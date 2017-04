Murownie cegły - wiązania i rodzaje murów z cegły

Dekoracyjne murowanie z cegły

Wykonując murowanie cegieł należy pamiętać o podstawowej zasadzie – cegły muszą być układane równolegle względem siebie najdłuższymi podstawami. Powstające warstwy przesuwa się o połowę lub ¼ cegły, co tworzy mocne wiązanie muru. Istnieje wiele rodzajów wiązań cegieł, z czego dwiema głównymi grupami są wiązania wozówkowe i główkowe.

Te pierwsze jak sama nazwa wskazuje prezentuje ułożenie cegieł dłuższą podstawą. Jest to szybka i bardzo popularna metoda. Urozmaiceniem wzoru wozówkowego jest stosowanie przesunięcia cegły o ½ lub ¼ długości cegły. Są to tak zwane wiązania średnie i dźwigające. Wiązania główkowe to mniej popularne rozwiązanie, ale posiadające większe możliwości w tworzeniu wzorów wiązania cegieł.

W zależności od tego, jakie wiązanie cegieł wybierzemy taki otrzymamy estetyczny efekt końcowy muru. Im bardziej skomplikowana metoda tym bardziej wydłuża się czas budowy muru. Cegła dzięki swojemu na pozór prostemu kształtowi daje nieograniczone możliwości kreowania powierzchni fasady.