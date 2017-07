Remont kuchni - Jak się przygotować? Ile to kosztuje?

Innym sposobem na odświeżenie ściany lub podłogi w kuchni jest naklejenie nowych płytek na stare. Jest to metoda stosowana, kiedy nie opłaca się kuć starej nawierzchni, a jest ona dosyć wytrzymała aby unieść ciężar nowej powłoki. Przyda się również w momencie kiedy zależy nam na czasie, a remont kuchni musi być skończony na wczoraj. Przed położeniem nowej warstwy płytek należy oczyścić i usunąć wszystkie odstające elementy, następnie pokryć powierzchnię specjalnym gruntem, który zwiększy przyczepność nowej warstwy płytek ceramicznych.

Kiedy ściany i podłoga zyskały zupełnie nowy blask czas na meble kuchenne. Chcąc odświeżyć ich wygląd można wymienić fronty szafek na nowe. Jeżeli wymiana frontów okaże się zbyt dużym kosztem, zawsze można zmienić ich kolor za pomocą dekoracyjnej farby renowacyjnej. Jeżeli malowanie wykonamy dokładnie i starannie, efekt będzie zdumiewający. Stara kuchnia stanie się zupełnie jak nowa.

Teraz wystarczy przyjrzeć się detalom i zaopatrzyć kuchnię w nowe oświetlenie i dodatki. Dla odświeżenia wyglądu kuchni dobrze jest wymienić lampę na suficie i zamontować oświetlenie Led pod szafkami. Jest to prosta czynność, którą wykonamy we własnym zakresie, a potrzebne akcesoria zakupimy w każdym markecie budowlanym. Nowy czajnik, kilka zgrabnych bibelotów, ozdobny dozownik na płyn do naczyń i doniczki z ziołami. Szybka metamorfoza ukończona.

Kuchnię odświeżono dzięki pobieleniu ścian i drewnianej podłogi. Została utrzymana w stylu eklektycznym, ktory bardzo pasuje do charakteru domu. Fot: Ewa Miklaszewska

Koszty remontu kuchni w domu i w bloku

Kiedy remont kuchni przewiduje prace wyburzeniowe i będzie dużo śmieci, trzeba zastanowić się nad ich utylizacją. Jak sobie radzą z gruzami inni nieodpowiedzialni remontujący widać po przydrożnych lasach i odludnych miejscach, gdzie nielegalnie składowane są odpady. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest wypożyczenie kontenera budowlanego. Jego koszt wynosi od 200 do 800 w zależności od wielkości, ale czyste sumienie jest bezcenne.

Inne koszty dotyczące demontażu strych elementów np. mebli kuchennych waha się w granicach od 200 do 400 złotych. Skuwanie płytek ceramicznych kosztuje około 20-30 zł za metr kwadratowy. Usunięcie starej futryny – 60 zł.

Jeśli chodzi o sprawy instalacyjne to też nie są tanie usługi. Na przykład za wymianę jednego punktu instalacji elektrycznej zapłacimy 60 złotych. Cena może ulec zmianie w zależności od materiału z jakiego są zrobione ściany i rozmieszczenia punktów. Jeżeli do wymiany mamy 4 punkty – 2 gniazdka i 2 włączniki to cena takiej pracy wynosić będzie około 280 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty materiałów. Remont punktu wodno-kanalizacyjnego wynosi 200 zł.

Położenie płytek na podłodze przez fachowca to koszt od 30-do 85 zł za m2. Do tego trzeba doliczyć płytki, których ceny oscylują w granicach od 18 do 200 zł za m2. Potrzebny będzie również klej do oraz fuga. Jeżeli wymiana płytek dotyczy ściany to łączny koszt skucia i położenia 10 m2 powierzchni (wraz z materiałami) wyniesie około 1300 zł. Możemy zastanowić się również nad wykończeniem powierzchni nadblatowej, bardzo modnym ostatnio szkłem hartowanym. Cena takiej designerskiej ściany waha się od 200 do 400 zł za m2.

Wymiana mebli kuchennych nie musi być wcale droga. Najtańsze meble można kupić już za 300 zł. Większe zestawy lepszej jakości to koszt około 3000-3500 zł. Wykonanie mebli kuchennych na wymiar oscyluje w granicach od 800 do 2500 zł za mb. Cena jest zależna od użytych materiałów, skomplikowania konstrukcji, wielkości zabudowy i zastosowania mechanizmów otwierających. Za dobrej jakości laminat musimy zapłacić 1200 zł za mb. Meble kuchenne z fontami wykończonymi matowym fornirem to koszt ok 1300 zł za mb. Jeżeli zażyczymy sobie połysk to zapłacimy za niego nawet 2400 zł za mb. Meble wykonane z drewna kosztują ok 1500 zł za mb, a zabudowa kuchenna w gatunkach egzotycznych to już koszt powyżej 2000 zł za mb. Za dobry jakościowo stół z krzesłami zapłacimy od 700 do 1600 złotych.

Murator.tv: Wygodna kuchnia, czyli jaka?

Wygodna kuchnia to nie tylko ładne i praktyczne meble kuchenne. Wygodna kuchnia powinna mieć spiżarnię i wyjście na taras. A kuchnia otwarta czy zamknięta? radzi Marzena Wierzchucka, architekt wnętrz.