Drewutnia. Jak zbudować wiatę na drewno opałowe?

Jak zbudować drewutnię?

Jeśli zdecydujemy się na budowę drewutni, pierwszym krokiem będzie wybór miejsca jej posadowienia. Można ustawić ją pod ogrodzeniem lub wkomponować w ogród w pobliżu domu. Solidna i wytrzymała na warunki atmosferyczne wiata na drewno musi mieć stabilne fundamenty, aby oprzeć się silnym podmuchom wiatru, nawet gdy nie jest obciążona i wypełniona drewnem. Miejsce na przechowywanie drewna powinno mieć podest lub ruszt uniesiony nad podłożem, zapewniający obieg powietrza w kierunku góra-dół, aby znajdujące się na nim wilgotne drewno nie spleśniało. Również ściany wiaty nie powinny być pełne, jedyną jej szczelną przegrodą jest dach chroniący przed opadami atmosferycznymi.

Fundamenty drewutni

Fundamenty pod słupy drewutni możemy wykonać jako stopy fundamentowe betonowe kwadratowe lub okrągłe w rozstawie 1,0-1,2 m wzdłuż ścian. Po wykopaniu dołów o dokładnych wymiarach stóp, należy zalać je betonem. Wykop możemy też zabezpieczyć traconymi tubami szalunkowymi wykorzystywanymi przy betonowaniu okrągłych słupów domu. Gdy beton zacznie wiązać umieszczamy pośrodku stóp wsporniki słupów drewnianych. W zależności od planowanej szerokości wiaty rozkładamy betonowe bloczki fundamentowe w jednym lub kilka rzędach, w takim samym rozstawie co stopy fundamentowe, które będą podpierały konstrukcję podestu. Bloczki zabezpieczamy folią izolacyjną lub papą, które będą stanowiły poziomą izolację przeciwwodną drewnianej konstrukcji wiaty.

Drewutnia: konstrukcja

Na wspornikach montujemy drewniane słupy. W rogach wiaty mogą być to krawędziaki (słupy o przekroju kwadratowym), wewnątrz wiaty po obu stronach wejścia i symetrycznie na tylnej ścianie drewutni, słupy o przekroju prostokątnym. Ze względu na pochylenie dachu, (minimalne nachylenie dachu to 3o w przypadku papy dachowej kładzionej dwuwarstwowo i 9o dla jednej warstwy papy) słupy z przodu wiaty powinny być wyższe od słupów tylnych, aby umożliwić sprawne spływanie wody opadowej. Do słupów wiaty oraz na bloczkach fundamentowych montujemy legary, które stanowią konstrukcję wsporczą dla podestu. Legary zewnętrzne umieszczamy we wcięciach wykonanych u podstawy słupów. Kolejno na wierzchołkach słupów w nacięciach montujemy dwie krokwie dachowe równolegle do legarów, które będą oparciem dla prostopadle do nich zamocowanych łat. Na krótszych bokach wiaty, dla usztywnienia konstrukcji mocujemy od wewnątrz po jednej lub dwóch drewnianych deskach.

Wykończenie drewutni

Podłogę wiaty buduje się z desek przykręconych w poprzek legarów, pozostawiając między nimi szczeliny, aby zapewnić wymagany dostęp powietrza. Dach drewutni wykonyjemy z płyty OSB ułożonej ze spadkiem i pokrytej papą dachową. Wzdłuż krawędzi dachu możemy przykręcić deski wieńczące, które zapewnią estetyczny wygląd wiaty na drewno. Mocujemy je do poprzecznych słupów za pomoc wygiętych płaskowników i wkrętów do drewna. Ściany drewutni wykańczamy deskami z odstępem między nimi, zapewniając odpowiednią wentylację wnętrza.

Impregnacja konstrukcji drewutni

Elementy do budowy drewutni powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych, np. drewno zaimpregnowane ciśnieniowo. Powstałe w wyniku prac uszkodzenia powierzchni czy użycie łączników nie osłabi wtedy konstrukcji wiaty. Metalowe łączniki użyte do połączenia konstrukcji powinny być nierdzewne. Zaleca się też pomalowanie drewnianej konstrukcji farbą do drewna lub lakierobejcą, przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz.