Stan surowy otwarty i zamknięty - jak zabezpieczyć dom przed zimą

Czas budowy domu zależy od technologii, w jakiej został on zaprojektowany, od stopnia skomplikowania bryły oraz od wielkości (kubatury) budynku. Szkieletowe domy drewniane powstają zwykle w trzy do pięciu miesięcy. Domy w technologii tradycyjnej budowane są przez jeden, dwa lub trzy sezony budowlane.

Prosty dom parterowy, bez podpiwniczenia, z nieużytkowym poddaszem można wybudować w czasie jednego sezonu. Budując taki dom, bez problemu można zdążyć z większością prac mokrych (takich jak murowanie, betonowanie) przed końcem czerwca. Nie ma więc obawy o to, że budynek nie wyschnie przed zimą. Jednak domy większe, piętrowe lub podpiwniczone wymagają stosowania określonych przerw technologicznych i najczęściej budowane są w czasie dwóch lub więcej sezonów budowlanych. W związku z tym powstaje pytanie, w którym momencie najkorzystniej jest przerwać budowę?

Budowę najlepiej jest przerywać na takim etapie robót, by niekorzystne, zimowe warunki atmosferyczne nie zniszczyły tego, co zostało już zrobione. Praktycznie są trzy odpowiednie momenty.

Stan zerowy - przerwa zimowa

To pierwszy moment, w którym możemy przerwać budowę, mając pewność, że odpowiednio zabezpieczona przetrwa zimę bez szwanku. Dom w stanie zero ma wykonane ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe oraz podłogę na gruncie albo ściany piwnic oraz strop nad piwnicą. Ściany są ocieplone i zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi oraz ewentualnie drenażem, a następnie obsypane gruntem. Na tym etapie są wykonane i zabezpieczone przed zatkaniem przejścia instalacyjne. Odsłonięte fragmenty izolacji termicznej muszą być chronione przed deszczem i śniegiem folią lub papą zabezpieczoną przed zniszczeniem cegłami lub cienką warstwą ziemi. W podobny sposób zabezpiecza się podłogę na gruncie lub strop nad piwnicą. Okienka piwniczne trzeba zabić deskami, tak aby możliwy był przewiew powietrza, ewentualnie można je zabezpieczyć folią rozpiętą na drewnianych ramkach.

Stan surowy otwarty - dobry moment na zimową przerwę

To najbezpieczniejszy moment na przerwanie budowy. Dom w stanie surowym otwartym ma wymurowane ściany nośne oraz kominy, wykonany strop nad parterem i schody wewnętrzne (jeśli zaprojektowano je jako żelbetowe). Wykonana jest również więźba i pokrycie dachu. Jeżeli ostatecznie dach ma być pokryty dachówką, to lepiej przed zimą wykonać pełne deskowanie i pokrycie z papy, a dopiero na wiosnę ułożyć dachówki. Papa jest materiałem tanim i nie stanowi pokusy dla złodziei, a dachówki bardzo łatwo jest zdemontować z dachu. Otwory okienne i drzwiowe trzeba zabić deskami. Najlepiej zrobić to od strony zewnętrznej, wtedy śnieg nie będzie się gromadził na parapetach i nie będzie powodował zamakania ścian. Wskazane jest, aby pomiędzy deskami pozostawione były szczeliny umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz domu. Okna można też zabezpieczyć drewnianymi ramkami z naciągniętą folią, ale zamykają one przepływ powietrza.

W budynku brak jeszcze elementów atrakcyjnych dla złodziei, jak urządzenia instalacyjne, drzwi lub okna. W związku z tym nie trzeba zakładać alarmu. Przerwa jest korzystna – w ciągu zimy przeschną ściany.

Zabezpieczenie domu w stanie surowym otwartym

Zabezpieczenie budynku w stanie surowym otwartym polega na niezbyt szczelnym zabiciu deskami otworów okiennych i drzwiowych od zewnątrz. Można też zasłonić je folią rozpiętą na ramach drewnianych, zostawiając szczeliny między folią a murem, które pozwalają na cyrkulację powietrza ułatwiającą przesychanie ścian. Ważne jest również przekrycie budynku dachem. Jeśli jego konstrukcja nie została jeszcze wykonana, jako zabezpieczenie należy ułożyć na stropie pełne deskowanie przekryte papą.

Jeżeli jest więźba a nie ma pokrycia, wystarczy ułożyć na niej folię paroprzepuszczalną przymocowaną do krokwi kontrłatami. Przytwierdza się do nich pełne deskowanie przekryte papą. Gdy planujesz pokrycie dachu na przykład dachówką ceramiczną, lepiej poczekać z tym do wiosny. Dachówka jest łatwym łupem dla złodziei, gdyż łatwo i szybko można ją zdemontować. Jeżeli do budynku doprowadzono instalację wodną, należy pamiętać o spuszczeniu z niej wody na zimę lub o dobrym ociepleniu wszystkich odkrytych odcinków, aby uniknąć rozsadzenia rur.