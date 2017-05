Wełna mineralna skalna i szklana. Porównanie i zastosowanie dwóch rodzajów wełny mineralnej

Autor: Isover Zarówno wełna mineralna skalna i szklana pod względem wszechstronności są nie do pokonania

Najczęstsze błędy wykonawców

Projektanci, wykonawcy i inwestorzy często używają określenia wełna mineralna, które jest bardzo nieprecyzyjne. Sprowadza bowiem do jednego mianownika dwa produkty – wełnę skalną i szklaną. Choć obie stosowane są powszechnie w budownictwie jednorodzinnym i mają bardzo podobne właściwości, różnią się między sobą, mimo że podlegają wytycznym tej samej normy. Poznajmy ich cechy i sprawdźmy, gdzie którą można stosować.

Wełna mineralna skalna

Surowcem używanym do produkcji wełny skalnej jest bazalt, gabro, dolomit lub kruszywo wapienne, a także materiał pochodzący z recyklingu – brykiety mineralne. Zostają one roztopione w wulkanicznej temperaturze i rozwłóknione. Włókna zlepia się później specjalną żywicą i formuje konkretne produkty – płyty, maty, otuliny – lub wytwarza luźne strzępki wełniane zwane granulatem. W płytach i matach z wełny skalnej włókna mają przeważnie układ rozproszony. Tylko w wełnie lamelowej są ukierunkowane prostopadle do powierzchni płyt. Płyty bywają ponadto łączone fabrycznie z papą podkładową lub laminowane welonem szklanym.

Wełna mineralna szklana

Wełna szklana powstaje w podobny sposób jak wełna skalna, z tym że robi się ją z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu. Wytwarza się z niej płyty i maty. W płytach i matach z wełny szklanej układ włókien jest ukierunkowany bardziej równolegle do ich powierzchni, a to wymaga użycia do produkcji większej ilości substancji zlepiającej ale poprawia wiele innych parametrów, jak np. współczynnik przewodzenia ciepła.

