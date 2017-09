Skuteczne odpowietrzanie grzejników, czyli sposób na usunięcie powietrza z instalacji c.o.

Skąd bierze się powietrze w instalacji c.o.?

Można powiedzieć, że powietrze w instalacji centralnego ogrzewania było pierwsze. Dopiero gdy monterzy po zakończeniu montażu napuszczają do niej wody, zostaje ono wypchnięte. Jeżeli instalację c.o. napełniono nieprawidłowo, wówczas trochę powietrza może w niej pozostać. Niestety, na tym nie koniec. Powietrze może przenikać do instalacji grzewczej na zasadzie dyfuzji i jest to całkowicie naturalne zjawisko. Rury z tworzyw sztucznych nie są całkowicie szczelne i mogą przepuszczać tlen, dlatego powinny mieć barierę antydyfuzyjną, która to uniemożliwi.

Powietrze może się też przedostawać przez najmniejsze nieszczelności w połączeniach poszczególnych elementów, przez które nie będzie przesączać się woda. Najbardziej narażone na zapowietrzanie są instalacje otwarte (np. zasilane kotłem na paliwo stałe), które w najwyższym punkcie mają kontakt z powietrzem. Woda w takich instalacjach będzie szybciej mieszać się z powietrzem.

Do zapowietrzania układu prowadzi także częste spuszczanie i uzupełnianie wody w instalacji.

O czym pamiętać przed odpowietrzaniem grzejników?

Najpierw warto sprawdzić ciśnienie w instalacji c.o. W domu jednorodzinnym powinno ono wynosić od 0,9 do 1,2 atmosfery. Możemy je zwiększyć do 1,4, delikatnie dopuszczając wody do instalacji. W tym celu trzeba wyłączyć kocioł i pompę obiegową instalacji c.o. Wyłączenie pompy zatrzymuje obieg wody w instalacji. Jeżeli grzejniki są zapowietrzone, powietrze będzie się zbierało w najwyższych partiach grzejników, skąd łatwo je usuniemy. Przy włączonej pompie (tak jak się dzieje w blokach wielorodzinnych) woda i powietrze będą krążyły w instalacji. Wtedy odpowietrzenie grzejników może być mniej skuteczne i będzie trzeba je powtórzyć.

Warto jeszcze sprawdzić, czy grzejnik z odpowietrznikiem jest prawidłowo zawieszony. Powinien wisieć w taki sposób, aby koniec grzejnika, w którym zamontowany jest odpowietrznik, był trochę wyżej niż koniec z zaworem grzejnikowym. Wówczas najwyższy punkt grzejnika, w którym będzie zbierało się powietrze, wypadnie w pobliżu odpowietrznika. Jeżeli grzejnik zamontowany jest odwrotnie (mógł być źle powieszony lub ktoś się o niego oparł albo na nim stanął), należy najpierw poprawić jego mocowanie.

Na wszystkich elementach instalacji powinno się instalować odpowietrzniki automatyczne ze względu na to, że dostęp do nich jest zwykle utrudniony. Aby sprawdzić, czy taki odpowietrznik jest sprawny, wystarczy delikatnie wcisnąć grzybek, który znajduje się pod odkręcaną osłoną. Jeżeli odpowietrznik jest sprawny – od razu pojawi się woda. Grzejniki mogą mieć odpowietrzniki automatyczne lub ręczne, ponieważ w tym przypadku łatwo ustalić zapowietrzone miejsce, a obsługa odpowietrznika jest bardzo prosta. Oprócz poprawnie zamontowanych i działających odpowietrzników przed napływem powietrza do instalacji może dodatkowo chronić właściwie dobrany system stabilizacji ciśnienia w postaci zaworu bezpieczeństwa i zamkniętego naczynia wzbiorczego. Obniżenie ciśnienia w instalacji powoduje wytrącanie się pęcherzyków powietrza z wody, podwyższenie ciśnienia zaś – ich wchłanianie.

Podobnie podwyższenie temperatury wody instalacyjnej potęguje wytrącanie powietrza z wody, a obniżenie jej wywołuje odwrotny efekt. Stosowanie zaworu odpowietrzającego na kotle – jako elemencie o temperaturze najwyższej w całej instalacji – jest obligatoryjne.

Jak odpowietrzyć grzejnik: ręcznie lub automatycznie

Odpowietrzniki ręczne są niewielkie i łatwe w obsłudze – reguluje się je pokrętłem, śrubokrętem lub kluczem. Mają małą wydajność, dlatego służą głównie do miejscowego odpowietrzania poszczególnych grzejników. Do odpowietrzenia grzejnika z fabrycznie zamontowanym zaworem odpowietrzającym używa się specjalnych kluczyków. Można też użyć wkrętaka płaskiego. Głowicę termostatyczną grzejnika ustawiamy w pozycji zamkniętej (zamykamy zawór grzejnikowy), a po skończonym odpowietrzaniu wracamy do poprzedniego położenia.

Odpowietrzniki automatyczne działają samoczynnie. Mają większą wydajność niż ręczne, ale są wrażliwe na zanieczyszczenia. W zależności od typu montuje się je pionowo lub poziomo. Do małych instalacji odpowietrzników się nie dobiera – zwykle stosuje się półcalowe. W większych instalacjach lub do odpowietrzania długich odcinków poziomych trzeba używać odpowietrzników o odpowiednio dobranej wydajności.

Zamknięcie zaworu powoduje odcięcie grzejnika od instalacji. Powietrze znajdujące się wewnątrz nie ma innej drogi wyjścia jak tylko przez odpowietrznik. Przy odpowietrzaniu grzejnika przy otwartym zaworze grzejnikowym istnieje możliwość, że część powietrza przedostanie się do instalacji.

Najskuteczniejszym sposobem usuwania powietrza z instalacji grzewczej jest wielostopniowy system odpowietrzania. Każda grupa urządzeń jest wtedy odpowietrzana indywidualnie. W nowoczesnych instalacjach obowiązkowo stosuje się odpowietrzniki miejscowe i separatory powietrza. Należy w nie wyposażyć: źródło ciepła (często kocioł ma odpowietrznik zabudowany fabrycznie), rozdzielacze lub sprzęgło hydrauliczne, najwyższe punkty instalacji i jej załamania, piony oraz grzejniki. W przypadku rozdzielaczy ogrzewania podłogowego dodatkowo odpowietrzniki powinny być zamontowane na belce zasilającej i powrotnej. Odpowietrzniki służą do usuwania powietrza z instalacji w czasie jej napełniania i podczas eksploatacji oraz doprowadzenia powietrza do instalacji w czasie opróżniania jej z wody.

Po odpowietrzaniu instalacji koniecznie sprawdź...

Po zakończeniu prac sprawdzamy ciśnienie w instalacji i w razie konieczności regulujemy je na poziomie 0,9-1,2 atmosfery. Każde odpowietrzenie grzejnika będzie powodowało spadek ciśnienia w instalacji. Nawet jeśli było ono prawidłowe, a grzejniki nie były zapowietrzone, to i tak z każdego grzejnika zostało spuszczone trochę wody. W efekcie takiego działania ciśnienie w instalacji obniży się i będzie wymagało uzupełnienia.

Po odpowietrzeniu grzejnika należy starannie wytrzeć odpowietrznik i sprawdzić, czy nie ma śladów przeciekania. W razie pojawienia się kropel wody śrubkę odpowietrznika trzeba delikatnie odkręcić i dokręcić ponownie. Jeżeli w dalszym ciągu będzie pojawiała się woda, odpowietrznik trzeba będzie wymienić na nowy.

Dopiero po tych wszystkich czynnościach możemy włączyć kocioł i pompę c.o. Sprawdzamy skuteczność odpowietrzania. Jeżeli objawy nie ustąpiły, wszystkie czynności powtarzamy. Przy dużych instalacjach odpowietrzanie trzeba powtarzać czasem kilka razy.

Odpowietrzanie grzejników żeliwnych

Grzejniki żeliwne i aluminiowe bez odpowietrznika są z reguły zamontowane w taki sposób, aby odpowietrzały się samoczynnie (np. przez automatyczne zawory odpowietrzające znajdujące się na pionach instalacji c.o.). Jeżeli trzeba taki grzejnik odpowietrzyć, to tylko poprzez poluzowanie śrubunku przy zaworze grzejnikowym. Jest to dość ryzykowne i wymaga pewnej wprawy. Lepiej nie zabierać się do tego, jeśli nie ma się doświadczenia. Istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia śrubunku, które może spowodować jego nieszczelność i zalanie pomieszczenia. Jeżeli za bardzo poluzujemy śrubunek, wówczas ciśnienie wody może rozerwać połączenie i również nastąpi zalanie.

Grzejnik żeliwny odpowietrza się przy użyciu dwóch nastawnych kluczy płaskich, którymi delikatnie odkręca się śrubunek, poluzowując go o niepełny obrót. Jak tylko będzie słychać wydobywające się powietrze i zobaczymy wodę, natychmiast trzeba przerwać odkręcanie. Ponieważ powietrze i woda będą się wydobywały na całym obwodzie śrubunku, trudno będzie je opanować (w tym wypadku dobrze mieć drugą osobę do pomocy ze szmatką). Gdy z nieszczelności będzie się wydobywać już tylko woda, śrubunek dokręca się z powrotem.