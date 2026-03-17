Dach dwuspadowy - cena w 2026. Ile kosztuje dach dwuspadowy 100 m², ile m²? Ile kosztuje m² robocizny dachu?

Anna Kazimierowicz
2026-03-17 9:27

Dach dwuspadowy to jeden z najczęściej wybieranych typów pokrycia w polskim budownictwie – prosty, trwały i zwykle tańszy niż bardziej skomplikowane konstrukcje. W 2026 roku ceny materiałów i robocizny rosną, choć tempo tych podwyżek jest bardziej umiarkowane niż w latach ubiegłych, ale dzięki właściwemu doborowi pokrycia i planowaniu można znacząco zoptymalizować budżet. Ile kosztuje dach dwuspadowy o powierzchni 100 m² i jakie czynniki najbardziej wpływają na końcową cenę?

Dach dwuspadowy

i

Autor: Tomasz Zakrzewski, projekt: Robert Skitek/RS+, współpraca: Jarosław Zieliński Prosta bryła domu z dachem spadzistym bez okapów zazwyczaj nie ma tradycyjnych proporcji, ale za to wygodne poddasze. Można ją funkcjonalnie uzupełnić mniejszymi bryłami przekrytymi dachem płaskim i zamontować w nim okna połaciowe - nie wszystkie muszą być połączone z kolankowymi

Dach dwuspadowy to pokrycie często występujące na naszych domach. Ładnie wykończony stanowi piątą elewację. Warto postawić na dach o prostych dużych połaciach, bo to pozwoli zdecydowanie zmniejszyć jego koszt. Zużyjemy mniej materiału, tańsza będzie również więźba.

Jeśli w dachu dodamy lukarny, liczne okna, zwłaszcza w zespoleniu, jego koszt będzie zdecydowanie wyższy. Istotnym czynnikiem jest także rodzaj materiału pokryciowego. Zobaczmy, ile kosztuje dach dwuspadowy oraz sama robocizna.

Koszt dachu dwuspadowego według inwestorów

W grupie budowlanej na Facebooku można znaleźć informacje o aktualnych kosztach wykonania dachu dwuspadowego. Przytoczone niżej wyceny są bardzo zróżnicowane, ponieważ dotyczą różnych dachów i zakresów robót.

  • Sławomir: 200 zł/m² – wiązary, membrana, kontrłaty, łaty, blacha i obróbki – bez rynien, wiązary zlecone, reszta praca własna
  • Jerzy: 360 zł/m² - więźba, deskowanie, papa, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna glazurowana, obróbki, instalacja odgromowa, rynny, okna dachowe, robocizna własna
  • Marcin: 550/m² - blachodachówka/rąbek click z kompletem obróbek, orynnowanie, obróbki kominów, podbitka, bez więźby, robocizna
  • Daniel: 550 zł m² - więźba, dachówka ceramiczna Creaton Simpla, rynny Galeco z maskownicami, obróbki komina, podbitka z płyt OSB 18 mm, ocieplenie ściany kolankowej, robocizna
  • Monika: materiał 60 000 zł, robocizna 30 000 zł, dach ok. 260 m², dachówka ceramiczna, własne drewno na więźbę
  • Magdalena: ponad 100 000 zł, w tym robocizna ok. 33 000 zł, dach 287 m², dachówka płaska betonowa
  • RC: 85 000 zł – dach 360 m² w Świętokrzyskiem, więźba, blachodachówka, obróbki, orynnowanie, robocizna
  • Mariola: 20 000 zł robocizna – dach 200 m², membrana, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna i rynny
  • Kat: 95 000 zł – dach 170 bm², więźba, konstrukcja stropu drewniana, pełne deskowanie, papa, dachówka cementowa, dwa okna dachowe, rynny, wyłaz, kominki wentylacyjne.

Dofinansowanie do wymiany dachu – jak je uzyskać?

