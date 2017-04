Beton architektoniczny. Pomysły na wnętrza z betonem w industrialnym stylu

Jak powstaje beton architektoniczny

Architektonicznym jest on właściwie tylko z nazwy. To zwyczajny beton klasy nie niższej niż C 30/35, z tym że użyty nie tylko do celów konstrukcyjnych, ale też dekoracyjnych. Elementy z betonu architektonicznego produkuje się metodą natrysku specjalnej mieszanki betonowej do form. Te mogą mieć dowolny kształt. One też zapewniają fakturę powierzchni lub jej wzór. Mieszanka może być barwiona w masie pigmentami naturalnymi lub sztucznymi, dzięki czemu płyty z betonu nie zawsze muszą być szare. Powierzchnia betonu architektonicznego, zależnie od rodzaju użytej mieszanki bywa albo gładka, albo porowata. Producenci starają się stosować mieszanki o jak najmniejszym ciężarze objętościowym, aby elementy były w miarę wygodne w montażu.

Płyty z betonu architektonicznego

Są produkowane z masy cementowo-piaskowej wzmocnionej włóknami szklanymi w technologii HPC (High Performance Concrete) lub VHCT (Very High Concrete Technology). Pod względem parametrów wytrzymałościowych (na ściskanie i zginanie) znacznie przewyższają zwykły beton. Dzięki temu można wykonać mocne i trwałe elementy o grubości najczęściej 2-3 cm. Beton najlepszej jakości pozwala wykonać płyty o grubości tylko 1 cm. Są one zbliżone gabarytami do płytek ceramicznych. Do ich produkcji używa się cementu białego lub szarego.

Beton architektoniczny: parametry płyt

Płyty są niepalne, odporne na ścieranie, nie pylą. Elementy z dodatkami zapobiegającymi wchłanianiu wody mają nasiąkliwość do 1,5%, mogą być więc stosowane w pomieszczeniach wilgotnych bez konieczności impregnacji. Płyty najczęściej mają kształt prostokąta lub kwadratu, ale mogą być też wielobokami. Mają duże rozmiary. Najpopularniejszy to 60 lub 80 x 100 i 60 lub 80 x 120 cm, ale znajdziemy też płyty o wymiarach nawet 100 x 200 cm. Pojawiają się także małe płyty, na przykład 30 x 30 lub 30 x 60 cm. Na zamówienie można wykonać dowolny wymiar. Płyty betonowe są ciężkie. Przeciętnej wielkości element waży co najmniej 15-20 kg, bardzo duże – ponad 50 kg, największe – blisko 100 kg. Płyty są kształtowane w formach. Ich brzeg może być ostro cięty lub zaoblony. Najczęściej mają pełną powierzchnię. Niektóre modele mają wykonane w narożnikach otwory do mocowania.

Rodzaje betonu architektonicznego

W sprzedaży spotkasz wyroby z trzech rodzajów betonu:

zwykłego – klasy C 30/37, drobnoziarnistego, zbrojonego włóknami polipropylenowymi – wykonuje się z niego płyty okładzinowe; drobnoziarnistego, zbrojonego włóknem szklanym (GRC) – wykonuje się z niego cienkie elementy o mniejszej masie i większej gładkości. Używany jest między innymi do produkcji blatów kuchennych.

Beton nie musi być szary

Na rynku są dostępne płyty z betonu architektonicznego w wielu odcieniach szarości: niemal białym, jasnoszarym, cementowym, ciemnoszarym, stalowym, antracytowym, węglowym. Ich powierzchnia może być gładzona, szlifowana, śrutowana, naturalnie chropowata, porowata, pełna albo z niewielkimi naturalnymi zagłębieniami. Niektóre kolekcje obejmują modele łączące kilka odcieni koloru tak, że na przykład w zagłębieniach beton jest znacznie ciemniejszy niż na powierzchni i tworzy nieregularny wzór.

