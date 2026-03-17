Dach dwuspadowy to pokrycie często występujące na naszych domach. Ładnie wykończony stanowi piątą elewację. Warto postawić na dach o prostych dużych połaciach, bo to pozwoli zdecydowanie zmniejszyć jego koszt. Zużyjemy mniej materiału, tańsza będzie również więźba.

Jeśli w dachu dodamy lukarny, liczne okna, zwłaszcza w zespoleniu, jego koszt będzie zdecydowanie wyższy. Istotnym czynnikiem jest także rodzaj materiału pokryciowego. Zobaczmy, ile kosztuje dach dwuspadowy oraz sama robocizna.

Koszt dachu dwuspadowego według inwestorów

W grupie budowlanej na Facebooku można znaleźć informacje o aktualnych kosztach wykonania dachu dwuspadowego. Przytoczone niżej wyceny są bardzo zróżnicowane, ponieważ dotyczą różnych dachów i zakresów robót.

Sławomir: 200 zł/m² – wiązary, membrana, kontrłaty, łaty, blacha i obróbki – bez rynien, wiązary zlecone, reszta praca własna

Jerzy: 360 zł/m² - więźba, deskowanie, papa, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna glazurowana, obróbki, instalacja odgromowa, rynny, okna dachowe, robocizna własna

Marcin: 550/m² - blachodachówka/rąbek click z kompletem obróbek, orynnowanie, obróbki kominów, podbitka, bez więźby, robocizna

Daniel: 550 zł m² - więźba, dachówka ceramiczna Creaton Simpla, rynny Galeco z maskownicami, obróbki komina, podbitka z płyt OSB 18 mm, ocieplenie ściany kolankowej, robocizna

Monika: materiał 60 000 zł, robocizna 30 000 zł, dach ok. 260 m², dachówka ceramiczna, własne drewno na więźbę

Magdalena: ponad 100 000 zł, w tym robocizna ok. 33 000 zł, dach 287 m², dachówka płaska betonowa

RC: 85 000 zł – dach 360 m² w Świętokrzyskiem, więźba, blachodachówka, obróbki, orynnowanie, robocizna

Mariola: 20 000 zł robocizna – dach 200 m², membrana, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna i rynny

Kat: 95 000 zł – dach 170 bm², więźba, konstrukcja stropu drewniana, pełne deskowanie, papa, dachówka cementowa, dwa okna dachowe, rynny, wyłaz, kominki wentylacyjne.

1 m² pokrycia dachu – cena 2026

Dach zajmuje dużą powierzchnię, więc bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego koszt cena materiału pokryciowego. Oto, ile trzeba zapłacić za 1 m² materiału na dach:

gont bitumiczny – ok. 20-50 zł

– ok. 20-50 zł blachodachówka stalowa – 50-90 zł

– 50-90 zł blacha na rąbek – 40-100 zł

– 40-100 zł dachówka ceramiczna – 60-150 zł

– 60-150 zł dachówka betonowa - 40-90 zł

- 40-90 zł łupek – 100-220 zł

Ile kosztuje dach dwuspadowy 100 m²?

Koszt wykonania dachu dwuspadowego o powierzchni około 100 m² w 2026 roku zależy od kilku kluczowych czynników: rodzaju pokrycia dachowego, cen materiałów, stawek robocizny, stopnia skomplikowania konstrukcji oraz lokalizacji inwestycji. Przy prostym dachu dwuspadowym można jednak wskazać orientacyjne widełki cenowe.

W 2026 roku łączny koszt materiałów i robocizny dla dachu dwuspadowego o powierzchni 100 m² wynosi przeciętnie:

od ok. 15 000 do 25 000 zł – w wariancie ekonomicznym (np. blacha trapezowa lub papa)

od ok. 25 000 do 40 000 zł – w standardzie popularnym (blachodachówka, gont bitumiczny, dachówka betonowa)

od ok. 40 000 do 70 000 zł i więcej – w przypadku dachu z dachówki ceramicznej lub rozwiązań premium

Co najbardziej wpływa na cenę dachu?

Na ostateczny koszt wykonania dachu dwuspadowego wpływają m.in.:

rodzaj pokrycia dachowego (blacha, dachówka betonowa, dachówka ceramiczna)

jakość i rodzaj więźby dachowej

liczba obróbek, kominów, okien dachowych i detali

lokalizacja budowy – w dużych miastach ceny mogą być nawet o 20–30% wyższe

Jaki jest koszt robocizny dachu dwuspadowego za m² w 2026?

Ekipy dekarskie oceniają koszt wykonania dachu zgodnie z jego skomplikowaniem oraz rodzajem materiału pokryciowego. Umawiając się na prace dekarskie, trzeba ustalić, co wchodzi w skład robocizny, np. czy obróbki i ułożenie orynnowania jest liczone osobno. Najwygodniej ustalić jedną ceną za metr kwadratowy.

Robocizna przy 1 m² dachu dwuspadowego wraz z łaceniem, membraną i obróbkami może kosztować od 70-80 zł w przypadku blachy, do 100-130 zł, gdy układane są dachówki.

W przypadku trudniejszych elementów małowymiarowych np. karpiówka, łupek za pracę dekarzy trzeba zapłacić nawet 150 zł/m².

Wycena dachu dwuspadowego

Przedstawiamy wyceny pokrycia dachu dwuspadowego przygotowane przez producentów najpopularniejszych materiałów: blachodachówki, dachówki betonowej i dachówki ceramicznej. Wyceny przygotowano na podstawie projektów domów z katalogu Muratora. Jako przykład wybraliśmy 2 projekty – dom mały i średniej wielkości o prostych dwuspadowych dachach. Podane koszty są w wersji netto.

Dach dwuspadowy - projekt M245 Trafna decyzja

Projekt domu M245 Trafna decyzja (etap II), autor arch. Ewa Dziewiątkowska

Powierzchnia użytkowa 79,9 m²

Powierzchnia dachu 114,88 m²

Kąt nachylenia dachu 40°

Wycena przygotowana przez firmę Galeco

1. Blachodachówka Brosa, powłoka Rough Matt, kolor grafitowy

Cena panelu - 42,90 zł

Panele blachodachówki - 7384,90 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 1642,80 zł

Całość pokrycia - 9027,70 zł

2. Modułowy panel na rąbek Grin Mod, powłoka GrenCoat Pural BT Mat, kolor grafitowy

Cena panelu - 55,10 zł

Panele blachodachówki - 8552 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 3715,15 zł

Całość pokrycia - 12 267,15 zł

i Autor: Galeco/ Materiały prasowe Blachodachówka modułowa Brosa

Pokrycie z dachówek ceramicznych

1. Wycenę przygotowała firma BMI

Braas Rubin 9V, antracyt

Cena dachówki podstawowej 9,74 zł/szt.

Dachówki podstawowe oraz uzupełniające - 14645,53 zł

Akcesoria (wraz z membraną dachową) - 1894,30 zł

Całość pokrycia - 16539,83 zł

Ceny netto z cennika BMI 2025 dla dystrybutorów handlowych. Aby uzyskać ostateczną wycenę pokrycia dachowego skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki Braas, gdyż każdy dystrybutor posiada własną politykę cenową.

2. Wycenę przygotowała firma Wienerberger

Płaska Orea 9, naturalna czerwień

Cena dachówki podstawowej 6,09 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 6711,18

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 10 863,89 zł

Całość pokrycia – 17 575,07 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową, 3 ławy kominiarskie oraz 3 okna dachowe.

i Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe

Wycenę przygotowała firma Wienerberger

Nowoczesna V9, antracytowa matowa angoba

Cena dachówki 8,55 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 8661,15 zł,

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 11 735,77 zł

Całość pokrycia – 20396,92 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową, 3 ławy kominiarskie oraz 3 okna dachowe.

i Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe

Dach dwuspadowy -projekt EC317a - Dom oszczędny

Projekt domu EC317a - Dom oszczędny - wariant I (z wentylacją i rekuperacją), autor: arch. Piotr Lewandowski

Powierzchnia użytkowa 141,7 m²

Powierzchnia dachu 237,81 m²

Kąt nachylenia dachu 31º

Wycena przygotowana przez firmę Galeco

1. Blachodachówka Brosa, powłoka Rough Matt, kolor grafitowy

Cena panelu - 42,90 zł

Panele blachodachówki - 13 127 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 2599,60 zł

Całość pokrycia - 15 726,60 zł

2. Modułowy panel na rąbek Grin Mod, powłoka GrenCoat Pural BT Mat, kolor grafitowy

Cena panelu - 55,10 zł

Panele blachodachówki - 17 798,80 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 5491,20 zł

Całość pokrycia - 23 290 zł

Pokrycie z dachówek betonowych

Wycenę przygotowała firma BMI, płaska Braas Teviva Cisar, grafit

Cena dachówki 9,17 zł/szt.

Dachówki podstawowe i uzupełniające - 25984,79 zł

Akcesoria (wraz z membraną dachową) - 4233,96 zł

Całość pokrycia - 30218,75 zł

Ceny netto z cennika BMI 2025 dla dystrybutorów handlowych. Aby uzyskać ostateczną wycenę pokrycia dachowego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki Braas, gdyż każdy dystrybutor posiada własną politykę cenową

Pokrycie z dachówek ceramicznych

Wycenę przygotowała firma Wienerberger,

1. Płaska Orea 9, naturalna czerwień

Cena dachówki 6,09 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 14 140,98 zł

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 9517,26 zł

Całość pokrycia – 23 658,24 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową oraz 2 okna dachowe.

2. Nowoczesna V9, antracytowa matowa angoba

Cena dachówki 8,55 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 18 254,25 zł,

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 10 340,11 zł

Całość pokrycia – 28 594,36 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową oraz 2 okna dachowe.