1 m² pokrycia dachu – cena 2026

Dach zajmuje dużą powierzchnię, więc bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego koszt cena materiału pokryciowego. Oto, ile trzeba zapłacić za 1 m² materiału na dach:

  • gont bitumiczny – ok. 20-50 zł
  • blachodachówka stalowa – 50-90 zł
  • blacha na rąbek – 40-100 zł
  • dachówka ceramiczna – 60-150 zł
  • dachówka betonowa - 40-90 zł
  • łupek – 100-220 zł

Dachówka ceramiczna – cena za m². Ile kosztuje dachówka wypalana z gliny?

Ile kosztuje dach dwuspadowy 100 m²?

Koszt wykonania dachu dwuspadowego o powierzchni około 100 m² w 2026 roku zależy od kilku kluczowych czynników: rodzaju pokrycia dachowego, cen materiałów, stawek robocizny, stopnia skomplikowania konstrukcji oraz lokalizacji inwestycji. Przy prostym dachu dwuspadowym można jednak wskazać orientacyjne widełki cenowe.

W 2026 roku łączny koszt materiałów i robocizny dla dachu dwuspadowego o powierzchni 100 m² wynosi przeciętnie:

  • od ok. 15 000 do 25 000 zł – w wariancie ekonomicznym (np. blacha trapezowa lub papa)
  • od ok. 25 000 do 40 000 zł – w standardzie popularnym (blachodachówka, gont bitumiczny, dachówka betonowa)
  • od ok. 40 000 do 70 000 zł i więcej – w przypadku dachu z dachówki ceramicznej lub rozwiązań premium

Co najbardziej wpływa na cenę dachu?

Na ostateczny koszt wykonania dachu dwuspadowego wpływają m.in.:

  • rodzaj pokrycia dachowego (blacha, dachówka betonowa, dachówka ceramiczna)
  • jakość i rodzaj więźby dachowej
  • liczba obróbek, kominów, okien dachowych i detali
  • lokalizacja budowy – w dużych miastach ceny mogą być nawet o 20–30% wyższe

Jaki jest koszt robocizny dachu dwuspadowego za m² w 2026?

Ekipy dekarskie oceniają koszt wykonania dachu zgodnie z jego skomplikowaniem oraz rodzajem materiału pokryciowego. Umawiając się na prace dekarskie, trzeba ustalić, co wchodzi w skład robocizny, np. czy obróbki i ułożenie orynnowania jest liczone osobno. Najwygodniej ustalić jedną ceną za metr kwadratowy.

Robocizna przy 1 m² dachu dwuspadowego wraz z łaceniem, membraną i obróbkami może kosztować od 70-80 zł w przypadku blachy, do 100-130 zł, gdy układane są dachówki.

W przypadku trudniejszych elementów małowymiarowych np. karpiówka, łupek za pracę dekarzy trzeba zapłacić nawet 150 zł/m².

Wycena dachu dwuspadowego

Przedstawiamy wyceny pokrycia dachu dwuspadowego przygotowane przez producentów  najpopularniejszych materiałów: blachodachówki, dachówki betonowej i dachówki ceramicznej. Wyceny przygotowano na podstawie projektów domów z katalogu Muratora. Jako przykład wybraliśmy 2 projekty – dom mały i średniej wielkości o prostych dwuspadowych dachach. Podane koszty są w wersji netto.

Zobacz inne polecane projekty domów z katalogu Muratora:

Dach dwuspadowy - projekt M245 Trafna decyzja

Projekt domu M245 Trafna decyzja (etap II), autor arch. Ewa Dziewiątkowska

Powierzchnia użytkowa 79,9 m²

Powierzchnia dachu 114,88 m²

Kąt nachylenia dachu 40°

Projekt M245

i

Projekt M245 Trafna decyzja (etap II), arch. Ewa Dziewiątkowska Projekt domu M245 Trafna decyzja (etap II)

Wycena przygotowana przez firmę Galeco

1. Blachodachówka Brosa, powłoka Rough Matt, kolor grafitowy

Cena panelu - 42,90 zł

Panele blachodachówki - 7384,90 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 1642,80 zł

Całość pokrycia - 9027,70 zł

2. Modułowy panel na rąbek Grin Mod, powłoka GrenCoat Pural BT Mat, kolor grafitowy

Cena panelu - 55,10 zł

Panele blachodachówki - 8552 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 3715,15 zł

Całość pokrycia - 12 267,15 zł

Blachodachówka modułowa Brosa

i

Pokrycie z dachówek ceramicznych

1. Wycenę przygotowała firma BMI

Braas Rubin 9V, antracyt

Cena dachówki podstawowej 9,74 zł/szt.

