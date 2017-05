Fuga do płytek. Jak wybrać dobrą zaprawę do fugowania?

Fuga do gresu i klinkieru

Fugi do gresu i klinkieru - takie płytki spoinuje się przeważnie zwykłymi zaprawami cementowymi lub masami epoksydowymi. Są one uniwersalne i dobrze sprawdzają się w przypadku wszystkich typów płytek, z wyjątkiem tych z kamienia podatnego na odbarwienia. Pojawiają się jednak fugi specjalnie przeznaczone do płytek o małej nasiąkliwości, a więc właśnie do gresu, klinkieru, mozaiki szklanej, betonu architektonicznego, kamionki, sztucznego kamienia. Mają większą elastyczność niż tradycyjne zaprawy. Szczególnie warto takich fug używać do płytek klinkierowych, gdy układamy je na zewnątrz domu. Nie zawierają wapna, więc nie przyczynią się do powstawania na klinkierze białych nalotów zwanych wysoleniami.

Fuga do kamienia

Płytki kamienne można spoinować tradycyjnymi fugami – białymi i kolorowymi, pod warunkiem że dany kamień nie jest podatny na przebarwienia. Ulega im na przykład marmur. Do fugowania okładzin marmurowych będzie więc potrzebna specjalna masa zawierająca biały cement lub tras, które takich przebarwień nie powodują, albo tradycyjna masa, ale konieczne w kolorze białym. Masy do marmuru można układać także na zewnątrz.

Kolor fugi

Kolor fugi choć zwykle to pierwsze kryterium przy wyborze zaprawy do spoinowania, nie powinien być najważniejszy. Producenci oferują fugi w bardzo różnych kolorach. W zależności od rodzaju zaprawy wybór może być większy lub mniejszy. Dostępny zestaw barw prezentowany jest na specjalnych próbnikach, trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze odpowiadają one kolorom rzeczywistym gotowej spoiny. Trzeba też pamiętać, że niektóre pigmenty wchodzące w skład zaprawy mogą brudzić płytki.

Zaprawa do spoinowania: szerokość fugi

Szerokość fugi dobiera się nie tylko ze względów estetycznych. Spoiny umożliwiają płytkom swobodne odkształcanie, dzięki czemu te nie pękają i nie odpadają. Fugi między płytkami ułożonymi wewnątrz domu mogą być wąskie, te wykonywane na zewnątrz – na tarasie czy balkonie – powinny mieć szerokość co najmniej 4 mm. Szerokość fugi jest też uzależniona od wielkości płytek. Do płytek dużych ze względu na większe odkształcenia lepiej stosować szerokie spoiny. Przed zakupem trzeba zapoznać się z informacjami na opakowaniu, są bowiem zaprawy przeznaczone wyłącznie do wykonywania spoin grubości od 1 do 6 mm (cienkich), są inne o zakresie od 4 do 16 mm (do spoin szerokich). Są też takie o bardziej uniwersalnym zastosowaniu: nadają się do wypełnienia spoin szerokości od 3 do 20, a nawet do 30 mm.

Fugi na zewnątrz domu i na ogrzewanie podłogowe

Częste zmiany temperatury to zjawisko typowe dla posadzek ułożonych na podłożu ogrzewanym lub w miejscach nasłonecznionych na zewnątrz budynku – na schodach, tarasach, balkonach. W ich efekcie płytki wciąż wykonują niewielkie ruchy. Niewielkie, ale na tyle duże, żeby mogły spowodować pękanie płytek, gdy jedna zacznie napierać na drugą lub na ściany.

Fugi wysokoelastyczne

Dlatego ważne jest, aby przyklejać je i fugować zaprawami zachowującymi wysoką elastyczność. Takie zaprawy przydadzą się także do spoinowania okładzin na podłożu odkształcalnym, na przykład z płyt wiórowych. Fugi wysokoelastyczne nie zniszczą się pod wpływem odkształceń okładziny, co spotkałoby ich sztywniejsze siostry przeznaczone do wnętrz. Zawierają bowiem dodatki polimerowe, które nie tylko poprawiają ich elastyczność, ale również zwiększają odporność na różne czynniki atmosferyczne (możemy także uelastycznić zwykłą zaprawę, dodając do masy specjalny środek polimerowy).

Fugi epoksydowe i epoksydowo-poliuretanowe

Ponadto fugi do stosowania na zewnątrz muszą być mrozoodporne i charakteryzować się zmniejszoną nasiąkliwością (klasa CG2 W). Obecnie niemal połowa fug dostępnych na rynku ma takie właściwości. Najsurowsze wymagania stawia się masom do spoinowania płytek w basenach. Powinny to być fugi epoksydowe i epoksydowo-poliuretanowe. Są to drogie, dwu- lub trójskładnikowe masy. Ponieważ są odporne na chemikalia, warto je też stosować w garażach. Ich dodatkową zaletą jest to, że nie wymagają rozrabiania wodą – są sprzedawane jako gotowe gęstoplastyczne masy.

Zazwyczaj mogą z powodzeniem zastąpić klej do płytek. Fugi epoksydowe znacznie lepiej nadają się do spoinowania okładzin na podłożach odkształcalnych niż inne. Choć tamte są wystarczająco elastyczne, epoksydowe znacznie górują nad nimi pod względem trwałości i wytrzymałości na zginanie lub ściskanie. Dla przykładu – elastyczne zaprawy cementowe maja odporność na zginanie nie mniejszą niż 3,5 N/mm2, a epoksydowe – minimum 50 N/mm2. Są też ponad dwukrotnie odporniejsze na ścieranie.