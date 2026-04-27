Fiat Ducato w zabudowie Liberty, rocznik 1990

Fiat Ducato w zabudowie Liberty, rocznik 1990. Silnik: 2,5 litra, diesel, skrzynia biegów: manualna. W zasadzie to kamper (samochód kempingowy) sześcioosobowy, ale obecnie korzysta z niego dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Marzena i Jeremi, para fotografów z Katowic, kupili go - a jakże - w pandemii, kiedy wyjazdy na wakacje wcale nie były łatwe. I tak na 20 metrach kwadratowych w cztery osoby zjeździli już Europę. Najdalej dotarli do przylądka North Cape. Tam akurat... skończył im się gaz. Potem był wyjazd do Chorwacji.

Jakie luksusy oferuje ich letni dom na kołach? Łóżko na antresoli i sypialnię z rozkładaną kanapa z tyłu. Niewielka łazienkę, a nawet telewizor na akumulator. Podwójne rolety w oknach, w tym jedna para jest przeciw owadom, a druga - zaciemniająca.

Na co zwracać uwagę, kupując kamper z drugiej ręki?

- Trzy najważniejsze elementy to "buda", auto i wyposażenie - podkreśla Jeremi. Muszą być sprawne lub musimy liczyć się z kosztami wymiany części czy napraw. Oni zaczęli od... nowych pokrowców na siedzenia, bo stare były jeszcze oryginalne, więc miały 30 lat i sporo przetarć. Jeremi dodaje, że w przypadku starszych kamperów, ich naprawa nie jest trudna, nawet jeśli awaria przydarzy się w podróży. Jest tylko jeden warunek: trzeba spotkać na drodze mechanika "starej daty".

Ile kosztuje luksusowy kamper? Zobacz

16

Kampery z roczników z lat 90. kosztują od 30 tys. zł w górę i od kilku lat nie tracą na wartości. Nowe kampery są o wiele droższe. W tych starszych trzeba coś wymienić, naprawić, ulepszyć. Marzena i Jeremi uszczelnili łazienkę. Na ścianę dali.. wykładzinę PCV - jest nieprzepuszczalna, ale za to lekka. A to ważne, bo, pamiętajmy, jeśli mamy prawo jazdy kategorii B, auto nie może ważyć więcej, niż 3,5 tony.

- A kampery naprawdę są ważone, szczególnie za granicą. Np. w Austrii jest to na porządku dziennym - ostrzega Jeremi.

Więc liczy się dosłownie każdy kilogram, a przecież na 20 metrach musi być wszystko, co potrzebne do życia: wyposażona kuchnia z lodówką i zlewozmywakiem, kompletna łazienka, dwie 11-litrowe butle z gazem, zapas wody - w ich fiacie jest zbiornik na 120 litrów, co starcza na kilka dni, pojemnik na wodę szarą, czyli ścieki, agregat grzewczy, czteropalnikowa kuchenka gazowa. Przy dłuższych podróżach trzeba mieć sporo schowków na zapas jedzenia.

Na dachu - fotowoltaika - dwa panele o mocy 410 w każdy. To dzięki nim i dwóm akumulatorom można na przykład włączyć klimatyzację lub ogrzewanie.

Kamper czy przyczepa? Zobacz to i to

Mobilne domy, które kupisz w Polsce

Jakie są koszty utrzymania kampera?

W zasadzie takie, jak samochodu osobowego. Trzeba mieć ubezpieczenie OC, dobrze mieć assistance. Raz w roku konieczny jest przegląd. No i trzeba mieć go gdzie trzymać, gdy nie podróżujemy.

Podróże Marzeny Bugały - Astaszow i Jeremiego Astaszowa możecie śledzić na Facebooku.

11