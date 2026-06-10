Typy schodów – jaki układ wybrać?

Kształt i układ schodów zależą od ilości dostępnego miejsca oraz preferowanego stylu. Architekt proponuje konkretne rozwiązanie w projekcie, ale warto znać podstawowe typy, by świadomie uczestniczyć w tej decyzji. Schody mogą być:

jednobiegowe proste to najprostsze w budowie i wygodne, ale wymagają sporo miejsca na długość.

dwubiegowe ze spocznikiem – dwa biegi rozdzielone spocznikiem to bardzo komfortowe i bezpieczne rozwiązanie oszczędzające miejsce,

zabiegowe mają zamiast spocznika stopnie o zmiennej szerokości (klinowe), które płynnie zmieniają kierunek biegu, a dodatkowo mogą być zamontowane tam gdzie jest mniej miejsca,

kręcone (spiralne) to idealny wybór tam gdzie jest naprawdę ciasno, ich stopnie biegną wokół centralnego słupa – jednak coś za coś, bo ze względu na wąskie stopnie są uważane za najmniej wygodne.

Wybór odpowiedniego rozwiązania to decyzja wpływająca na komfort, bezpieczeństwo i estetykę domu.

Materiały – beton, drewno a może szkło

Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja i wykończenie schodów, ma wpływ na ich wygląd, trwałość i cenę.

Schody żelbetowe są najsolidniejsze, trwałe i ognioodporne. Wykonuje się je na etapie stanu surowego. Można je wykończyć niemal dowolnym materiałem (drewnem, płytkami, kamieniem), a w industrialnych wnętrzach pozostawić w surowej formie lub tylko pomalować czy pokryć żywicą albo mikrobetonem.

Wielu inwestorów wybiera drewno, klasyczny, ponadczasowy i najpopularniejszy materiał. Wnosi do wnętrza ciepło i naturalność. Najczęściej stosuje się twarde gatunki, takie jak dąb, jesion czy buk, a także trwałe drewno egzotyczne.

Konstrukcje stalowe (policzkowe lub wspornikowe) idealnie pasują do wnętrz nowoczesnych, loftowych i minimalistycznych. Stal często łączy się z drewnianymi lub szklanymi stopniami, co tworzy efekt wizualnej lekkości.

Do ekstrawaganckich materiałów należy szkło. Używane jest głównie na stopnie i balustrady. Szklane elementy, wykonane z bezpiecznego, hartowanego i klejonego szkła, doskonale przepuszczają światło, optycznie powiększają przestrzeń i nadają konstrukcji niezwykłej lekkości.

Schody w salonie – element do zadań specjalnych

Gdy schody stają się częścią salonu w otwartym wnętrzu strefy dziennej muszą sprostać dodatkowym wymaganiom. Eksponowane, nie mogą być już tylko funkcjonalne – stają się integralną częścią aranżacji.

Muszą być dopasowane do stylu całego wnętrza. Ich forma, kolor i materiał powinny harmonizować z podłogą, meblami i innymi elementami wystroju. Szczególną rolę odgrywa balustrada, która z elementu czysto ochronnego staje się elementem wystroju wnętrza. W zależności od materiału konstrukcyjnego schodów i stopni może być wykonana w formie szklanych tafli, ażurowej siatki ze stali lub z tradycyjnych tralek z drewna czy systemem stalowych linek.

Aby nie przytłoczyć salonu, często wybiera się konstrukcje ażurowe (bez podstopnic) lub tzw. schody dywanowe i półkowe, które sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu. Niezależnie od wyglądu, muszą być bezpieczne. Oznacza to odpowiednie wymiary stopni (wysokość 15-19 cm, głębokość 25-35 cm), antypoślizgową powierzchnię oraz stabilną balustradę o wysokości minimum 90 cm.

Ważne! Schody w otwartej przestrzeni nie mogą trzeszczeć ani skrzypieć. Ważna jest więc solidność wykonania i precyzja montażu, aby każdy krok był cichy i nie zakłócał domowego spokoju.

Schody w salonie – dodatkowe funkcje

Schody w salonie mogą pełnić dodatkowe, praktyczne funkcje. Przestrzeń pod nimi to idealne miejsce do zagospodarowania. Można tam umieścić strefę przechowywania z biblioteczką, regałami na wino, szafki lub mały schowek, a także domek dla kota lub schronienie dla psa. To dobre miejsce na mini-gabinet z biurkiem i krzesłem - dyskretny kącik do pracy lub strefę relaksu, gdzie umieścimy wygodny fotel z lampką do czytania.

Same schody mogą być elementem podziału wnętrza i pełnić zadanie subtelnej, ażurowej przegrody, wizualnie oddzielającej strefę wypoczynkową od jadalni czy kuchni w otwartym planie domu.

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