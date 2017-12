Powierzchnia zabudowy. Jak ją poprawnie liczyć? Czy taras i balkon wliczają się do powierzchni zabudowy?

Już na samym początku rodzi to wiele niejasności, ponieważ norma podaje dwie, w zasadzie sprzeczne ze sobą, definicje. Pierwsza mówi, że powierzchnia zabudowy liczona jest przy samej powierzchni terenu. Druga natomiast, że wyznacza ją rzut krawędzi zewnętrznych na powierzchnię terenu. Co jeśli więc wykonalibyśmy piętro domu z nadwieszeniem wystającym poza obrys parteru? Organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzór budowlany orzekną, że w takiej sytuacji należy liczyć powierzchnię zabudowy według drugiego sposobu.

Na kolejne problemy natrafimy w momencie, gdy dowiemy się, że omawiana norma została teoretycznie wycofana i zastąpiona normą PN-ISO 9836:2015-12. Nie pociągnęło to jednak za sobą zmiany powiązanych dokumentów. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego nadal w kwestii liczenia powierzchni zabudowy powołuje się na poprzednią normę. Rodzi to wiele konfliktów, ale do czasu zmiany rozporządzenia, powierzchnię zabudowy w projektach budowlanych liczy się nadal według starszej normy i jest ona traktowana jako obowiązująca.

Co wliczyć, a czego nie wliczać do powierzchni zabudowy?

Norma nie podaje w wyczerpujący sposób, które obiekty mogą nie być wliczane do powierzchni zabudowy. Dlatego w późniejszym czasie wydany został komentarz, który nieco szerzej wyjaśnia ten temat. Możemy w nim przeczytać, że do powierzchni zabudowy nie wliczają się „elementy nieobudowane”, takie, jak np. balkon czy loggia.

Konstrukcje takie jak szklarnie, cieplarnie lub szopy mogą się nie wliczać do powierzchni zabudowy o ile stanowią oddzielny obiekt, czyli taki, który ma swoje niezależne ściany i nie jest połączony przejściem z drugim obiektem.

Do powierzchni zabudowy nie są wliczane także studzienki, świetliki, nawisy dachu oraz elementy drugorzędne, takie jak pochylnie i schody zewnętrzne.

W normie określone jest, że podziemne części budynku nie liczą się do powierzchni zabudowy. Można przez to rozumieć, iż chodzi o piwnice, garaże podziemne, ściany fundamentowe i wszelkie izolacje fundamentów znajdujące się pod powierzchnią gruntu.

Czy taras wlicza się do powierzchni zabudowy?

Taras to najczęstsza przyczyna problemów inwestorów z obliczaniem powierzchni zabudowy. Generalnie, taras naziemny jako element drugorzędny nie powinien być wliczany. Kłopoty zaczynają się, gdy nad tarasem chcemy mieć zadaszenie.

Jeśli taras będzie zadaszony poprzez wysunięty fragment kolejnej kondygnacji, na której będzie urządzone np. poddasze, wtedy sprawa jest jasna i powierzchnię zabudowy obliczymy poprzez rzut kondygnacji wyżej.

Jeśli taras miałby być zadaszony w inny sposób, to jako element nieobudowany, nie powinien być wliczany do powierzchni zabudowy, na tej samej zasadzie co balkon. Można jednak dotrzeć do orzecznictw sądowych, które wyrażają odmienne zdanie uzasadniając, że zadaszony taras wyznacza krawędzie zewnętrzne obiektu.

Jak widać, powierzchnia zabudowy to pojęcie, które przez bałagan i niejednoznaczność prawa, może przysporzyć wiele problemów. To, jak zostanie potraktowany nasz przypadek, zależy w dużej mierze od interpretacji organów administracji lub sądów.

Data publikacji: 1.12.2017 r.