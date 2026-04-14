Fakty i mity na temat dachówek ceramicznych i betonowych

Fakt: dachówki ceramiczne lub betonowe do każdego domu

Kiedyś dachówki ceramiczne kojarzyły się budownictwem tradycyjnym, wręcz stylowym. Dachówkami ceramicznymi kryto dwory, kościoły, pałace. Dachówki betonowe były tanie, wykorzystywali je inwestorzy z mniej zasobnym portfelem, stosowano je na budynkach gospodarczych.

Obecnie nie ma różnic w możliwości zastosowania obu rodzajów dachówek. Mają piękne, różnorodne wzory, modne kolory, są świetnie wykończone. Wzory faliste, nawiązujące do tradycyjnych esówek rzeczywiście dobrze się prezentują na dachach domów w stylu dworkowym. Można wymienić tu dachówkę ceramiczną Rubin 13V albo betonową Bałtycką marki Braas. Dachówki płaskie, na przykład ceramiczna Turmalin lub betonowa Teviva marki Braas, dobrze wyglądają zarówno na budynkach o architekturze tradycyjnej, jak i nowoczesnych stodołach.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Turmalin, kolor szary

Fakt: większy wybór wzorów i kolorów jest w ofercie dachówek ceramicznych

Generalnie można tak powiedzieć, choć trzeba zaznaczyć, że dachówki betonowe są produkowane w najpopularniejszych i najmodniejszych wzorach płaskich i falistych, a także kolorach. Jeśli chcemy taki dach, znajdziemy odpowiednie dachówki zarówno w ofercie ceramicznych, jak i betonowych - czerwone, brązowe, szare i czarne, w wersji falistej lub płaskiej. W ofercie dachówek ceramicznych znajdziemy bardziej zróżnicowane modele i więcej odcieni kolorów.

Bogactwo oferty dachówek ceramicznych wynika z o wiele dłuższej ich historii. W różnych regionach Europy i świata od wielu stuleci produkowano dachówki o charakterystycznych miejscowych wzorach. Dachówki betonowe są znane od połowy XIX w. i dopiero od kilkudziesięciu lat trwa ich unowocześnianie, tak żeby dorównywały ceramicznym.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Rubin 9V, kolor łupkowy

Mit: dachówki betonowe są brzydsze od ceramicznych

Patrząc na dach trudno jest stwierdzić, czy znajdują się na nim dachówki ceramiczne, czy betonowe. Bardzo dawno temu tak było, zwłaszcza gdy dachówki betonowe miały surową powierzchnię. Obecnie dachówki z betonu wykańcza się powłokami dekoracyjnymi nakładanymi w kilku warstwach. Na przykład dachówki betonowe Bałtycka i Teviva marki Braas są pokrywane powłoką Cisar. Jej pierwsza warstwa jest drobnoziarnista i ma za zadanie nadać dachówkom gładkość. Druga to nanoszona dwukrotnie powłoka akrylowa Lumino, która zapewnia powierzchni kolor i połysk. Tak zabezpieczone dachówki betonowe są odporne na zabrudzenia i porastanie mchem, a także na działanie czynników atmosferycznych: deszczu, wiatru, mrozu, promieni UV.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Rubin 13V, kolor antracytowy. Dachówki Braas są odporne na trudne warunki atmosferyczne, takie jak burze, wiatr i grad

Fakt: dachówki betonowe są cięższe od ceramicznych

Tak, ale wynika to z większego rozmiaru pojedynczych dachówek betonowych. Są one większe od ceramicznych, mają bardziej zbliżony do kwadratu format. Często stanowią na przykład element z dwoma falami albo zestawienie dwóch wąskich karpiówek. Duża waga pokrycia dachowego wymaga odpowiedniej podkonstrukcji, ale sama w sobie jest zaletą. Ciężkie pokrycie dachowe dobrze leży na połaci, jest odporne na silne wiatry i uszkodzenia mechaniczne, na przykład od gradu.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka ceramiczna Braas Opal, kolor antracytowy

Fakt: dachówki ceramiczne są droższe od betonowych

Jest to związane z technologią produkcji obu rodzajów dachówek. Proces wypalania ceramiki w piecach gazowych jest znacznie droższy od suszenia elementów betonowych. Na koszt dachówek mają wpływ również powłoki wykończeniowe.

Oceniając koszt pokrycia dachowego, należy patrzeć na koszt 1 m2, a nie pojedynczych dachówek. Dachówki betonowe są większe od ceramicznych, więc na 1 m2 dachu potrzeba mniej elementów. Przykładowo betonowych 9-10, a ceramicznych – 10-12 sztuk. Ale na przykład ceramiczne karpiówki są bardzo małe, więc na 1 m2 dachu potrzeba 30-40 elementów. Taki dach będzie droższy (i cięższy) od betonowego.

i Autor: Braas / BMI Polska/ Materiały prasowe Dachówka betonowa Braas Teviva, kolor grafitowy

Mit: dachówki ceramiczne są trwalsze od betonowych

Oba rodzaje materiałów są równie trwałe. Pokrycie z takich dachówek przetrwa ponad 100 lat. Wpływa na to fakt, że ceramika jest wypalana w bardzo wysokiej temperaturze, a beton prasowany i powoli suszony. Co więcej, dachówki betonowe z wiekiem zyskują na twardości. Potwierdzają to bardzo długie gwarancje udzielane przez producentów. Na przykład firma BMI udziela na dachówki obu rodzajów marki Braas 30 lat gwarancji.