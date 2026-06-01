Autor: Igor Dziedzicki, styl.: Anna Salak

Życie w rodzinnym gnieździe

Dom, na parterze którego mieszkają Julita i Adam Elzanowscy, leży w urokliwej części Sopotu. Wybudował go dziadek Adama. – Jako młody człowiek przyjechał do Sopotu wraz z żoną i małymi dziećmi na wakacje i… zakochał się w tym miejscu – opowiada jego wnuk. – Postanowił tu zamieszkać. Ja sam także spędziłem tu całe życie. Po ślubie z Julitą rozważaliśmy osiedlenie się na wsi, ale ostatecznie postanowiliśmy osiąść właśnie tutaj. – Nie żałujemy tej decyzji – uzupełnia żona. – Mieszkamy w mieście, ale niemal jak w lesie. Wokół jest cisza, spokój, stary drzewostan, a rano budzi nas śpiew ptaków. Czego chcieć więcej?

Mieszkanie ma blisko 70 m² plus duży taras, co dla nas i naszego kota Benka, nawet jak syn był jeszcze tu z nami, okazało się metrażem zupełnie wystarczającym – dodaje. Julita i jej mąż mają smykałkę do aranżowania wnętrz, a to bardzo ułatwiło zadanie, bo ich nowe lokum, niefunkcjonalne i nieładne, wymagało generalnego remontu.

Pasja – sposób na życie

Od pomysłu na przebudowę do wprowadzenia się minęły zaledwie cztery miesiące!

– Mieliśmy też wiele szczęścia – komentują – bo oprócz tego, że wiedzieliśmy, czego chcemy, trafiliśmy na świetnych fachowców: solidnych, miłych i w lot chwytających nasze pomysły! Wyburzyliśmy niemal wszystkie ściany, zmieniliśmy funkcje pomieszczeń, wymieniliśmy instalacje, podłogi i okna oraz dodaliśmy kilka nowych. Dzięki temu powstała komfortowa przestrzeń z szerokim wyjściem na taras, pełna światła i powietrza. Urządzanie jej to już była czysta przyjemność, tym większa, że sami od lat prowadzimy firmę związaną z branżą dekoracji wnętrz.

– Kiedyś zajmowaliśmy się m.in. sprzedażą farb Benjamin Moore, ale kilka lat temu, zgodnie z wymogami rynku, zmieniliśmy nieco profil i zaopatrujemy salony znanej marki odzieżowej w dekoracje ścienne niemal na całym świecie – mówi Julita. – Nasza praca to pasja, więc nie dziwcie się, że i w naszym domu ciągle coś zmieniamy – to po prostu silniejsze od nas!

Jak wykorzystywać starocie i nie tracić – rady Julity

Szukaj okazji na pchlich targach i w internecie i nie spisuj na straty rzeczy w nawet bardzo kiepskim stanie. Kupisz je za grosze, a czas i cierpliwość oraz twoja praca sprawią, że jeszcze będą zachwycać (spójrz na bujak powyżej). Polecam moje ulubione miejsca ze starociami: Antyki w Jastrzębiu koło Brodnicy i Holland Mebel w Dylewie koło Rypina.

Nie wahaj się sprzedać albo oddać komuś mebel itp., jeśli masz nową koncepcję wystroju albo znalazłaś coś, co lepiej pasuje do domu i twojej rodziny. Fotele, foteliki, stoły, stoliki, półki, nadstawki i konsolki… Niezliczone ilości przewinęły się przez nasz dom. Odnowione przez jakiś czas pełniły swoją funkcję, potem okazywało się, że znalazłam coś ciekawszego. W ten sposób po latach będziesz miała w domu dokładnie to, czego potrzebujecie i co idealnie trafia w wasz gust.