Beton architektoniczny we wnętrzu: zalety i wady

Beton taki jest z pewnością ładnym i trwałym materiałem wykończeniowym w aranżacji wnętrz. Wykazuje dużą odporność na wodę, zarysowania, nie blaknie, a poza tym w każdej chwili można go pomalować (o ile jego szarość zdąży się opatrzyć). Ma jednak i minusy. Elementy z takiego betonu są dosyć ciężkie (płyty ważą od 10 do 50 kg), więc mogą być mocowane tylko do podłoży o wystarczającej nośności. Z drugiej jednak strony duża masa wpływa na poprawę komfortu akustycznego. Ciężki beton będzie dobrze izolował przed przenikaniem dźwięków z pomieszczenia do pomieszczenia.

Wyroby z betonu architektonicznego

Z betonu architektonicznego wytwarzane są:

płyty okładzinowe do ścian [60x60 cm, 90x60 cm, 120x60 cm],

dekory strukturalne,

blaty kuchenne i łazienkowe,

stopnie schodów,

brodziki prysznicowe i umywalki,

meble

Montaż płyt z betonu architektonicznego

Producenci dopuszczają klejenie płyt do podłoża za pomocą klejów do płytek ceramicznych i betonu. Do montażu płyt na ścianach trzeba wybrać klej klasy C2T o podwyższonej przyczepności i zmniejszonym spływie. Do mocowania jasnych płyt należy używać przezroczystego lub białego kleju do marmuru albo innego kamienia. Może to być też elastyczny klej do płytek ceramicznych klasy S1, a gdy płyty są wyjątkowo równych wymiarów (dotyczy to głównie grubości) a podłoże jest gładkie, można zastosować polimerowy klej montażowy w kartuszu. Przy montażu betonu architektonicznego na klej ważne jest aby podłoże było przyczepne. Nie powinno być na ścianie warstwy farby, gładzi lub tapety. Dodatkowo zaleca się pomalować podłoże gruntem szczepnym.

Niektóre płyty z betonu architektonicznego mają w narożach nawiercone otwory i można je łączyć z murem przy użyciu wkrętów. Chodzi tu jednak przede wszystkim o efekt wizualny, a nie solidność zamocowania. Montowanie płyt z betonu architektonicznego mechaniczne za pomocą kotew do betonu lub wkrętów - element mocujący jest zagłębiony w płycie. Najczęściej zasłania się go zaślepką wklejaną w tym miejscu. Zaślepka może być zlicowana z płytą bądź umieszczona również na pewnej głębokości w stosunku do płaszczyzny płyty. Po wykonaniu okładziny ściennej z betonu architektonicznego zaleca się jej zaimpregnowanie.

Beton nie tylko do zimnych aranżacji wnętrz

Beton to bardzo wdzięczny materiał o ciekawej, zaskakującej fakturze. Od jakiegoś czasu stał się bardzo modny we wnętrzach, ponieważ daje dużo możliwości aranżacyjnych, pasuje do wnętrz ciepłych, jak i zimnych w zależności od materiałów i kolorów, z jakim go zestawimy. Beton pasuje również doskonale do wnętrz nowoczesnych. Ciekawa, surowa faktura w połączeniu z gładką powierzchnią tworzy silny kontrast.

Beton architektoniczny w łazience, salonie i kuchni

Beton jest nietuzinkowy, modny i wbrew powszechnym opiniom - bardzo dekoracyjny. Beton architektoniczny to sposób nie tylko na wyjątkowe wykończenie ścian w nowoczesnych i minimalistycznych wnętrzach. Sprawdzi się na kuchennych blatach, zlewach, a nawet w łazience. Beton architektoniczny można zastosować w płytach o różnych formatach i kolorach. Oprócz klasycznych rozwiązań dostępne są też produkty flexi, który umożliwiają stworzenie na ścianach zupełnie nowych form - to propozycja dla prawdziwych indywidualistów. Beton architektoniczny sprawdzi się w łazienkach zamiast płytek. Przyzwyczajeni do tego, że w łazienkach zazwyczaj kładziemy glazurę, stosując beton w zestawieniu z dużym lustrem i meblami z lakierowanego na biało MDF-u stwarzamy nowy wymiar łazienki oraz efekt zaskoczenia. Również bardzo ciekawie beton prezentuje się na kominkach w salonie. W obecnej chwili możemy stosować go praktycznie wszędzie: zlewozmywaki, blaty kuchenne i łazienkowe, umywalki czy wanny (odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią).