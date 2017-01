STOP zanieczyszczeniom powietrza w miastach

NFOŚiGW chce przeznaczyć środki unijne i krajowe na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Dofinansowanie zyskają również projekty termomodernizacji budynków co ma na celu znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną, a w rezultacie ograniczyć emisję spalin do atmosfery. Zobacz, co jeszcze można zrobić dla poprawy życia w miastach.