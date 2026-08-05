Dach dwuspadowy czy czterospadowy - od czego zależy koszt?

Wybór rodzaju dachu należy do najważniejszych decyzji podejmowanych podczas projektowania domu. To właśnie konstrukcja dachu wpływa na ilość potrzebnego drewna, stopień skomplikowania więźby, powierzchnię pokrycia, ilość odpadów materiałowych oraz czas pracy dekarzy. Ostateczna cena zależy również od rodzaju pokrycia - dachówki ceramicznej, betonowej, blachodachówki czy blachy na rąbek, a także od lokalnych stawek robocizny.

Choć wielu inwestorów skupia się przede wszystkim na cenie pokrycia dachowego, w praktyce równie duży wpływ na koszt ma sama konstrukcja. Im więcej załamań połaci, naroży i elementów wymagających precyzyjnego wykonania, tym wyższy będzie koszt materiałów oraz pracy ekipy dekarskiej. Z tego względu prostsze dachy niemal zawsze okazują się bardziej ekonomiczne.

Czym różni się dach dwuspadowy od czterospadowego?

Dach dwuspadowy składa się z dwóch połaci nachylonych w przeciwnych kierunkach, które łączą się w kalenicy. To jedno z najstarszych i jednocześnie najprostszych rozwiązań stosowanych w budownictwie jednorodzinnym. Taka konstrukcja jest stosunkowo łatwa do wykonania, dobrze odprowadza wodę i śnieg oraz umożliwia wygodne zagospodarowanie poddasza użytkowego.

Dach czterospadowy, nazywany również kopertowym, posiada cztery połacie - dwie większe oraz dwie mniejsze, zastępujące tradycyjne ściany szczytowe. Budynek zyskuje dzięki temu bardziej elegancki i harmonijny wygląd, jednak sama konstrukcja staje się znacznie bardziej skomplikowana. Wymaga większej liczby elementów więźby, dokładniejszego wykonania oraz bardziej pracochłonnego montażu pokrycia.

Różnice nie dotyczą wyłącznie estetyki. Dach czterospadowy zwykle oznacza również mniejszą powierzchnię użytkową poddasza, ponieważ skosy pojawiają się ze wszystkich stron budynku.

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Ile kosztuje więźba dachowa?

Koszt wykonania więźby stanowi jedną z największych pozycji w budżecie przeznaczonym na dach. To od niej zależy stabilność całej konstrukcji oraz możliwość zastosowania konkretnego rodzaju pokrycia.

W przypadku prostego dachu dwuspadowego kompletna więźba wraz z materiałem i montażem kosztuje obecnie średnio od 180 do 280 zł za m² połaci dachowej. Dla domu z dachem o powierzchni około 200 m² oznacza to wydatek rzędu 36–56 tys. zł.

Znacznie droższa jest więźba dachu czterospadowego. Większa liczba krokwi narożnych, płatwi, słupów oraz elementów usztywniających sprawia, że koszt wykonania wynosi najczęściej 220–340 zł za m². Przy tej samej powierzchni połaci inwestor musi liczyć się z wydatkiem około 44–68 tys. zł.

Ile kosztuje pokrycie dachu w różnych technologiach?

Na ostateczny koszt wpływa również rodzaj pokrycia dachowego. Niektóre materiały lepiej sprawdzają się na prostych dachach, inne generują większe straty podczas docinania przy bardziej skomplikowanych konstrukcjach.

Blachodachówka

To jedno z najtańszych rozwiązań stosowanych w domach jednorodzinnych. Kompletny dach z blachodachówki wraz z montażem kosztuje obecnie około 180–320 zł za m². Na dachu czterospadowym należy jednak doliczyć większą ilość odpadów powstających podczas docinania arkuszy, co może zwiększyć koszt całej inwestycji o kilka lub nawet kilkanaście procent.

Blacha na rąbek

Nowoczesne pokrycia z blachy na rąbek są coraz częściej wybierane do domów o minimalistycznej architekturze. Łączny koszt materiału i wykonania wynosi zazwyczaj 250–450 zł za m². Najlepiej prezentują się na prostych dachach dwuspadowych, gdzie liczba połączeń jest niewielka, a montaż przebiega sprawniej.

Dachówka betonowa

To kompromis pomiędzy ceną a trwałością. Kompletny dach z dachówki betonowej kosztuje zwykle 250–450 zł za m². Materiał dobrze sprawdza się zarówno na dachach dwuspadowych, jak i czterospadowych, choć przy bardziej skomplikowanej geometrii rośnie ilość pracy związanej z docinaniem elementów.

Dachówka ceramiczna

To rozwiązanie uznawane za najbardziej prestiżowe i jednocześnie jedno z najtrwalszych. Kompleksowe wykonanie dachu z dachówki ceramicznej kosztuje obecnie około 350–650 zł za m². W przypadku dachów czterospadowych wyższy koszt wynika nie tylko z większej pracochłonności, ale również z konieczności zastosowania większej liczby dachówek skrajnych, gąsiorów oraz elementów wykończeniowych.

Który dach jest tańszy?

W zdecydowanej większości przypadków tańszym rozwiązaniem będzie dach dwuspadowy. Prosta konstrukcja oznacza mniejsze zużycie drewna, krótszy czas pracy cieśli i dekarzy oraz mniejszą ilość odpadów materiałowych. Różnice są szczególnie widoczne przy pokryciach wymagających docinania, takich jak dachówki czy blachodachówka.

Przy domu jednorodzinnym różnica pomiędzy prostym dachem dwuspadowym a czterospadowym może wynosić od kilkunastu do nawet ponad 40 tys. zł, w zależności od wielkości budynku, rodzaju pokrycia i stopnia skomplikowania projektu.

Dach dwuspadowy - zalety i wady

Największą zaletą dachu dwuspadowego jest jego prostota. Mniejsza liczba elementów konstrukcyjnych przekłada się na niższy koszt budowy oraz mniejsze ryzyko błędów wykonawczych. Dach tego typu zapewnia również więcej przestrzeni użytkowej na poddaszu, co ma duże znaczenie dla osób planujących urządzenie dodatkowych pokoi.

Nie oznacza to jednak, że rozwiązanie jest pozbawione wad. W domach z wysokimi ścianami szczytowymi dach dwuspadowy może być bardziej narażony na silne podmuchy wiatru. Dla części inwestorów minusem jest również prostszy wygląd budynku.

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Dach czterospadowy - zalety i wady

Dach czterospadowy od lat uchodzi za bardziej elegancki i reprezentacyjny. Dzięki braku ścian szczytowych bryła domu wydaje się bardziej proporcjonalna, a całość lepiej wpisuje się w klasyczną architekturę.

Konstrukcja taka jest również korzystna na terenach szczególnie narażonych na silne wiatry, ponieważ lepiej rozkłada działające na nią obciążenia. Trzeba jednak liczyć się z wyższymi kosztami wykonania oraz mniejszą powierzchnią użytkową poddasza.

Na czym nie warto oszczędzać?

Bez względu na wybrany rodzaj dachu nie warto ograniczać wydatków na jakość drewna konstrukcyjnego, membranę dachową, elementy wentylacyjne czy robociznę. Błędy popełnione podczas wykonywania więźby lub pokrycia mogą prowadzić do przecieków, problemów z wentylacją oraz kosztownych napraw już po kilku latach użytkowania.

Warto również pamiętać, że najtańszy materiał nie zawsze oznacza najniższy koszt całej inwestycji. Trwałość pokrycia, długość gwarancji oraz późniejsze koszty konserwacji często okazują się równie ważne jak cena zakupu.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

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