lub w okolicy wysoko uprzemysłowionej, gdzie powietrze może zawierać dużo zanieczyszczeń agresywnych wobec blachy – dymu, pyłu cementowego (klasa C5-I) – musimy się pogodzić z krótszą gwarancją. Dla środowisk klasy C4 (obszary przemysłowe o dużym zanieczyszczeniu oraz nadmorskie o średnim zasoleniu) jest nawet o 10 lat krótsza niż dla C1-C3.
Dokumenty i rejestracja gwarancji. Żeby skorzystać z gwarancji, trzeba przede wszystkim zachować dokumenty zakupu – faktury za blachodachówkę oraz dodatkowe materiały potrzebne do wykonania dachu, a także wymaganą dokumentację produktów (specyfikację techniczną). W warunkach gwarancji można niekiedy znaleźć zapis o konieczności użycia wkrętów i akcesoriów z atestami zgodnymi z dokumentacją producenta blachodachówek. Wówczas trzeba zadbać o możliwość potwierdzenia tej zgodności.
Karta gwarancyjna powinna być dokładnie wypełniona i potwierdzona podpisem przedstawiciela gwaranta. Do uzyskania gwarancji na ogół konieczne jest wpisanie danych firmy, która montowała dach, miejsca i daty jego wykonania, co powinien potwierdzić podpisem odpowiedzialny pracownik.
Wielu producentów blachodachówki wymaga zarejestrowania gwarancji w systemie elektronicznym pod rygorem utraty jej ważności. Żeby zgłosić reklamację, również może być wymagane skorzystanie z systemu internetowego.
Jednym z zapisów jest informacja, że klient został poinformowany o warunkach gwarancji, ale także o warunkach transportu, składowania, konserwacji oraz montażu blachodachówek. Przed zakupem warto się z nimi zapoznać. Mimo że jest to zakres prac wybiegający poza obowiązki inwestora.
Naprawa w ramach gwarancji. Niektórzy producenci zastrzegają, że to oni decydują o sposobie naprawienia wady. Wtedy w ramach reklamacji mogą dokonać naprawy, która nas nie usatysfakcjonuje. Można więc uznać, że lepiej, gdy producent deklaruje wymianę uszkodzonego pokrycia na nowe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jakość produktu, który możemy dostać w ramach naprawy gwarancyjnej. Jeśli po latach dana blacha nie jest dostępna, powinna być zastąpiona produktem o równie dobrych parametrach.
Ważny jest też sposób rozliczenia zużycia blachodachówki, czyli tak zwana amortyzacja. W przypadku reklamacji w ciągu pięciu lat od zakupu niektórzy producenci wyceniają reklamowane pokrycie na 100% jego początkowej wartości, dopiero później uwzględniają w wycenie jej spadek (więc przy wymianie konieczna jest dopłata), przy czym może być różny.
Anna Kazimierowicz
Niezbędne obróbki
Warto znaleźć taki model blachodachówki, do którego producent oferuje dużo akcesoriów. Wraz z pokryciem podstawowym można kupić gąsiory, blachy koszowe, obróbki okapowe i wiatrownice. Oczywiście wszystkie te elementy może samodzielnie wykonać dekarz z tak samo wykończonej blachy płaskiej, ale będzie to bardziej czaso- i pracochłonne. Wymaga też od dekarzy doświadczenia.
Fabryczne obróbki są wyprodukowane z użyciem blach w dokładnie tych samych odcieniach kolorystycznych co blachodachówki modułowe. Dzięki ich zastosowaniu można uzyskać od producenta dodatkową, rozszerzoną gwarancję wydłużającą okres jej obowiązywania.
Jeśli chcemy, żeby nie tylko połacie dachu, ale również ich krawędzie wyglądały jak pokryte dachówkami, to wybierzmy taki model blachodachówki, do którego są produkowane wiatrownice modułowe o profilu blachodachówki. To małe elementy o długości jednego rzędu przetłoczonego wzoru. Każdy z nich ma nawiercone otwory, przez które przykręca się go do deski bocznej, a także zamek zapewniający połączenie z kolejnym elementem. Docięcia wymagają jedynie ostatnie elementy układane na szczycie połaci i schodzące się w kalenicy dachu. Ich krawędzie trzeba dopasować do długości i kąta nachylenia połaci. Ale większość gotowych wiatrownic to profile długości 2-6 m odpowiednio dogięte z blachy płaskiej wykończonej taką samą powłoką dekoracyjną jak arkusze albo panele blachodachówki. Obróbkę na szczycie połaci robi się, łącząc elementy wiatrownicy bocznej i górnej.
Na dachach wielospadowych można wykorzystać gotowe rynny koszowe. Aby oferta była uniwersalna, a obróbki wykorzystywane do różnych modeli blachodachówek i dachów o różnych kształtach i spadkach, producenci robią je w dwóch wariantach – płytkie i głębokie. Różnią się szerokością i sposobem wyprofilowania boków.
Wśród podstawowych obróbek blacharskich są także pasy nad- i podrynnowe oraz obróbki przyścienne, które stosuje się przy ścianach lukarn.
Do konkretnych modeli blachodachówki są również oferowane gąsiory do wykończenia kalenicy i grzbietów dachu. Choć niektóre z nich są tłoczone tak, że do złudzenia przypominają te układane z pojedynczych elementów na dachach krytych dachówkami, to w odróżnieniu od nich są dłuższe (mają 2-6 m). Gąsiory są dostępne w różnych wielkościach, aby stanowiły estetyczne wykończenie połaci, a nie dominujący na niej element.
Wykorzystywanie elementów systemowych pozwala zapewnić wysoki poziom estetyki dachu, ale przede wszystkim zyskać pewność starannie wykonanego pokrycia – bez zarysowań, opiłków metalicznych lub niedopasowanych elementów. Dużo łatwiej też zapobiec błędom popełnianym podczas wykonywania dachu. Ale gdyby podczas prac montażowych lub transportu powstały niewielkie uszkodzenia powłoki lakierniczej, koniecznie trzeba je zamalować (punktowo) specjalną farbą zaprawową w kolorze pokrycia. Można ją kupić u producenta pokrycia.
Akcesoria dachowe
Do tej grupy produktów zaliczają się wszelkie elementy funkcyjne, na przykład z kominkiem wentylacyjnym lub przejściem antenowym. Nie są wykonywane z takiej samej blachy, ani nie wykańcza się ich w taki sam sposób, ale są dopasowane kolorystycznie do pokrycia dachowego. Czasem nawet nie kupuje się ich u producenta pokrycia (na przykład zabezpieczeń przeciwśniegowych albo służących komunikacji po dachu), ale producent poleca kupienie konkretnego modelu u wytwórcy specjalizującego się w produkcji tego typu akcesoriów dachowych.
W ofercie niektórych producentów blachodachówek są również łaty stalowe, czyli profile, które można stosować jako zamiennik dla łat drewnianych przy montażu pokrycia. Produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubości 0,5-0,7 mm. Można wybrać rozmiar łat, czyli ich wysokość – 20, 32 i 55 mm – i szerokość – odpowiednio 65-91, 112 i 155 mm, a także długość z przedziału od 0,5 do 6 m.
Uzupełnieniem oferty są wkręty samowiercące do mocowania blachodachówki, a także folie dachowe, taśmy kominowe, kalenicowe i kołnierze uszczelniające. Warte uwagi są uszczelki o kształcie odpowiadającym profilowi blachy, zapobiegające przedostawaniu się pod pokrycie wody, śniegu bądź innych zanieczyszczeń.