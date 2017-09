Przesadzanie krzewów: jak zrobić to dobrze. Czy można przesadzać starsze krzewy?

Większość roślin niezbyt lubi przesadzanie, mimo to decydujemy się na ten zabieg. Powody bywają różne - np. rosną zbyt gęsto, a my wolelibyśmy je inaczej wyeksponować. Zmiana lokalizacji jest też konieczna, ponieważ w miejscu, w którym są teraz, grozi im zniszczenie (np. podczas budowy domu lub nawierzchni czy prac remontowych). Poza tym działka, na której rosną duże okazy, od razu staje się atrakcyjniejsza, dlatego nie dziwi chęć przenoszenia, do własnego ogrodu „dorosłych” drzew i krzewów z innych miejsc. Na to, żeby urosły nowe, trzeba czekać co najmniej kilka lat. Co prawda można próbować kupić duże egzemplarze w szkółkach, ale są drogie (duże drzewo kosztuje od 5 tys. zł w górę). Jak i kiedy można przeprowadzić przesadzanie, by się powiodło, a rośliny jak najmniej ucierpiały?

Krzewy ozdobne należy przesadzać w październiku, gdy opadną im liście (młode i niewielkie, można przesadzać także wczesną wiosną, zanim ruszą soki). Iglaki i rośliny zimozielone liściaste najlepiej natomiast przesadzać we wrześniu. Rośliny te nie zapadają w zimowy spoczynek, lecz cały czas (zimą bardzo wolno) rosną. Jeśli przesadzimy je zbyt późno, nie zdążą przed nadejściem mrozów ukorzenić się w nowym miejscu i mogą zginąć.

Na nowe miejsce najlepiej przenosić krzewy z korzeniami otoczonymi bryłą starej ziemi. Większości krzewów (jeśli nie są bardzo rozrośnięte) nawet dorosłych, nie trzeba wcześniej specjalnie przygotowywać do przesadzania.

Kiedy przesadzać krzewy: terminy

Jak przesadzać starsze krzewy

Podcinamy szpadlem głęboko rosnące korzenie krzewu. Pod bryłę podkładamy płótno lub folię, obwiązujemy je wokół korzeni - roślina jest gotowa do transportu. W przygotowanym wcześniej dole (na którego dno należy nasypać warstwę ziemi urodzajnej), umieszczamy krzew z bryłą korzeniową. Ostrożnie zdejmujemy tkaninę z bryły korzeniowej i zasypujemy dół ziemią urodzajną, którą udeptujemy, tworząc wokół szyjki korzeniowej krzewu miskę. Obficie podlewamy. Przez pierwszy sezon, zanim korzenie nie przerosną nowego podłoża, rośliny powinny być regularnie podlewane.

Przez pierwszy sezon, zanim korzenie nie przerosną nowego podłoża, rośliny powinny być regularnie podlewane. Dobrze jest wyściółkować ziemię wokół nich, na przykład korą – zmniejszy się parowanie wody z podłoża. Krzewy po posadzeniu na nowym miejscu można przyciąć, nie wszystkie jednak lubią ten zabieg. Lepiej nie ciąć: azalii, wawrzynków, kalin, rokitników, sumaka octowca, perukowca podolskiego i złotokapu.

Jeśli krzew, który chcemy przesadzić jest bardzo rozrośnięty, powinniśmy wcześniej przygotować go do przeprowadzki. Wczesną wiosną, zanim wypuści liście, ostrym szpadlem obkopujemy roślinę w miejscu, gdzie pada rzut korony. Przetniemy w ten posób największe korzenie i zmusimy roślinę do wypuszczenia blisko pnia nowych. Tak przygotowany krzew można już jesienią przesadzić w nowe miejsce. Wiosną następnego roku przycinamy pędy o 2/3 długości – spowoduje to szybszy wzrost korzeni, a krzew wypuści wkrótce nowe pędy.