Dachówki podstawowe oraz uzupełniające - 14645,53 zł

Akcesoria (wraz z membraną dachową) - 1894,30 zł

Całość pokrycia - 16539,83 zł

Ceny netto z cennika BMI 2025 dla dystrybutorów handlowych. Aby uzyskać ostateczną wycenę pokrycia dachowego skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki Braas, gdyż każdy dystrybutor posiada własną politykę cenową.

2. Wycenę przygotowała firma Wienerberger

Płaska Orea 9, naturalna czerwień

Cena dachówki podstawowej 6,09 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 6711,18

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 10 863,89 zł

Całość pokrycia – 17 575,07 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową, 3 ławy kominiarskie oraz 3 okna dachowe.

Orea 9, naturalna czerwień

i

Wycenę przygotowała firma Wienerberger

Nowoczesna V9, antracytowa matowa angoba

Cena dachówki 8,55 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 8661,15 zł,

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 11 735,77 zł

Całość pokrycia – 20396,92 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową, 3 ławy kominiarskie oraz 3 okna dachowe.

Dachówka ceramiczna V9

i

Dach dwuspadowy -projekt EC317a - Dom oszczędny

Projekt domu EC317a - Dom oszczędny - wariant I (z wentylacją i rekuperacją), autor: arch. Piotr Lewandowski

Powierzchnia użytkowa 141,7 m²

Powierzchnia dachu 237,81 m²

Kąt nachylenia dachu 31º

Projekt EC317a

i

EC317a - Dom oszczędny - wariant I (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją), arch. Piotr Lewandowski Projekt domu EC317a - Dom oszczędny - wariant I (z wentylacją i rekuperacją)

Wycena przygotowana przez firmę Galeco

1. Blachodachówka Brosa, powłoka Rough Matt, kolor grafitowy

Cena panelu - 42,90 zł

Panele blachodachówki - 13 127 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 2599,60 zł

Całość pokrycia - 15 726,60 zł

2. Modułowy panel na rąbek Grin Mod, powłoka GrenCoat Pural BT Mat, kolor grafitowy

Cena panelu - 55,10 zł

Panele blachodachówki - 17 798,80 zł

Obróbki blacharskie i akcesoria - 5491,20 zł

Całość pokrycia - 23 290 zł

Pokrycie z dachówek betonowych

Wycenę przygotowała firma BMI, płaska Braas Teviva Cisar, grafit

Cena dachówki 9,17 zł/szt.

Dachówki podstawowe i uzupełniające - 25984,79 zł

Akcesoria (wraz z membraną dachową) - 4233,96 zł

Całość pokrycia - 30218,75 zł

Ceny netto z cennika BMI 2025 dla dystrybutorów handlowych. Aby uzyskać ostateczną wycenę pokrycia dachowego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki Braas, gdyż każdy dystrybutor posiada własną politykę cenową

Pokrycie z dachówek ceramicznych

Wycenę przygotowała firma Wienerberger, 

1. Płaska Orea 9, naturalna czerwień

Cena dachówki 6,09 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 14 140,98 zł

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 9517,26 zł

Całość pokrycia – 23 658,24 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową oraz 2 okna dachowe.

2. Nowoczesna V9, antracytowa matowa angoba

Cena dachówki 8,55 zł/szt.

Dachówki podstawowe – 18 254,25 zł,

Dachówki uzupełniające i akcesoria – 10 340,11 zł

Całość pokrycia – 28 594,36 zł

Pokrycie obejmuje poza niezbędnymi akcesoriami także membranę dachową oraz 2 okna dachowe.

